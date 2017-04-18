Первоначальный импульс работы о Софии Премудрости возник у меня достаточно давно и пришел не из философских штудий. Еще в студенческие годы довольно долгое время, очень насыщенное творчески и духовно и прекрасное хотя бы в силу самого факта юности — моей и тех, с кем мне ее посчастливилось разделить, мне приходилось жить в Великом Новгороде.

Город, бывший, как сказал Владимир Соловьев, когда-то и Новым и Великим, а затем ставший сонным и провинциальным, в XX веке подвергся непоправимым военным разрушениям, а в последнее время все больше превращается в одну из туристических витрин новой России...

И все же неистребимое, немеркнущее обаяние его древней славы захватывает всякого, кто почувствует хотя бы отзвук былого величия, красоты и вольности...

Здесь, в древнем Софийском соборе, в местном ряду иконостаса на своем историческом месте уже полтысячелетия находится икона Софии Премудрости Божией. «Где София, там и Новгород», — говорили древние новгородцы, чтившие свою покровительницу.

Собственно говоря, мой интерес к софийной теме пробудился, как это, возможно, ни покажется банальным, возле самого ее «первоисточника», у стен храма Софии Премудрости.

Первоначально он проявился на фоне многолетнего увлечения, если не сказать упоения, культурой древнего Новгорода и всем, что с ней связано, — в попытке разгадать тайну древнего образа через изучение иконографии Софии, затем в переживании всех тягот и благ того, что на ученом языке называют «феноменом религиозного обращения», а после и в философской рефлексии над теми «софийными чувствами», которые столь явно звучат для каждого, кому повезло соприкоснуться с великой традицией, услышать ее наяву звучащий голос, прочувствовать ее реальность «здесь и теперь», в собственной экзистенциальной ситуации, в опыте жизни живой.

Н.А.Ваганова - Софиология протоиерея Сергия Булгакова

Иэд-во ПСТГУ, 2011

ISBN 978-5-7429-0557-8

Н.А.Ваганова - Софиология протоиерея Сергия Булгакова - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I Учения о Софии Премудрости и софиология прот. Сергия Булгакова

Мудрость и миф

Лики Мудрости

Афина — олицетворенная мудрость

Мифологическая мудрость в сочинениях Булгакова:София и Афродита

Античные учения о софии-мудрости

Мудрость у досократиков

Платон и Аристотель — «античные софиологи»

Мудрость у Плотина

Булгаков и софиологические учения античности

София Премудрость Божия в Ветхом Завете

Библейская софиология

Экскурсы Булгакова

Учения о Софии Премудрости в формах эллинистического синтеза и гностических системах древности и их место в софийной онтологии Булгакова

Логос и софия у стоиков

Филон Александрийский: от логосов к Логосу, от софии к Премудрости

София гностиков

Эллинистические учения о мудрости и софиология Булгакова.

Проблема гностицизма

Еврейская мистическая традиция и софиология

Учения о Софии Премудрости в раннем христианстве, патристике и схоластике

Премудрость у апологетов

Библейская экзегеза Софии Премудрости в богословии Афанасия Александрийского

Св. Григорий Палама о «внешней мудрости»

Софиология в западной патристике и схоластике

Раннехристианская и святоотеческая мысль в генезисе учения Булгакова: от платонизма к паламизму

София Премудрость в культуре Византии и Древней Руси

Образы Софии в византийской и древнерусской иконографии и литературе

Русские философы об иконе Софии Премудрости

Иконография Софии Премудрости в сочинениях Булгакова

Софиология в европейской неортодоксальной мистике, поэзии, литературе и философии Возрождения и Нового времени

Дева-Премудрость в поэзии и мистической литературе

Романтики: встречи с Софией

Асофиен ли Кант? Софиология в европейской философии

Штудии Булгакова

София в русской политической культуре XVIII века

«Росская Минерва» и ее проективная деятельность

Итоги: «У стен Херсониса»

Софиология в русской философии

Премудрость и масоны

Любомудры, Чаадаев, славянофилы и Дама

Софиология и духовно-академическая традиция

Владимир Соловьев — о. Сергий Булгаков

О. Павел Флоренский — о. Сергий Булгаков

ГЛАВА II Софийная онтология прот. Сергия Булгакова

Ранние тексты, «Философия хозяйства», «Свет Невечерний»

Софиология как эстетика

Экософия: «Мировая Душа» в мировом хозяйстве

«Шмидтология»: Маргарита ли Анна?

Теофания: София в свете божественного Да

Н. А. Ваганова. Софиология протоиерея Сергия Булгакова

Труды крымского периода и 1920-х годов: от онтологии высказывания к софийной теоантропии

Имяславие как ключ к софиесловию

«Четыре образа Софии»

Софиология иконописи

Большая трилогия

Абсолютный Субъект — Триипостасная Личность

Усия-София: Мир Бога

Софийность творения: мир в Боге

Боговоплощение: Бог в мире

Софийная Двоица в Св. Троице и в твари

София Божественная и тварная

Заключение

Пояснение

Список сокращений

Приложение I. Определения Софии / Премудрости в текстах Булгакова

Приложение II. С.Н. Дурылин и Н.А. Римский-Корсаков:музыкально-философский контрапункт

Н.А.Ваганова - Софиология протоиерея Сергия Булгакова

Лики Мудрости. Представление о божественной мудрости относится к древнейшим идеям человечества. Вряд ли найдется сколько-нибудь развитая религиозно-мифологическая система, в которой неотъемлемым свойством ее высших богов не была бы названа мудрость — наряду с их благостью и всемогуществом. В то же время очевидно, что рефлексивно-содержательное наполнение этой идеи определяется на относительно позднем этапе древней истории, не ранее чем с формированием великих цивилизаций и культуры городского типа, с возникновением развитых религиозных культов и пантеонов богов, с утверждением царской власти и одновременно с осознанием причастности к этой высшей мудрости некоторых видов деятельности людей — жречества, градостроительства и искусства в целом, врачевания, заклинаний и знания как такового.

Осмысление этого свойства божества в аспекте его реализации в земных делах — т.е. божественной справедливости — ведет, по мнению Яна Ассмана, к появлению общего средиземноморско-переднеазиатского феномена — «литературы мудрости» как древнейшего варианта жанра теодицеи. И все же в первую очередь в мифе мудрость бога проявляется в его творческой тео- и космогонической деятельности — бог созидает и обустраивает мир, имея знание неких первосущностей, скрытых в глубине первозданного хаоса, из которого возник и он сам.

Так, например, в шумерском мифе «Энки и мировой порядок» говорится о мудром боге-мироустроителе и создателе культурных ценностей Энки. Он управляет божественными первосущностями вещей ме, содержащимися в первозданном океане Апсу. В аккадском космогоническом мифе «Энума элиш» Энки выступает как Эйа — «разумом мудрый, хитроумный, искусный, всеведущий». Умертвив Апсу, он творит в нем свои покои и в них порождает Мардука, «бога мудрейшего из мудрых», которому другие боги передают господство над Вселенной.

В объединенном Египте времен Рамессидов как всеегипетский бог-творец начинает почитаться древнее божество Амон-Ра — тот, кто задумывает все сущее и творит творимое, «кто говорит — и возникают боги». Именно в это время, как пишет Ассман, впервые получает распространение идея творения мира посредством слова, согласно которой «мир возникает по воле бога и продолжает существовать благодаря божественным мыслям, планам, намерениям». При этом творческая воля божества направлена на «все сущее», т. е. не на реальность в ее целостности, а только на мир богов или на некоторую «концепцию мира, в том виде, как она была задумана и высказана “Богом”».

Кроме того, в египетском пантеоне богов есть специальный «бог мудрости» — Тот, господин всех видов интеллектуальной деятельности:счета, письма, строительного искусства и т.д.

Мудростью и всеведением обладает «царь богов» индийской мифологии Индра— мастер и вдохновитель искусств. Буквальное значение имени Ахурамазда, верховного божества зороастрийского пантеона, творящего мир посредством мысли, означает «мудрый господь». В генезисе пантеона скандинавов и германцев Один-Вотан изначально представлял собой мудрость как первую функцию богов (две другие — военная сила и плодородие), впоследствии он становится богом мудрости, владельцем магического знания рун.

Можно было бы привести еще множество подобных примеров, но здесь важно отметить одну особенность: в древних мифологических системах нет специального слова или понятия для обозначения «мудрости»как особого, специфического свойства божества — им он обладает лишь в некоторой неразрывной целостности с другими, такими, как творческая производящая сила, власть, могущество и т.д., и это значение можно лишь выделить из соответствующего контекста.

2015-12-12