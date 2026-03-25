Настоящий сборник эссе посвящен Ричарду Хейзу и приурочен к его шестидесятилетнему юбилею в знак благодарности от коллег и друзей, взгляды которых по-разному отражают научные открытия, сделанные этим блестящим ученым. Одни эссе опираются на результаты работ Хейза; другие выражают явное несогласие с его взглядами; третьи затрагивают темы, поднятые в работах Хейза, посвященных библейским исследованиям, богословию и истории истолкования. Но так или иначе нее предложенные читателю эссе способствуют продвижению исследований в библеистике, богословии и христианской этике - дисциплинам, изучению которых Ричард посвятил свою жизнь. Дискуссии на страницах этой книги пропитаны любовью и уважением, с которыми Ричард относился к его многочисленным оппонентам в академии и церкви.

На монографиях и статьях Ричарда Хейза воспитано целое поколение талантливых экзегетов, умеющих слышать в тексте интертекстуальные отголоски. Образы креста, общины и нового творения благодаря этому ученому стали окулярами, без которых мало кто смог бы рассматривать новозаветный текст, а повествование о Божьей праведности, проявленной в верности Иисуса Христа, стало для его читателей основой всего библейского откровения.

Среди современных библеистов немного ученых, способных представить результаты своих исследований так наглядно и убедительно, как это делает Ричард Хейз. Те, кто хочет изучать Священное Писание вместе с этим богословом, должен быть готов к самым увлекательным и непредсказуемым поворотам на этом нелегком пути. Хейз предупреждает нас, что Слово Бога - живое и действенное: оно словно потрескивающий и пылающий огонь, который невозможно угасить или удержать; очень часто это Слово «преодолевает пропасть», разделяющую мир первоначальных слушателей и жизни тех, кто продолжает терпеливо ему внимать сегодня.

Слово. Толкование. Жизнь - Эссе о Писании и богословии, посвященные Ричарду Хейзу - «Мы слышим каждый собственное наречие» - Пятидесятница, Вавилонская башня и формирование христианской общины в Деян. 2,1-13 - Джоэл Грин

Деррида справедливо отмечает, что Бог «расстраивает» ложное единство в Быт. II,42 но Деяния Апостолов вовсе не призывают вернуться к одному языку как божественному обетованию или благословению. Если бы Лука обратил все вспять, то это предполагало бы главенствующую роль Иерусалима как места, обеспечивающего единство человечества. Однако Пятидесятница уводит от Иерусалима к миссионерскому движению «до края земли». Она децентрализует Иерусалим (или по крайней мере предсказывает его децентрализацию) как местоположения поклонения Богу.

Скорее, Пятидесятница - это критика идеи исключительности, которая сосредоточена на привилегированном положении тех, кто от рождения претендует на звание потомков Авраама (см. Лк. 3, 7-14), а также критика, хотя и скрытая, Рима, имперская судьба которого (так об этом говорили) должна была «образовать одно тело под названием римляне».

Противоположный обобщенный взгляд в Деяниях святых Апостолов продолжает рассказ Луки о социальном устройстве верующих в виде эгалитарной общины, отличающейся скромностью и демократизацией опыта общения со Святым Духом. Лука неоднократно подчеркивает единство общины - как в ожидании, так и вследствие сошествия Духа - и выделяет значение каждого отдельного человека в этой общине.44 Например, в интересной игре слов «разделение» (διαμερίζω) языков, подобно огненным, которые сошли на каждого из них (Деян. 2, 3), готовит и ведет к «разделению» (διαμερίζω) имущества общины согласно нуждам каждого человека (Деян. 2, 45). В обобщенной характеристике общины, сделанной Лукой в Деян. 2, 42-47, подрываются суждения, типичные для антагонистического, заботящегося о статусе мира древнего Средиземноморья. В устройстве, которое стало результатом сошествия Святого Духа, нет места погоне за статусом, группировкам или исключительности. Несмотря на то, что среди тех, кто испытал излитие Духа и его результаты, были иудеи из Палестины и иудеи диаспоры, тем не менее, явно просматриваются коннотации всемирного опыта спасения. Более того, прощальные слова Иисуса его последователям заключались в том, что миссия в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли - была целью сошествия Святого Духа

(Деян. 1, 8; ср. Лк. 24, 47-49).

Конечно, данная история продолжается и после Деян. 2, 1-13. Лука характеризует толкуемое Петром сошествие Духа как восстановление Израиля (Деян. 2, 14-41), и далее следует обобщение о природе общины верующих (Деян. 2, 42-47). Хотя уже в Деян. 2, 1-13 видно единство среди разных народов, которое достигнуто, несмотря на различия ереди этих людей. Единство обретено, но не путем возрождения имперской однородности, которая была до Вавилонской башни. В сущности, Пятидесятница не обращает вспять историю о Вавилонской башне, а повторяет ее - т. е. интертекстуальность у Луки отображает различие среди заметного сходства. Люди продолжают говорить на многих языках, которые хорошо подходят для того, чтобы провозглашать о великих делах Божиих. С излитием Духа койнония стала возможной не как следствие наличия единого, убедительного, репрессивного языка, не из-за растворения многих языков, и, конечно, не из-за устранения всех социальных и национальных различий в формировании культурного единообразия.

Скорее, койнония - это следствие генерирующей деятельности изливаемого Иисусом Духа, следствие способности этих людей как понять то, что обетование Божьего великого труда исполнилось в Иисусе, так и вписать свое имя в эту историю великих дел Божиих, и, наконец, следствие нового объединяющего их исповедания: «Во имя Иисуса Христа» (Деян. 2, 38).