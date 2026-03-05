Ван Рин - Размышления над Евангелием от Матфея

Книга «Размышления над Евангелием от Матфея» выпускается с пламенной надеждой, что она послужит для лучшего понимания и более глубокой оценки центральной темы этого Евангелия — «Царь и Его царство».

Некоторые из моих читателей узнают, что эта книга завершает серию из четырех книг по четырем Евангелиям, написанных в форме размышлений, а не строгих комментариев. Известные как «Размышления над Евангелием от Иоанна», «Размышления над Евангелием от Луки», «Размышления над Евангелием от Марка» и «Размышления над Евангелием от Матфея», они издавались в этом порядке, и все они опубликованы издательством «Loizeaux Brothers», г. Нью-Йорк. Мы чувствуем себя в глубоком долгу перед издателями за их желание издать эти книги, а также за их заботу, проявившуюся в придании этим трудам привлекательного вида. Нам остается только молиться о том, чтобы Господу было угодно использовать истины, содержащиеся в них, для Своей славы и для благословения Своих детей.

Мы не претендуем на совершенство. Напротив, нашим желанием было преподать великие истины Священного Писания как можно проще, чтобы они могли быть помощью и ободрением для рядового христианина, а также снабдить каждого, кто желает быть использованным Господом в служении Его драгоценного Слова, готовыми доспехами для битвы.

Это Евангелие, как известно большинству верующих, носит существенно диспенсациональный характер. Оно было написано иудеем под водительством Святого Духа, главным образом, для иудеев, и в значительной мере раскрывает будущее народа Израиля. Это вовсе не простая книга для понимания или интерпретации, поэтому существуют сильно различающиеся мнения даже среди верующих в отношении истин, которые она преподает, и их связи с нами сегодня и с Израилем в скором времени. Конечно, я выразил свое суждение по этим вопросам, как я вижу их в свете Слова Божьего, но я могу заверить моих читателей, что это было сделано лишь после тщательного и молитвенного изучения и размышления. Пожалуйста, читайте эту книгу, руководствуясь божественным правилом, изложенным в Писании: «Все испытывайте [Словом Божьим], хорошего держитесь» (см. 1 Фес. 5:21).

Я хотел бы добавить, что эти размышления были написаны не просто для того, чтобы наполнить разум, а, скорее, для того, чтобы помочь воспитанию жизни христианина и формированию его характера, чтобы Бог был прославлен в нем и через него.

Мы надеемся и молимся о том, чтобы в процессе чтения этой книги Христос, Господь и Царь, стал еще более величественным в ваших глазах, и чтобы в отклик на это я и вы жили жизнью полного послушания воле Того, Которому принадлежит вся сила и власть на небе и на земле, и Которому слава и держава во веки веков!

Ваш по Его дивной благодати —

Август Ван Рин

Август Ван Рин - Размышления над Евангелием от Матфея

Ровно: ХМ «Живое слово», 2012. — 240 с.

ISBN 978-617-677-007-7



Август Ван Рин - Размышления над Евангелием от Матфея - Содержание

