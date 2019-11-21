Вандерхилл - Мистики XX века
Эта книга была задумана как своеобразный путеводитель по достопримечательностям мира современной мистики, который можно было бы с успехом рекомендовать неподготовленному читателю. Стремясь к максимальной доступности изложения, я намеренно избегала некоторых чрезмерно сложных и темных мест; я полагаю, что тот, кто захочет узнать обо всем подробнее, может обратиться к литературе, указанной в библиографических сносках.
Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия
Издательство Миф, Локид, 1996. — 522 с.
ISBN 5-87214-023-3
ISBN 5-320-00039-1
Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия - Содержание
Предисловие
Предисловие к русскому изданию
1. Дверь в иное
- Олдос Хаксли (1894 - 1963)
- Алан Уотс (1915 - 1973)
- Томас Мертон (1915 - 1969)
- Ричард Бах
- Герман Гессе (1877 - 1962)
2. Мудрость одиночек
- Кришнамурти (1895 - 1986)
- Шри Ауробиндо (1872 - 1950)
- Порфирий Иванов (1898 - 1983)
3. Буддизм обеих колесниц
- Дхиравамса (р. 1935)
- Чогьям Трунгпа (р. 1938 г.)
- Дан дар он (1914 - 1974)
4. Путь дзэн
- Судзуки (1870 - 1966)
5. Учителя суфийского толка
- Гурджиев (1873 - 1949)
- Пак Субу
6. Христианство в ХХ веке
- Тейяр де Шарден (1881-1955)
- Александр Мень (1935 - 1990)
- Отец Серафим (Роуз) (1934 - 1982)
- Мать Тереза (р. 1910)
7. Иудейский пророк
- Мартин Бубер (1882 - 1965)
8. Индусский мудрец
- Рамана Махарши (1879 -1950)
9. Продолжатели теософской традиции
- Рудольф Штейнер (1861 - 1925)
- Николай Рерих (1874 - 1947) и Елена Рерих (1869 - 1955)
10. Оккультисты
- Дион Форчун (1891 - 1946)
- Алистер Кроули (1875-1947)
11. Традиционалисты
- Рене Генон (1886-1951)
- Мирча Элиаде (1907-1986)
12. Исследователь запредельного
- Даниил Андреев (1906 - 1959)
13. Видящие
- Дуглас Хардинг (р. 1909)
- “Дон Хуан” Карлоса Кастанеды (р. 1900)
14. Пророки “новых религий”
- Мехер Баба (1894 - 1969)
- Махарадж Джи (р. 1958)
- Махариши
- Бхагаван Шри (Ошо) Радж Ниш
- Эпоха “новых религий”?
- Восточные учения
- Христианские секты
- Культы сатаны
- Религии чернокожих американцев
- “Научные” религии
- Хронология “эпохи новых религий”
15. Мистика и политика
- Мохандас Ганди (1869-1948) .
16. Между мистикой и наукой
- Константин Циолковский (1857 - 1935)
- Ганс Гербигер (1860 -1931)
- Чарльз Форт (1874-1932)
- Карл Густав Юнг (1875-1961)
17. Общая библиография
18. Именной указатель
19. Предметный указатель
- Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия – Предисловие
Второе издание “Мистиков XX века” существенно расширено по сравнению с предыдущим, вышедшим в свет в 1975 году. Такое увеличение объема вызвано целым рядом причин.
Во -первых, мир мистической философии претерпел значительные изменения за истекшие с тех пор полтора десятилетия. Некоторые имена и учения, в то время находившиеся в тени, сегодня приобрели значительную популярность и послужили основой для формирования влиятельных мистических школ. Поэтому я сочла нужным дополнить книгу главой о традиционализме, статьями об о. Серафиме, Раджнише, феномене “новых религий” и некоторыми другими.
Во-вторых, изменения, происшедшие в политической обстановке, открыли для Запада своеобразный мир современной русской мистики. Психотехника Иванова и метафизика Андреева пока что малоизвестны на Западе, но широко распространены у себя на родине и, кроме того, обладают несомненной оригинальностью и большим потенциалом популярности.
И, в-третьих, написание двух последних глав настоящего издания непосредственно инспирировано книгой Λ. Повеля и Ж. Бержье “Утро магов”. В этом, сегодня уже классическом введении в “теневые” стороны современной мистики, авторы обнаруживают существование “экстравертного” мистицизма, оказывающего влияние на столь важные стороны жизни общества, как политика и наука. О размерах этого влияния можно спорить, но сам факт его несомненен; исходя из этих соображений, я включила в свою книгу статьи о политическом деятеле и ученых, руководствовавшихся мистическими доктринами: М. Ганди, К. Юнге, К. Циолковском, Г. Гербигере и Ч. Форте.
Решая включать или не включать в свою книгу того или иного персонажа, я руководствовалась тремя критериями. Во-первых, насколько широко он известен? Во-вторых, насколько оригинально его учение? И, в-третьих, какую роль играет в этом учении собственно мистический элемент? В связи с этим в книгу не вошли некоторые довольно известные мистики, чья философия носит явно компилятивный и вторичный характер (например, П. Успенский, О. Айванхов), знаменитые философы, не чуждые мистики, но все же весьма далекие от нее (М. Хайдеггер, С. Вейль, Э. Канетти и Др.); а также многочисленные литераторы, освещавшие мистические темы (в частности, И. Андерхилл, Г. Мейринк, Г. Эверс, X. Борхес и мн. др ).
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