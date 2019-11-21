Эта книга была задумана как своеобразный путеводитель по достопримечательностям мира современной мистики, который можно было бы с успехом рекомендовать неподготовленному читателю. Стремясь к максимальной доступности изложения, я намеренно избегала некоторых чрезмерно сложных и темных мест; я полагаю, что тот, кто захочет узнать обо всем подробнее, может обратиться к литературе, указанной в библиографических сносках.

Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия

Издательство Миф, Локид, 1996. — 522 с.

ISBN 5-87214-023-3

ISBN 5-320-00039-1

Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

1. Дверь в иное

Олдос Хаксли (1894 - 1963)

Алан Уотс (1915 - 1973)

Томас Мертон (1915 - 1969)

Ричард Бах

Герман Гессе (1877 - 1962)

2. Мудрость одиночек

Кришнамурти (1895 - 1986)

Шри Ауробиндо (1872 - 1950)

Порфирий Иванов (1898 - 1983)

3. Буддизм обеих колесниц

Дхиравамса (р. 1935)

Чогьям Трунгпа (р. 1938 г.)

Дан дар он (1914 - 1974)

4. Путь дзэн

Судзуки (1870 - 1966)

5. Учителя суфийского толка

Гурджиев (1873 - 1949)

Пак Субу

6. Христианство в ХХ веке

Тейяр де Шарден (1881-1955)

Александр Мень (1935 - 1990)

Отец Серафим (Роуз) (1934 - 1982)

Мать Тереза (р. 1910)

7. Иудейский пророк

Мартин Бубер (1882 - 1965)

8. Индусский мудрец

Рамана Махарши (1879 -1950)

9. Продолжатели теософской традиции

Рудольф Штейнер (1861 - 1925)

Николай Рерих (1874 - 1947) и Елена Рерих (1869 - 1955)

10. Оккультисты

Дион Форчун (1891 - 1946)

Алистер Кроули (1875-1947)

11. Традиционалисты

Рене Генон (1886-1951)

Мирча Элиаде (1907-1986)

12. Исследователь запредельного

Даниил Андреев (1906 - 1959)

13. Видящие

Дуглас Хардинг (р. 1909)

“Дон Хуан” Карлоса Кастанеды (р. 1900)

14. Пророки “новых религий”

Мехер Баба (1894 - 1969)

Махарадж Джи (р. 1958)

Махариши

Бхагаван Шри (Ошо) Радж Ниш

Эпоха “новых религий”?

Восточные учения

Христианские секты

Культы сатаны

Религии чернокожих американцев

“Научные” религии

Хронология “эпохи новых религий”

15. Мистика и политика

Мохандас Ганди (1869-1948) .

16. Между мистикой и наукой

Константин Циолковский (1857 - 1935)

Ганс Гербигер (1860 -1931)

Чарльз Форт (1874-1932)

Карл Густав Юнг (1875-1961)

17. Общая библиография

18. Именной указатель

19. Предметный указатель

Элизабет Вандерхилл - Мистики XX века – Энциклопедия – Предисловие

Второе издание “Мистиков XX века” существенно расширено по сравнению с предыдущим, вышедшим в свет в 1975 году. Такое увеличение объема вызвано целым рядом причин.

Во -первых, мир мистической философии претерпел значительные изменения за истекшие с тех пор полтора десятилетия. Некоторые имена и учения, в то время находившиеся в тени, сегодня приобрели значительную популярность и послужили основой для формирования влиятельных мистических школ. Поэтому я сочла нужным дополнить книгу главой о традиционализме, статьями об о. Серафиме, Раджнише, феномене “новых религий” и некоторыми другими.

Во-вторых, изменения, происшедшие в политической обстановке, открыли для Запада своеобразный мир современной русской мистики. Психотехника Иванова и метафизика Андреева пока что малоизвестны на Западе, но широко распространены у себя на родине и, кроме того, обладают несомненной оригинальностью и большим потенциалом популярности.

И, в-третьих, написание двух последних глав настоящего издания непосредственно инспирировано книгой Λ. Повеля и Ж. Бержье “Утро магов”. В этом, сегодня уже классическом введении в “теневые” стороны современной мистики, авторы обнаруживают существование “экстравертного” мистицизма, оказывающего влияние на столь важные стороны жизни общества, как политика и наука. О размерах этого влияния можно спорить, но сам факт его несомненен; исходя из этих соображений, я включила в свою книгу статьи о политическом деятеле и ученых, руководствовавшихся мистическими доктринами: М. Ганди, К. Юнге, К. Циолковском, Г. Гербигере и Ч. Форте.

Решая включать или не включать в свою книгу того или иного персонажа, я руководствовалась тремя критериями. Во-первых, насколько широко он известен? Во-вторых, насколько оригинально его учение? И, в-третьих, какую роль играет в этом учении собственно мистический элемент? В связи с этим в книгу не вошли некоторые довольно известные мистики, чья философия носит явно компилятивный и вторичный характер (например, П. Успенский, О. Айванхов), знаменитые философы, не чуждые мистики, но все же весьма далекие от нее (М. Хайдеггер, С. Вейль, Э. Канетти и Др.); а также многочисленные литераторы, освещавшие мистические темы (в частности, И. Андерхилл, Г. Мейринк, Г. Эверс, X. Борхес и мн. др ).