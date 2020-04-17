Традиция толкований философии Юма насчитывает уже более двухсот пятидесяти лет. И направленность этой традиции внушает оптимизм. Начиналась она совсем уж тревожно. Один из первых серьезных интерпретаторов Юма, Т. Рид, говорил, что целью юмовской философии является превращение людей в Свифтовых еху. Последующие толкователи рисовали не столь яркие, но не менее фантастичные картины.

Со временем, однако, ситуация улучшалась. Н. Кемп-Смит, Э.Гуссерль и др. интерпретаторы в начале XX в. вывели историков мысли на верный путь. Очертания идей Юма становились все более четкими. В последние десятилетия впечатляет уже не только качество, но и количество работ о Юме. И все они способствуют дальнейшему прояснению его непростой философской системы.

Прогресс в понимании философии Юма, таким образом, неоспорим. И все же проведенные в этой книге изыскания показывают, что историкам мысли еще есть куда продвигаться. Ведь в результате этих изысканий мы обнаружили не только лакуны в описаниях жизни Юма и толковании его главных работ — от «Трактата о человеческой природе» до «Диалогов о естественной религии» — но и дефицит их интереса к эволюции идей Юма в ключевых разделах его философии. Исследователи, к примеру, почти не уделяют внимания проблеме априористской трансформации юмовской методологии в первом «Исследовании» по сравнению с «Трактатом».

Васильев Вадим Валерьевич - Дэвид Юм и загадки его философии

(Философия сознания. № 9.)

Москва: ЛЕНАНД, 2020 г. — 704 с.

ISBN 978-5-9710-6853-2

Васильев Вадим Валерьевич - Дэвид Юм и загадки его философии - Содержание

Предисловие

Сокращения и цитирование

Введение

Часть 1. Ключевые идеи

Глава 1. Онтология

Глава 2. Эпистемология

Глава 3. Философия религии и теология

Глава 4. Учение о свободе воли, этика и метаэтика

Глава 5. Психология

Глава 6. Метафилософия

Часть 2. Жизнь и сочинения

Глава 1. Ранний период

Глава 2. После озарения

Глава 3. «Трактат о человеческой природе»

Глава 4. Моральные и политические эссе 40-х гг.

Глава 5. «Исследование о человеческом познании» и другие обновления «Трактата»

Глава 6. Эссе на разные темы и исторические труды 50-х и 60-х гг.

Глава 7. Поздний период и «Диалоги о естественной религии»

Часть 3. Интерпретации

Глава 1. Скептицизм и позитивная программа

Глава 2. Загадки и их решения

Заключение

Послесловие

Основные события жизни Юма

Литература

Именной указатель

Summary

Васильев Вадим Валерьевич - Дэвид Юм и загадки его философии - Предисловие

Современная философия во многом ориентирована на классическую мысль. Если взять ее самое широкое и продуктивное направление — так называемую аналитическую философию — то мы можем увидеть, что основное внимание исследователей сосредоточено в наши дни на проблемах метафизики, эпистемологии и этики. По крайней мере по этим темам публикуется наибольшее количество статей в ведущих аналитических журналах общего профиля — я брал за образец The Philosophical Review, The Philosophical Quarterly и Mind 2014-2016 гг. Так вот, в этих областях классические авторы интересуют представителей аналитической философии больше, чем отцы-основатели самой аналитической традиции. Самыми востребованными классическими философами — если судить по авторитетным «Оксфордским руководствам» по соответствующим темам — оказываются здесь Аристотель, Декарт, Локк, Юм и Кант. Историки философии реагируют на потребности философов (которыми они сами по совместительству зачастую являются) и снабжают коллег большим количеством полезной литературы об этих мыслителях. Интересные исследования о названых выше авторах публикуются и в России. Любопытно, однако, что уже несколько десятилетий на русском языке не было новых обзорных монографий о Юме. Но такие обобщающие работы о великих философах очень нужны.

Данная книга, надеюсь, заполнит образовавшиеся пустоты. Это многоуровневое исследование и поэтому я предпошлю ее основному тексту что-то вроде путеводителя по ней. Одна из главных задач этой книги — дать достаточно полное представление о сочинениях Юма. Я так или иначе рассматриваю все работы Юма, в том числе не доведенные им до публикации труды из его рукописного наследия и уничтоженные им самим произведения (содержание которых можно реконструировать). Но особое внимание уделено трем его общепризнанным шедеврам: «Трактату о человеческой природе», «Исследованию о человеческом познании» и «Диалогам о естественной религии». Я подробно, по частям и главам, излагаю содержание этих работ, сопровождая изложение необходимыми пояснениями и отсылками. После этого я обсуждаю основные исторические и концептуальные аспекты этих текстов. «Трактат» рассматривается в третьей главе второй части книги, «Исследование о человеческом познании» — в параграфах 1-2 пятой главы второй части (в параграфе 1 излагается его содержание, в параграфе 2 даны развернутые комментарии), а «Диалоги о естественной религии» в том же порядке — изложение и комментарии — разбираются в параграфах S и 6 седьмой главы второй части. Подробно я анализирую и еще одну ключевую работу Юма — «Исследование о принципах морали» (параграфы 4 и 5 пятой главы второй части). Изложение этих работ выполнено с такой степенью детальности, чтобы его можно было использовать в учебных целях при подготовке к экзаменам или к обзорным лекциям. В этом плане данную книгу можно рассматривать даже как учебник по философии Юма.