Выход в свет настоящего издания приурочен к 110-летию со дня кончины выдающегося русского ученого-историка академика Василия Григорьевича Васильевского (21 января 1838 — 13 мая 1899). Переиздание его трудов обусловлено несколькими причинами. Во-первых, вновь возросший в последнее время интерес к истории Византийской империи делает востребованными сочинения по этой тематике, а во-вторых, ценность работ Васильевского для историков-специалистов побуждает еще раз напомнить посредством переиздания об основных научных достижениях великого ученого-медиевиста в данной области.

Несмотря на то, что академик Васильевский не оставил обобщающего труда по истории Византии в целом, его сочинения по-прежнему остаются основополагающими в деле характеристики множества аспектов истории самой Империи, ее отношений с народами Руси, Западной Европы, кочевниками южнорусских степей. Сочинения Васильевского дают прекрасное изображение международных отношений, которые складывались на границах русского мира в важный период истории Руси в X-XI вв. и в центре которых стояло бесспорно важнейшее государство тогдашнего мира — средневековая Римская империя, которую не вполне корректно принято именовать Византийской. Хотя зачастую и не высказывая этого открыто, Васильевский в своих сочинениях, а также в лекциях в Санкт-Петербургском университете, которые он читал, ставил Римскую (Ромейскую) империю во главу угла, в центр международных и культурных отношений средневекового мира, который оказывал решающее влияние на культуру и политику окрестных цивилизаций мусульманского Востока и христианского Запада, не говоря уже о Руси и странах Восточной и Южной Европы, которые зачастую принято считать членами «византийского содружества наций».

Заслугой В.Г. Васильевского является создание российской школы византиноведения, которая пережила свой первый бурный расцвет уже при жизни ученого и до 1917 года занимала первое место в мире. Ему посчастливилось иметь многочисленных талантливых сотрудников и учеников, с помощью которых он основал в 1894 г. второй в мире специальный журнал, посвященный вопросам византийской истории — «Византийский Временник», выходящий по сей день и являющийся ныне старейшим российским академическим журналом.

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