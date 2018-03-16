Васильевский - Избранные труды по истории Византии
Выход в свет настоящего издания приурочен к 110-летию со дня кончины выдающегося русского ученого-историка академика Василия Григорьевича Васильевского (21 января 1838 — 13 мая 1899). Переиздание его трудов обусловлено несколькими причинами. Во-первых, вновь возросший в последнее время интерес к истории Византийской империи делает востребованными сочинения по этой тематике, а во-вторых, ценность работ Васильевского для историков-специалистов побуждает еще раз напомнить посредством переиздания об основных научных достижениях великого ученого-медиевиста в данной области.
Несмотря на то, что академик Васильевский не оставил обобщающего труда по истории Византии в целом, его сочинения по-прежнему остаются основополагающими в деле характеристики множества аспектов истории самой Империи, ее отношений с народами Руси, Западной Европы, кочевниками южнорусских степей. Сочинения Васильевского дают прекрасное изображение международных отношений, которые складывались на границах русского мира в важный период истории Руси в X-XI вв. и в центре которых стояло бесспорно важнейшее государство тогдашнего мира — средневековая Римская империя, которую не вполне корректно принято именовать Византийской. Хотя зачастую и не высказывая этого открыто, Васильевский в своих сочинениях, а также в лекциях в Санкт-Петербургском университете, которые он читал, ставил Римскую (Ромейскую) империю во главу угла, в центр международных и культурных отношений средневекового мира, который оказывал решающее влияние на культуру и политику окрестных цивилизаций мусульманского Востока и христианского Запада, не говоря уже о Руси и странах Восточной и Южной Европы, которые зачастую принято считать членами «византийского содружества наций».
Заслугой В.Г. Васильевского является создание российской школы византиноведения, которая пережила свой первый бурный расцвет уже при жизни ученого и до 1917 года занимала первое место в мире. Ему посчастливилось иметь многочисленных талантливых сотрудников и учеников, с помощью которых он основал в 1894 г. второй в мире специальный журнал, посвященный вопросам византийской истории — «Византийский Временник», выходящий по сей день и являющийся ныне старейшим российским академическим журналом.
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В основу настоящего издания легли изданные на протяжении 1908-1930 гг. в четырех томах избранные «Труды В.Г. Васильевского» по истории Византии, которые уже давно стали библиографической редкостью. С другой стороны, с блеском выдержавшая испытание временем актуальность работ Васильевского делает полезным объединение включенных в «Труды» сочинений в рамках одного издания. В тех редких случаях, когда выводы академика Васильевского противоречат данным современной науки (что связано почти исключительно с обнаружением новых источников), редакторы сочли уместным указать на это в сносках. Все работы воспроизводятся в современной графике, согласно правилам современного русского языка. Массивы греческого и славянского текстов набраны заново. Издание снабжено общим именным указателем (отсутствовавшим в прежнем издании), уточнены выходные данные публикаций, на которые ссылается В.Г. Васильевский, составлен список сокращений часто упоминаемых работ и изданий. После данного краткого предисловия мы предлагаем читателю два очерка о жизни и творчестве академика Васильевского, составленные в год его смерти его учениками, выдающимися историками Павлом Владимировичем Безобразовым и Иваном Михайловичем Гревсом, которые в живой и наглядной манере характеризуют Василия Григорьевича Васильевского как человека и как ученого.
Труд по переизданию сочинений Василия Григорьевича Васильевского коллектив издательства посвящает его памяти, а также памяти скончавшегося 6 ноября 2009 г. выдающегося русского византиноведа, академика Российской Академии Наук, главного редактора журнала «Византийский Временник» Геннадия Григорьевича Литаврина, который считал труды Васильевского образцом для собственных научных исследований.
Васильевский В.Г. - Избранные труды по истории Византии - В 2-х книгах - 4-х томах
Кн. 1 (тт. 1-2). / Ред.-сост. М.В. Грацианский, П.В. Кузенков. — М.: ДАРЪ. — 2010. — 928 с.
ISBN 978-5-485-00294-7
ISBN 978-5-485-00295-4 (кн. 1)
Василий Григорьевич Васильевский - Избранные труды по истории Византии - Книга 1 - Тома 1-2 - Содержание
М.В. Грацианский, П.В. Кузенков. Предисловие
П.В. Безобразов. Василий Григорьевич Васильевский
И.М. Гревс. Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки
Том первый
Предисловие
Византия и печенеги (1048-1094)
Приложения
- I.О Куманском (Половецком) словаре
- II.Русские на Дунае в XI веке
- III. Феофилакт Болгарский и его сочинения
- IV. О послании императора Алексея Комнинак графу Роберту Фландрскому
- V.Об испытании воли Божией двумя жребиями. Иоанн Продром, митрополит Киевский
Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI—XII веков
- I. Положение вопроса о византийских варангах и источники для его решения
- II.Варяги, отправленные в Константинополь Владимиром, и первые свидетельства исландских саг о норманнах, вступивших в варяжскую дружину
- III.Шеститысячный русский корпус в Константинополе с 988 года
- IV.Византийские варанги 1034 года
- V.Варяжские баснословные рассказы
- VI.Песни скальдов как единственный исторический материал в сагах для вопроса о варягах ...
- VII.Действительная история Гаральда и его вэрингов в Константинополе
- VIII.Нордманны, русские и варяги в Сицилии и Апулии (1038-1042)
- IX.Нашествие русских на Константинопольи варяги 1047 года
- <Прибавление к гл. IX>
- X.Варяги и франки во второй половине XI века
- XI. Прямые доказательства существования варяго-руси в XI веке
- XII. Англичане на византийской службе в виде варягов
О варяго-руссах (Ответ Д.И. Иловайскому)
Том второй
РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ОТРЫВКИ
- I.Два письма византийского императора Михаила VII Дуки к Всеволоду Ярославичу
- II.К истории 976-989 годов (Из аль-Макина и Иоанна Геометра)
- III. Заметка о пеших и конных
- IV. Записка греческого топарха
- V.Хождение апостола Андрея в стране мирмидонян...
- VI.Житие Стефана Нового
- VII.Житие Иоанна Готского
Василий Григорьевич Васильевский - Избранные труды по истории Византии - Книга 1 - Тома 1-2 - Предисловие
Создавая свои ставшие классическими сочинения, Васильевский стоял на почве изданных и давно известных в историографии источников: им не привлекались рукописи или другой какой-либо неизданный материал. Его гениальность аналитика, человека, способного увидеть абсолютно новое в хорошо известном, проявилась здесь в полной мере. По словам Г. Острогорского, «он умел... вчитываться в тексты источников и извлекал из них то, чего в них до него никто не замечал. Наконец, ...он умел исследуемую тему поставить в широкие исторические рамки, он видел корни проблем и ощущал их связи, обладая великим даром комбинирования фактов и свидетельств».
Впрочем, Васильевский проявил себя и как издатель, причем не такой, который ограничивается изданием текста и установлением его правильного чтения на основе сохранившихся рукописей, но такой, который может сделать полноценные исторические выводы из изданного источника, грамотно вставить его в контекст других имеющихся исторических сочинений. Таковы, в частности, изданные Васильевским в сопровождении блестящего комментария жития Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, а также не вошедшие в настоящее «Советы и рассказы» Кекавмена.
Эти и другие труды доставили Василию Григорьевичу Васильевскому звания члена-корреспондента (1876), а впоследствии и ординарного члена Императорской Академии Наук (1890). С 1890 года и вплоть до своей смерти он был редактором одного из крупнейших научных журналов России — «Журнала Министерства Народного Просвещения», а с 1892 года — соредактором основанного им (совместно с В.Э. Регелем) «Византийского временника». Скончался великий русский ученый-историк 13 мая 1899 г. во Флоренции по дороге в Рим, куда он ехал, чтобы лечить тяжелую почечную болезнь и, не в последнюю очередь, чтобы насладиться красотами Вечного Города. Похоронен он был во Флоренции на кладбище Cimetero degli Allori.
Васильевский В.Г. - Избранные труды по истории Византии - В 2-х книгах - 4-х томах
Кн. 2 (тт. 3-4). / Ред.-сост. М.В. Грацианский, П.В. Кузенков. — М.: ДАРЪ. — 2010. — 848 с.
ISBN 978-5-485-00294-7
ISBN 978-5-485-00296-1 (кн. 2)
Василий Григорьевич Васильевский - Избранные труды по истории Византии - Книга 2 - Тома 3-4 - Содержание
Том третий
Предисловие
Русско-византийские исследования
Введение в житие св. Георгия Амастридского
- I.Обозрение литературы
- II.История и описание Парижского кодекса
- III. Исторические сведения об Амастриде
- IV. Содержание памятника или изложение жития Георгия
- V.Цельность сочинения и независимость от Фотия
- VI.Проверка исторических и биографических данных
- VII.Характерное умолчание об иконах и объяснение оного
- VIII.Диакон Игнатий как вероятный автор жития, и Амастридский епископ Иоанн
- IX.О русском имени и русском нашествии
Введение в житие св. Стефана Сурожского
- I. Обозрение литературы
- II.Исторические сведения о Суроже
- III. Древнейшие источники о жизни Стефана Сурожского
- IV. Краткое греческое житие Стефана Сурожского
- V.Содержание подробного славяно-русского жити и критические замечания к оному
- VI.Заимствования из житий Иоанна Златоустого и Петра митрополита
- VII.Состав первоначального жития и чудеса
Житие св. Георгия Амастридского (тексты русский и греческий)
Краткое житие св. Стефана Сурожского (тексты греческий и русский)
Житие (подробное) св. Стефана Сурожского (текст русский)
Том четвертый
Заметка к статье Н.П. Ламбина о годе смерти Святослава
Из истории Византии в XII веке
-
Союз двух империй (1148-1156)
- Приложения
- I.О хронологии Никиты Акомината
- II.Борис Коломанович
- III. О первых Неманичах
- IV. Известия русской летописи, объясняющие византийско-венгерские отношения
- Южно-итальянская война (1156-1157)
Законодательство иконоборцев
- I.О книге г-на Папарригопуло
- II.«Эклога» Льва и Константина
- III. «Закон судный людем»
- IV. Устав о земских делах
- V.Парики
О синодальном списке «эклоги» императоров Льва и Константина и о двух списках «земледельческого закона»
Материалы для внутренней истории Византийского государства
- Меры в защиту крестьянского землевладения
Указатели имен личных и географических
Сокращения
Источники
Литература
2017-01-12
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