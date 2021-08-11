Русский перевод и редакция Зеева Мешкова

Институт изучения иудаизма в СНГ

Израильский институт талмудических публикаций

Институт исследования еврейских текстов в СНГ

Москва - Иерусалим, 1995 г, 345 стр

ISBN 5-7349-0006-12

Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Бава Меция - первая глава - Предисловие к изданию на русском языке

При составлении дословного перевода текста первой главы трактата Бава Меция Вавилонского Талмуда, развернутого перевода и комментария, а также "Примечаний к сугиям", помещенных в конце книги, за основу были взяты перевод на иврит и пояснения Рава Адина Штейнзальца и Рава В. Бермана, выполнившего перевод Талмуда на английский язык и составившего пояснения к тексту, а также классические комментарии. "Пояснения" и справочный материал на полях являются переводом с английского языка.

При составлении развернутого комментария была поставлена задача сделать текст Талмуда легко читаемым для всех, несмотря на то, что он обладает своей внутренней логикой, особыми правилами построения и своеобразной терминологией, которые обычно становятся привычными только после того, как изучающий проработает определенный объем материала. Сама по себе попытка превратить Талмуд, напоминающий код, составленный из ивритских и арамейских слов, в литературный текст является уникальным экспериментом, который в большой степени можно считать удавшимся. Автором перевода на русский язык была разработана терминология, разъяснены понятия, а также снят целый ряд вопросов, которые неизбежно возникают у начинающих при изучении трактата Бава Меция.

Так, например, всякий, кто открывает этот трактат и знакомится с первой мишной, задает себе вопрос: "Как два человека, поднявшие найденный талит, могут предстать перед судом, держась за находку?" Сам вопрос возникает из-за того, что у приступающего к изучению Талмуда представление о суде (которым обычно считается группа людей, заседающая в определенном месте и в определенное время) выработалось на основе нееврейской литературы, понятий и окружающей действительности. В развернутом комментарии мы находим разъяснение, что судом, с точки зрения еврейского закона, являются любые три человека, соблюдающие заповеди Торы, а при согласии сторон даже один человек, пользующийся авторитетом. Следовательно, суд может быть образован тут же на месте происшествия. Вопрос о том, может ли ситуация, описанная в мишне, когда двое предстают перед судом, держась за талит, быть реальной или всегда будет оставаться гипотетическим примером, снимается. И это существенно, т.к. подобные вопросы затрудняют понимание текста Талмуда и логических построений.

Даже те, кто по нескольку лет изучают Талмуд, не всегда задумываются над смыслом терминов, а привыкают пользоваться ими автоматически. Автор развернутого перевода и комментария обратил внимание на эту особенность процесса изучения и уделил большое внимание разъяснению терминологии, сделав пояснения органичной частью текста самого комментария. Так, например, подробно разъяснен один из основных принципов вывода законов ־־ 7ןל ןחמר "от более легкого к более строгому". Далеко не все изучающие Талмуд продумали и поняли логическую основу этого принципа, который, как и другие принципы вывода законов, не разъясняется в классических комментариях, а рассматривается ими как одна из элементарных основ, которая должна быть хорошо известна изучающему, прежде чем он откроет Талмуд.

Наибольшую трудность на начальном этапе изучения представляет собой понимание построения сугии (логически завершенного отрывка текста Гемары). В развернутом переводе и комментарии наибольшее внимание уделено четкому построению логических связей и разъяснению смысла вопросов и ответов авторов высказываний мишны и барайт.

С уверенностью можно сказать, что даже тем, кто продвинулся в изучении Талмуда, многие пояснения могут быть полезны, как с точки зрения углубления понимания терминологии, так и с точки зрения осмысления вопросов и ответов Гемары и получения более четкого представления о том, как строится сугия. Для преподавателей Талмуда эта работа представляет большой интерес с точки зрения строгого методического подхода к изложению изучаемого материала.

Вавилонский Талмуд - Комментированное издание раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальца) - трактат Бава Меция - первая глава - Предисловие рава Зеева Мешкова