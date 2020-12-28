Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви
Иисус Христос — это исполнение израильского упования. Это иудей, рождённый в иудейском мире. Его Церковь возникла именно в Палестине, среди иудеев. Однако иудейский мир в то время не был однородным.
Иудеи были, в первую очередь, народом Закона — Торы. Она была ядром их религии и народности. С течением времени и в ходе народно-освободительной борьбы Тора стала знаком и оплотом иудейского народного духа. И в Иудее, и в рассеянии Закон определял лицо Израиля как народа, преданного Господу. Изучение, понимание и соблюдение Закона было призванием и радостью для серьёзного иудея.
Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви
г. Форт-Уэйн, Индиана 1990 г.
Курс истории ранней Церкви, преподанный д-ром Вильямом Вайнрихом через пастора Д. Ричарда Стаквиша
Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Содержание
Часть первая
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КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА
- Иудейский мир
- Палестинский иудаизм
- Рассеяние
- Греко-римский мир
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БОГОСЛОВИЕ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ
- Климент Римский
- «Дидахе»
- Игнатий Богоносец
- Поликарп Смирнский
- Папий Иерапольский
- «Послание Варнавы»
- «Пастырь» Ерма
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ГРЕЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ
- «Послание к Диогнету»
- Аристид
- Иустин Философ
- Татиан
- Афинагор
- Феофил Антиохийский
- Ермий
- Мелитон Сардийский
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РАННИЕ ЕРЕСИ
- Гностицизм
- Маркионитство
- Монтанизм
Часть вторая
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ЗАЛОГ ВЕРЫ: ОТВЕТ НА ЕРЕСИ
- Канон
- Символ веры
- Апостольское преемство
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УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
- Ириней Лионский
- Климент Александрийский
- Ориген Александрийский
- Тертуллиан Карфагенский
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ГОНЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ ВЕКЕ
- Гонение при Септимии Севере
- Гонение при Декии
- Вопрос о падших: Киприан и Новатиан
Часть третья
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БОГОСЛОВИЕ: ВЕРОУЧЕНИЕ О СВ. ТРОИЦЕ
- Ранняя проблема
- Монархианство
- Арианство
- Никейский собор 325 г
- Историческое отступление
- Афанасий
- Каппадокийские отцы
- Константинопольский собор 381 г
- Августин Гиппонский
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ХРИСТОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ ХРИСТА
- Антиохийская школа
- Александрийская школа
- Ефесский собор 431 г
- Западная христология
- Халкидонский собор 451 г
Алфавитный указатель
Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Палестинский иудаизм
Книжники отвечали и за сохранение Закона, и за его толкование. Хотя их школы и нравы различались, книжники составили огромный объём законодательства о применении Торы в различных житейских случаях. Из-за этого еврейская религия становилась всё больше и больше личным делом каждого человека, тогда как интерес к храмовым обрядам падал. Фарисеи (почитатели Закона) как таковые начали опережать саддукеев (храмовых священников) по влиятельности и почтению в народе. Фарисеи старались толковать Закон так, чтобы их толкование служило ежедневным религиозным руководством для людей. Естественно, это привело к законничеству, которое сделало фарисеев предметом нарекания и оказалось основной причиной неприязни между ними и саддукеями. Саддукеи были консервативными иудеями первого века. Они принимали за религиозный авторитет только Моисеево Пятикнижие и отвергали всё сложившееся устное предание. Среди прочего, они отвергали воскресение, будущую жизнь, сложную ангелологию и демонологию позднего иудаизма и учение о предопределении, чем противопоставляли себя фарисеям, принимавшим всё это.
Саддукеи приветствовали римлян, находя способы сосуществовать с ними. Их религия строилась не столько вокруг синагоги и её учений, сколько вокруг храма и его обрядов. (Неудивительно, что они исчезли вскоре после разрушения храма.) Саддукеи ожидали Мессию — нового Аарона; нового первосвященника, который очистит храм и провозгласит новое поклонение. Зилоты, настроенные против римлян, были политическими противниками любых захватчиков Святой земли. Первый век иудаизма был отмечен их освободительной борьбой. Зилоты видели в Мессии нового царя Давида, который свергнет римлян и установит новый Израиль. Ессеи отличались эсхатологическим и аскетическим уклоном. Они считали себя народом «нового завета», который, в сущности не отличаясь от ветхого, венчал его и окончательно наступил бы в «день Господень». Они уповали на восстановление Израиля вокруг нового Иерусалима. Ессеи подчёркивали законы обрядовой чистоты и по возможности избегали большие города и очаги политической жизни в Палестине. Они ожидали Мессию в пустыне, потому что путь в Святую землю вёл из пустыни. Вследствие этого они создавали общины вроде Кумранской, где были обнаружены свитки Мёртвого моря.
Щиро дякую за хорошу книгу!
Спасибо за книгу!