Иисус Христос — это исполнение израильского упования. Это иудей, рождённый в иудейском мире. Его Церковь возникла именно в Палестине, среди иудеев. Однако иудейский мир в то время не был однородным.

Иудеи были, в первую очередь, народом Закона — Торы. Она была ядром их религии и народности. С течением времени и в ходе народно-освободительной борьбы Тора стала знаком и оплотом иудейского народного духа. И в Иудее, и в рассеянии Закон определял лицо Израиля как народа, преданного Господу. Изучение, понимание и соблюдение Закона было призванием и радостью для серьёзного иудея.

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви

г. Форт-Уэйн, Индиана 1990 г.

Курс истории ранней Церкви, преподанный д-ром Вильямом Вайнрихом через пастора Д. Ричарда Стаквиша

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Содержание

Часть первая

КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА Иудейский мир Палестинский иудаизм Рассеяние Греко-римский мир

БОГОСЛОВИЕ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ Климент Римский «Дидахе» Игнатий Богоносец Поликарп Смирнский Папий Иерапольский «Послание Варнавы» «Пастырь» Ерма

ГРЕЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ «Послание к Диогнету» Аристид Иустин Философ Татиан Афинагор Феофил Антиохийский Ермий Мелитон Сардийский

РАННИЕ ЕРЕСИ Гностицизм Маркионитство Монтанизм



Часть вторая

ЗАЛОГ ВЕРЫ: ОТВЕТ НА ЕРЕСИ Канон Символ веры Апостольское преемство

УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ Ириней Лионский Климент Александрийский Ориген Александрийский Тертуллиан Карфагенский

ГОНЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ ВЕКЕ Гонение при Септимии Севере Гонение при Декии Вопрос о падших: Киприан и Новатиан



Часть третья

БОГОСЛОВИЕ: ВЕРОУЧЕНИЕ О СВ. ТРОИЦЕ Ранняя проблема Монархианство Арианство Никейский собор 325 г Историческое отступление Афанасий Каппадокийские отцы Константинопольский собор 381 г Августин Гиппонский

ХРИСТОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ ХРИСТА Антиохийская школа Александрийская школа Ефесский собор 431 г Западная христология Халкидонский собор 451 г



Алфавитный указатель

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Палестинский иудаизм

Книжники отвечали и за сохранение Закона, и за его толкование. Хотя их школы и нравы различались, книжники составили огромный объём законодательства о применении Торы в различных житейских случаях. Из-за этого еврейская религия становилась всё больше и больше личным делом каждого человека, тогда как интерес к храмовым обрядам падал. Фарисеи (почитатели Закона) как таковые начали опережать саддукеев (храмовых священников) по влиятельности и почтению в народе. Фарисеи старались толковать Закон так, чтобы их толкование служило ежедневным религиозным руководством для людей. Естественно, это привело к законничеству, которое сделало фарисеев предметом нарекания и оказалось основной причиной неприязни между ними и саддукеями. Саддукеи были консервативными иудеями первого века. Они принимали за религиозный авторитет только Моисеево Пятикнижие и отвергали всё сложившееся устное предание. Среди прочего, они отвергали воскресение, будущую жизнь, сложную ангелологию и демонологию позднего иудаизма и учение о предопределении, чем противопоставляли себя фарисеям, принимавшим всё это.

Саддукеи приветствовали римлян, находя способы сосуществовать с ними. Их религия строилась не столько вокруг синагоги и её учений, сколько вокруг храма и его обрядов. (Неудивительно, что они исчезли вскоре после разрушения храма.) Саддукеи ожидали Мессию — нового Аарона; нового первосвященника, который очистит храм и провозгласит новое поклонение. Зилоты, настроенные против римлян, были политическими противниками любых захватчиков Святой земли. Первый век иудаизма был отмечен их освободительной борьбой. Зилоты видели в Мессии нового царя Давида, который свергнет римлян и установит новый Израиль. Ессеи отличались эсхатологическим и аскетическим уклоном. Они считали себя народом «нового завета», который, в сущности не отличаясь от ветхого, венчал его и окончательно наступил бы в «день Господень». Они уповали на восстановление Израиля вокруг нового Иерусалима. Ессеи подчёркивали законы обрядовой чистоты и по возможности избегали большие города и очаги политической жизни в Палестине. Они ожидали Мессию в пустыне, потому что путь в Святую землю вёл из пустыни. Вследствие этого они создавали общины вроде Кумранской, где были обнаружены свитки Мёртвого моря.