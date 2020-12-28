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Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Religious Studies Atheism
Иисус Христос — это исполнение израильского упования. Это иудей, рождённый в иудейском мире. Его Церковь возникла именно в Палестине, среди иудеев. Однако иудейский мир в то время не был однородным.
Иудеи были, в первую очередь, народом Закона — Торы. Она была ядром их религии и народности. С течением времени и в ходе народно-освободительной борьбы Тора стала знаком и оплотом иудейского народного духа. И в Иудее, и в рассеянии Закон определял лицо Израиля как народа, преданного Господу. Изучение, понимание и соблюдение Закона было призванием и радостью для серьёзного иудея.

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви

г. Форт-Уэйн, Индиана 1990 г.
Курс истории ранней Церкви, преподанный д-ром Вильямом Вайнрихом через пастора Д. Ричарда Стаквиша

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Содержание

Часть первая
  • КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА
    • Иудейский мир
    • Палестинский иудаизм
    • Рассеяние
    • Греко-римский мир
  • БОГОСЛОВИЕ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ
    • Климент Римский
    • «Дидахе»
    • Игнатий Богоносец
    • Поликарп Смирнский
    • Папий Иерапольский
    • «Послание Варнавы»
    • «Пастырь» Ерма
  • ГРЕЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ
    • «Послание к Диогнету»
    • Аристид
    • Иустин Философ
    • Татиан
    • Афинагор
    • Феофил Антиохийский
    • Ермий
    • Мелитон Сардийский
  • РАННИЕ ЕРЕСИ
    • Гностицизм
    • Маркионитство
    • Монтанизм
Часть вторая
  • ЗАЛОГ ВЕРЫ: ОТВЕТ НА ЕРЕСИ
    • Канон
    • Символ веры
    • Апостольское преемство
  • УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
    • Ириней Лионский
    • Климент Александрийский
    • Ориген Александрийский
    • Тертуллиан Карфагенский
  • ГОНЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ ВЕКЕ
    • Гонение при Септимии Севере
    • Гонение при Декии
    • Вопрос о падших: Киприан и Новатиан
Часть третья
  • БОГОСЛОВИЕ: ВЕРОУЧЕНИЕ О СВ. ТРОИЦЕ
    • Ранняя проблема
    • Монархианство
    • Арианство
    • Никейский собор 325 г
    • Историческое отступление
    • Афанасий
    • Каппадокийские отцы
    • Константинопольский собор 381 г
    • Августин Гиппонский
  • ХРИСТОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ ХРИСТА
    • Антиохийская школа
    • Александрийская школа
    • Ефесский собор 431 г
    • Западная христология
    • Халкидонский собор 451 г
Алфавитный указатель

Вильям Вайнрих - Заметки по истории ранней Церкви - Палестинский иудаизм

Книжники отвечали и за сохранение Закона, и за его толкование. Хотя их школы и нравы различались, книжники составили огромный объём законодательства о применении Торы в различных житейских случаях. Из-за этого еврейская религия становилась всё больше и больше личным делом каждого человека, тогда как интерес к храмовым обрядам падал. Фарисеи (почитатели Закона) как таковые начали опережать саддукеев (храмовых священников) по влиятельности и почтению в народе. Фарисеи старались толковать Закон так, чтобы их толкование служило ежедневным религиозным руководством для людей. Естественно, это привело к законничеству, которое сделало фарисеев предметом нарекания и оказалось основной причиной неприязни между ними и саддукеями. Саддукеи были консервативными иудеями первого века. Они принимали за религиозный авторитет только Моисеево Пятикнижие и отвергали всё сложившееся устное предание. Среди прочего, они отвергали воскресение, будущую жизнь, сложную ангелологию и демонологию позднего иудаизма и учение о предопределении, чем противопоставляли себя фарисеям, принимавшим всё это.
Саддукеи приветствовали римлян, находя способы сосуществовать с ними. Их религия строилась не столько вокруг синагоги и её учений, сколько вокруг храма и его обрядов. (Неудивительно, что они исчезли вскоре после разрушения храма.) Саддукеи ожидали Мессию — нового Аарона; нового первосвященника, который очистит храм и провозгласит новое поклонение. Зилоты, настроенные против римлян, были политическими противниками любых захватчиков Святой земли. Первый век иудаизма был отмечен их освободительной борьбой. Зилоты видели в Мессии нового царя Давида, который свергнет римлян и установит новый Израиль. Ессеи отличались эсхатологическим и аскетическим уклоном. Они считали себя народом «нового завета», который, в сущности не отличаясь от ветхого, венчал его и окончательно наступил бы в «день Господень». Они уповали на восстановление Израиля вокруг нового Иерусалима. Ессеи подчёркивали законы обрядовой чистоты и по возможности избегали большие города и очаги политической жизни в Палестине. Они ожидали Мессию в пустыне, потому что путь в Святую землю вёл из пустыни. Вследствие этого они создавали общины вроде Кумранской, где были обнаружены свитки Мёртвого моря.
Views 403
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2020
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

ЮрийБ 5 years ago

Щиро дякую за хорошу книгу!
S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за книгу!

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