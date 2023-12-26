«Вечный Дом» Михаила Булгакова

Когда я узнала, что в московской творческой среде 20-х годов за Михаилом Булгаковым почти сразу закрепилось прозвище «писатель из Киева», на меня это произвело неоднозначное впечатление: можно подумать, в Киеве того времени писали и думали как-то по-особенному, иначе, чем в столице. Со временем появилась уверенность, что это было вовсе не насмешкой — скорее, неким загадочным поощрением, отличительным знаком, понятным лишь наиболее узкому кругу посвящённых... Скажу больше — театрализованным отношением. Но если так, почему же тогда в воспоминаниях близких и не очень близких писателю людей при попытке дать ему исчерпывающую характеристику одним словом так часто фигурирует подозрительный термин провинциальность, превращающий изысканную театральность в балаган? Примечательно, что в этом отношении к нему были единодушны почти все, хоть сколько-нибудь знавшие его — и прямые враги и оппозиционеры, и друзья, проницательно понимавшие глубину и необычность его таланта. Все они сходились на том же странном выводе: писатель провинциален как человек и мыслитель, и ему не столько это помогало, сколько мешало в построении карьеры.

Мнение врагов понятно и, можно сказать, неизбежно, — но как объяснить мнение друзей? Неужто, и правда? Или всё-таки речь не о том?

Помог разобраться случай. На глаза как-то попались строки тоже киевлянина и очень любимого мной поэта Семёна Гудзенко, с которыми я немедленно согласилась:

У каждого поэта есть провинция.

Она ему ошибки и грехи,

все мелкие обиды и провинности

прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,

на карту не внесённая, одна,

суровая моя и откровенная,

далекая провинция — Война...

Видимо, это и есть та самая гражданская провинциальность: постоянное чувство неудобства от невозможности освободиться из железных объятий прошлого и одновременно душевная боль как следствие громадных усилий принять настоящее , каким бы оно ни было. Мудрость и прозорливость ума не позволяли Булгакову забываться в киевской юности, но душа его при этом испытывала сильнейшие муки. Эти же муки он испытывал, погружаясь в пучину самых дорогих воспоминаний, потому что юность эта была смята войной. Казалось, деваться было некуда, это была судьба: сколько бы времени ни прошло, а писатель как будто «застрял» на войне, «на той единственной, гражданской», на которой по иронии судьбы толком-то и не успел себя проявить. И вместе с тем, не мог избыть в себе память о месте, откуда приехал, потому что не по своей воле покинул его в исключительный момент. Оттого и терзался непонятной другим виной, и чувствовал себя загнанным в угол, и так и не смог окончательно стать частью столичной творческой среды. Со стороны всё это вызывало скептическую усмешку, казалось наивным, на это смотрели как на проявление некоторой мировоззренческой боязливости, творческой незрелости и даже личностной инфантильности, несвободы.

«Вечный Дом» Михаила Булгакова

Под ред. М. Ю. Савельевой, Т. Д. Суходуб, Г. Е. Аляева. - Центр гуманитарного образования НАН Украины, Общество русской философии при Украинском философском фонде / Серия «КИЕВОМЫШЛЕНИЕ». — К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2021. — 628 с.

ISBN 978-966-489-598-6

«Вечный Дом» Михаила Булгакова – Содержание

«С ВАМИ СЕЙЧАС БУДЕТ ГОВОРИТЬ ПРОВИНЦИЯ..» Введение (М. Ю.Савельева)

«...ВЕЛИКИЕ УСИЛИЯ САТЬ БЕСПРИСТРДСТНО НДД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ...»

Человек и власть в утопиях Михаила Булгакова (М. Ю. Савельева)

Видение, взгляд и ответственность: «Красная корона» Михаила Булгакова (Ф. Коррадо-Казанская)

«Душа русской усобицы»: особенности гражданских позиций М. Волошина и М. Булгакова (М. Ю. Савельева)

«Чистые» и «нечистые» в мире советского опыта (В. В. Лимонченко)

«...ВАШ РОМАН ЕЩЁ ПРИНЕСЁТ ВАМ СЮРПРИЗЫ...»

История публикации романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Документы и исследования (М. В. Мишуровская)

«Сімейний портрет» Воланда (Д. Д. Фиалкова)

К поэтике подзаголовков, или на пороге «Мастера и Маргариты» (Р. Джулиани)

Две смерти (К вопросу о влиянии идей П. Д. Флоренского на роман Д. Д. Булгакова «Мастер и Маргарита») (Е. С. Шкубуляни)

Михаил Булгаков и Курцио Малапарте: реконструкция диалога (Е. Ю. Колышева)

Постмодернистские вариации Закатного Романа (М. Ю. Савельева)

«КАК ПРИЧУДЛИВО ТАСУЕТСЯ КОЛОДА...»

Тема омоложения в европейски литературе 1920-х годов: Михаил Булгаков и Итало Свево (Р. Джулиани)

Джек Лондон в драматургии и прозе Л. Д. Булгаковой. (В. В. Шилов)

О наполеоновской идее в творчестве Л. Д. Булгакова. (Е. А. Иваньшина)

«...ПО СЛЕДАМ ТОГО, ЧТО УЖЕ ОКОНЧЕНО»

«Дни Турбиных». Явление драматурга (В. В. Гудкова)

Хронотоп последней пьесы Л. Булгакова. «Батум» (В. А. Дорошкевич, Г. И. Волынка, Н. Г. Мозговая)

«ЕСТЬ ВЕЩИ, В КОТОРЫХ СОВЕРШЕННО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НИ СОСЛОВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, НИ ДАЖЕ ГРДНИЦЫ МЕЖДУ ГОСУДДРСТВАМИ...»

Типология рождественского хронотопа, в творчестве Л. Д. Булгакова. (И. С. Урюпин)

«Только через страдание приходит истина....» (Т. Д. С уходуб)

Онтология дома: размышления по мотивам творчества Михаила Булгакова. (В. А. Малахов)

«МЕЧ ИСЧЕЗНЕТ, А ВОТ ЗВЁЗДЫ ОСТАНУТСЯ...» Заключение (Г. Д. Суходуб)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ