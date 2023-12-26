Вечный Дом Михаила Булгакова
Когда я узнала, что в московской творческой среде 20-х годов за Михаилом Булгаковым почти сразу закрепилось прозвище «писатель из Киева», на меня это произвело неоднозначное впечатление: можно подумать, в Киеве того времени писали и думали как-то по-особенному, иначе, чем в столице. Со временем появилась уверенность, что это было вовсе не насмешкой — скорее, неким загадочным поощрением, отличительным знаком, понятным лишь наиболее узкому кругу посвящённых... Скажу больше — театрализованным отношением. Но если так, почему же тогда в воспоминаниях близких и не очень близких писателю людей при попытке дать ему исчерпывающую характеристику одним словом так часто фигурирует подозрительный термин провинциальность, превращающий изысканную театральность в балаган? Примечательно, что в этом отношении к нему были единодушны почти все, хоть сколько-нибудь знавшие его — и прямые враги и оппозиционеры, и друзья, проницательно понимавшие глубину и необычность его таланта. Все они сходились на том же странном выводе: писатель провинциален как человек и мыслитель, и ему не столько это помогало, сколько мешало в построении карьеры.
Мнение врагов понятно и, можно сказать, неизбежно, — но как объяснить мнение друзей? Неужто, и правда? Или всё-таки речь не о том?
Помог разобраться случай. На глаза как-то попались строки тоже киевлянина и очень любимого мной поэта Семёна Гудзенко, с которыми я немедленно согласилась:
У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.
И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесённая, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция — Война...
Видимо, это и есть та самая гражданская провинциальность: постоянное чувство неудобства от невозможности освободиться из железных объятий прошлого и одновременно душевная боль как следствие громадных усилий принять настоящее , каким бы оно ни было. Мудрость и прозорливость ума не позволяли Булгакову забываться в киевской юности, но душа его при этом испытывала сильнейшие муки. Эти же муки он испытывал, погружаясь в пучину самых дорогих воспоминаний, потому что юность эта была смята войной. Казалось, деваться было некуда, это была судьба: сколько бы времени ни прошло, а писатель как будто «застрял» на войне, «на той единственной, гражданской», на которой по иронии судьбы толком-то и не успел себя проявить. И вместе с тем, не мог избыть в себе память о месте, откуда приехал, потому что не по своей воле покинул его в исключительный момент. Оттого и терзался непонятной другим виной, и чувствовал себя загнанным в угол, и так и не смог окончательно стать частью столичной творческой среды. Со стороны всё это вызывало скептическую усмешку, казалось наивным, на это смотрели как на проявление некоторой мировоззренческой боязливости, творческой незрелости и даже личностной инфантильности, несвободы.
«Вечный Дом» Михаила Булгакова
Под ред. М. Ю. Савельевой, Т. Д. Суходуб, Г. Е. Аляева. - Центр гуманитарного образования НАН Украины, Общество русской философии при Украинском философском фонде / Серия «КИЕВОМЫШЛЕНИЕ». — К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2021. — 628 с.
ISBN 978-966-489-598-6
«Вечный Дом» Михаила Булгакова – Содержание
«С ВАМИ СЕЙЧАС БУДЕТ ГОВОРИТЬ ПРОВИНЦИЯ..» Введение (М. Ю.Савельева)
«...ВЕЛИКИЕ УСИЛИЯ САТЬ БЕСПРИСТРДСТНО НДД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ...»
- Человек и власть в утопиях Михаила Булгакова (М. Ю. Савельева)
- Видение, взгляд и ответственность: «Красная корона» Михаила Булгакова (Ф. Коррадо-Казанская)
- «Душа русской усобицы»: особенности гражданских позиций М. Волошина и М. Булгакова (М. Ю. Савельева)
- «Чистые» и «нечистые» в мире советского опыта (В. В. Лимонченко)
«...ВАШ РОМАН ЕЩЁ ПРИНЕСЁТ ВАМ СЮРПРИЗЫ...»
- История публикации романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Документы и исследования (М. В. Мишуровская)
- «Сімейний портрет» Воланда (Д. Д. Фиалкова)
- К поэтике подзаголовков, или на пороге «Мастера и Маргариты» (Р. Джулиани)
- Две смерти (К вопросу о влиянии идей П. Д. Флоренского на роман Д. Д. Булгакова «Мастер и Маргарита») (Е. С. Шкубуляни)
- Михаил Булгаков и Курцио Малапарте: реконструкция диалога (Е. Ю. Колышева)
- Постмодернистские вариации Закатного Романа (М. Ю. Савельева)
«КАК ПРИЧУДЛИВО ТАСУЕТСЯ КОЛОДА...»
- Тема омоложения в европейски литературе 1920-х годов: Михаил Булгаков и Итало Свево (Р. Джулиани)
- Джек Лондон в драматургии и прозе Л. Д. Булгаковой. (В. В. Шилов)
- О наполеоновской идее в творчестве Л. Д. Булгакова. (Е. А. Иваньшина)
«...ПО СЛЕДАМ ТОГО, ЧТО УЖЕ ОКОНЧЕНО»
- «Дни Турбиных». Явление драматурга (В. В. Гудкова)
- Хронотоп последней пьесы Л. Булгакова. «Батум» (В. А. Дорошкевич, Г. И. Волынка, Н. Г. Мозговая)
«ЕСТЬ ВЕЩИ, В КОТОРЫХ СОВЕРШЕННО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НИ СОСЛОВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, НИ ДАЖЕ ГРДНИЦЫ МЕЖДУ ГОСУДДРСТВАМИ...»
- Типология рождественского хронотопа, в творчестве Л. Д. Булгакова. (И. С. Урюпин)
- «Только через страдание приходит истина....» (Т. Д. С уходуб)
- Онтология дома: размышления по мотивам творчества Михаила Булгакова. (В. А. Малахов)
«МЕЧ ИСЧЕЗНЕТ, А ВОТ ЗВЁЗДЫ ОСТАНУТСЯ...» Заключение (Г. Д. Суходуб)
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
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