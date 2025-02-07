Вега - История государства инков
Поскольку речь пойдет о Новом Свете или о его лучшей и главнейшей части, которую образуют королевства и провинции империи, именуемой Перу, о древности и о происхождении королей которой мы претендуем написать, нам кажется, что было бы справедливо, следуя принятому у писателей обычаю, вначале затронуть здесь вопрос о том, является ли мир единым целым или существует множество миров, плоский ли он или круглый, а также круглое ли небо или плоское. Обитаема ли вся земля или только [ее] умеренные зоны; существуют ли проходы из одной умеренной зоны в другую; существуют ли антиподы и каковы они; какие из них и какие иные схожие явления весьма подробно и внимательно рассматривали античные философы, а современ ные не перестают обсуждать и описывать, придерживаясь той точки зрения, которая каждому из них наиболее близка. Но главная моя задача заключается не в этом — к тому же не по силам индейцу брать на себя так много — и, кроме того, тот опыт, который был приобретен после открытия того, что [ныне] принято называть Новым Светом, устраняет для нас большую часть названных сомнений, и мы лишь слегка коснемся их, прежде чем перейдем к другой теме, ибо иначе я боюсь, что не успею изложить ее до конца; однако, веря в бесконечное милосердие, я заявляю, что в отношении первого можно утверждать, что существует лишь единый мир, и, хотя мы говорим Старый Свет и Новый Свет, происходит это лишь потому, что последний был заново открыт для нас, а не потому, что существуют два мира: мир — един. Не следует возражать тем, кто продолжает воображать, что существует множество миров; пусть они остаются при своем еретическом заблуждении, от которого они освободятся в аду. Ну а тех, кто сомневается, — если найдется хоть один такой, — плоская или круглая земля, их необходимо убедить свидетельством тех, кто объехал вокруг всей земли или ее боль шей части, как, [например], те, кто плыл на корабле [Магеллана] Виктория, и других, которые уже позже обогнули ее. Что же касается неба, а именно: плоское оно или круглое, то на это можно ответить словами вещего пророка: «Extendens coelum sicut pellem», в которых он хотел раскрыть нам форму и строение сотворенного, показывая одно в сравнении с другим и утверждая: «Растянулось небо подобно коже», что означает, что оно покрыло сплошь огромное тело из четырех элементов, как кожа покрывает все тело животного, не ограничиваясь лишь главными его частями, а закрывая все, вплоть до самых мельчайших частиц.
Инка Гарсиласо де ла Вега - История государства инков
Пер. со староисп. В.А. Кузьмищева; примеч. Ю.В. Кнорозова — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 788 с.: ч/б ил. — (Эпохи. Средние века. Тексты).
ISBN 978-5-98426-222-4
Инка Гарсиласо де ла Вега - История государства инков – Содержание
Первая часть подлинных комментариев, рассказывающих о происхождении инков, которые были королями Перу, об их идолопоклонстве, законах и правлении на войне и в мире; об их жизни и завоеваниях и обо всем том, чем была та империя и их государство до того, как пришли в нее испанцы
Предисловие для читателя
Замечания относительно всеобщего языка индейцев Перу
- Книга первая подлинных комментариев инков
- Книга вторая подлинных комментариев инков
- Книга третья подлинных комментариев инков
- Книга четвертая подлинных комментариев инков
- Книга пятая подлинных комментариев инков
- Книга шестая подлинных комментариев инков
- Книга седьмая подлинных комментариев инков
- Книга восьмая подлинных комментариев инков
- Книга девятая подлинных комментариев инков
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Апу Ольянтай (пер. Ю.А. Зубрицкого)
- Инка Гарсиласо де ла Вега и его литературное наследство (В.А. Кузьмищев)
- Указатель имен
- Указатель географических и этнических названий
- Указатель слов языка кечва
- Указатель различных терминов
- Список сокращении
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