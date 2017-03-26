На юг, в Италию, устремились когда-то народы севера — алеманны, готы, лангобарды — за богатством и властью. И походы их увенчались победой и славой, но скоро исчезла их слава, как исчезают цветы альпийской розы, пересаженной с родных, горных мест в жаркие, чуждые низменности. Много с тех пор прогремело военных бурь над заманчивой страной, много благородной крови напоило жаркую землю Италии.

Вильгельм Вегнер - Рим - в 2-х томах Но не станем пробуждать грустных воспоминаний и, вооружившись посохом странника, отправимся туда, «где вечною красой блестит лазурный неба свод». Взглянем на места, где тысячи лет назад родился железный народ, где он вырос и возмужал, откуда, на развалинах других государств и народов, распространил свое владычество над всем тогдашним миром. Мимо лесистых горных хребтов слева и светлого Рейна справа, мимо добродушной Швабии и древнего Страсбурга, с его гордым собором, прямо на юг. Вот и пределы Германии; впереди сияют альпийские вершины, облитые лучами заходящего солнца. Труден путь через этот исполинский, природой воздвигнутый рубеж между Германией и Италией!

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том I

Минск: Харвест, 2002 г. - 656 с.

ISBN: 985-13-0821-8

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том I - Содержание

Введение

Обозрение Италии

Древняя Италия

Страна и народ

Древние мифы

Римские Цари

Ромул

Нума Помпилий

Тулл Гостилий

Анк Марций

Луций Тарквиний Приск (Древний)

Сервий Туллий

Луций Тарквиний Гордый

Образованность при царях

Семья и общественный строй в этот период

Устройство армии

Римская республика

Период первый, до децемвирата (509—449)

Преобладание правительственных родов

Противоборство плебеев

Децемвират

Образованность римлян в этот период

Период второй, до изгнания галлов из Рима

Внутренние междоусобия

Внешние войны

Период третий, до Пунических войн (390—264)

Войны с соседними народами

Борьба сословий за равенство прав

Войны с галлами, самнитами и латинами

Вторая война с самнитами и их союзниками

Третья война с самнитами и их союзниками

Пирр, царь Эпира

Образованность в этот период

Рим и Карфаген

Период первый, первая Пуническая война (264—241)

Римляне в Сицилии и Африке

Войны с галлами, лигурийцами и иллирийцами

Период второй, вторая Пуническая война (219—201)

Карфагеняне в Африке и в Испании

Ганнибал

Публий Корнелий Сципион Африканский (Старший)

Период третий, римляне в Европе, Азии и Африке до разрушения Карфагена, Нуманции и Коринфа (202—133)

Походы в Грецию, Македонию и Азию

Третья Пуническая война

Разрушение Коринфа и Нуманции

Состояние образованности в этот период

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том I - Введение

В «Элладе» мы старались представить верную карти­ну древнеэллинского мира со всей его кипучей жизнью и стремительностью, во всем его блестящем разнообразии и знаменательности. Мы проследили громкие дела величавой эллинской страны, прониклись духом позднейшего государственного и гражданского развития Греции и не забыли бессмертных творений греческого гения в области науки и искусства, просветленного врожденным чувством древнего эллина к изящному.

Перед нами мир Древнего Рима. Среди однообразного тона, в котором рисуется этот мир, не ищите, читатель, той поэзии, которой дышит мир древнеэллинский, которой, как вечерней пурпурной зарей, отрадно сияет сам его закат, но настройте себя на могучее и величественное. Из сумрака минувших веков предстанут образы, неодолимое мужество и энергия которых превосходят все, что в этом роде знает история человечества. Готовьтесь встретить людей, которых практический смысл во всем избирает одно полезное и необходи­мое, повсюду указывает к цели путь верный и короткий, стремясь к ней с необыкновенной настойчивостью, с упорной отважностью, наконец, о железной воле которого и о непоколебимой вере в великое предназначение Рима придется читать на каждой странице истории этого удивительного народа, обладавшего миром и передавшего последующим поколениям величие своих дел и славу своих законов.

Из этих немногих слов ясно, какого богатого содержания мы вправе ожидать от летописей Рима. Для мыслящего читателя в них скрыт предмет, полный занимательности и поучений.

Немалый раздел всемирной истории предстоит нам обозреть: теряясь началом в неопределенном сумраке первобытных мифов, он достигает времен, когда начали складываться в гражданское целое ныне цветущие европейские общества.

Перенесемся мысленно на то место действия, где могучий, миродержавный римский народ утвердил свое владычество мечом и законодательством.

Вот перед нами достопамятные холмы и низменности, на которых раскинулся вечный город со своими куполами и дворцами и знаменательными развалинами. Не то было здесь в незапамятные времена, в которые мы переносимся воображением. Было время, когда по тощим пастбищам бродили здесь бедные, полудикие пастухи со своими стадами; престарелый, тростником венчанный бог Тибра привольно катил свои воды и затоплял низменности; с высот обозревал Янус далекие пространства; Сатурн, пришедший с востока, принес с собой золотое время. Вот, постепенно покидая свой прежний образ жизни, кочевые народы осели в разных частях Апеннинского полуострова. Из гористого Лация и из страны сабинов пришли народы и основали себе жилища на холмах, по течению Тибра. Как они сначала воевали друг с другом и как потом слились в один общий народ — все это представляется смутно сквозь сумрак преданий. Но из первоначального общественного брожения выясняется мало-помалу стройный порядок: грубая сила подчинена законам, пришельцы из чуждых стран слились с преобладающей массой народа, во главе которого стоят правители, облеченные царской властью. Но минует пора разноправных сословий, большинство народа предъявляет свои требования и — перед нами Римская республика, равноправие граждан. Потом — толпы неведомых варваров нападают на Рим. Рим погибает в пламени; один Капитолий стоит несокрушимо, и под его защитой снова возникает из пепла город на семи холмах еще в большем величии и могуществе, чем был прежде, и быстро путем побед упрочивает свое владычество над народами Италии. В строгой, патриархальной простоте течет жизнь римских граждан. В длинных тогах сходятся они на Форум Романум рассуждать о благосостоянии города. В пурпурных одеждах стекаются величавые мужи совета в сенат высказать свое мнение о законе и праве, о мире или войне. Эти же самые сенаторы, покончив со своими государственными занятиями, идут за плугом, обрабатывая собственное поле, и заканчивают день отдыхом к кругу своей семьи, где целомудренная матрона ведет домашнее хозяйство и с юных лет готовит в детях своих граждан, полезных отечеству.

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том II

Минск: Харвест, 2002 г. - 448 с.

ISBN: 985-13-0822-6

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том II – Содержание

Борьба предводителей плебеев и партий внутри и вне государства

Период первый. Борьба партий плебееви внешние войны (133—100)

Гракхи

Война с Югуртой

Кимвры и тевтоны

Внутренние беспокойства

Союзническая война

Период второй. Марий, Сулла и Цинна (до 78 г. до н. э.)

Период третий. Помпей и Юлий Цезарь (78—48)

Гней Помпей и его время

Гней Помпей , Юлий Цезарь и Марк Красс ( Первый триумвират)

Междоусобная война

Наука и литература

Упадок Римской республики

Период первый, до владычества триумвиров (42г. дон. э.)

После смерти Цезаря

Второй триумвират

Период второй, до единодержавия Августа (31 г.до н. э.)

Владычество триумвиров

Борьба триумвиров между собой

Римская империя

Период первый. Императоры из дома Юлия Цезаря (30 г. до н. э. — 69 г. н. э.)

Август

Состояние образованности в этот период

Тиберий

Гай Калигула

Тиберий Клавдий Нерон

Нерон

Гальба, Отон, Вителлий

Период второй. Императоры из дома Флавиев

Веспасиан

Тит

Домициан

Состояние образованности в этот период

Период третий. Расцвет римского государства (от Нервы до Коммода) (96— 180)

Нерва

Траян

Адриан

Антонин Пий

Марк Аврелий

Коммод

Пертинакс и Дидий Юлиан

Нравы и просвещение

Искусство. Наука. Поэзия

Период четвертый. Императоры третьего столетия

Септимий Север

Аврелий Антонин по прозвищу Каракалла

Макрин. Элагабал

Александр Север

Военные деспоты

Валериан. Галлиен. Так называемые «тридцатьтиранов»

Клавдий

Луций Домиций Аврелиан

Тацит. Аврелий Проб. Аврелий Кар. Нумериан. Карин

Просвещение

Раздел римской империи

Период первый

Диоклетиан и его соправители

Константин Великий и его время

Сыновья Константина Великого

Юлиан Отступник

Валентинианы

Период второй

Передвижение народов

Феодосии Великий

Просвещение

Восточная и западная Римские империи

Сыновья Феодосия Великого

Вестготы

Валентиниан ІІІ

Падение западной Римской империи

Гунны

Императоры Максим, Авит и Майориан

Последние государи Западной Римской империи

Литература

Вильгельм Вегнер - Рим. Начало, распространение и падение всемирной империи римлян - Том II - Борьба предводителей плебеев и партий внутри и вне государства

Корнелия, дочь знаменитого Сципиона, достойная своего отца как величием духа, так и умственным развитием и образованием, выдана была замуж за Тиберия Семпрония Гракха. Супруг ее еще в звании эдила обратил на себя общественное внимание заботами своими о народных играх и празднествах; впоследствии в звании консула и цензора прославился храбростью, правосудием и высокой нравственностью. Мы уже выше говорили о том, как Тиберий Гракх, будучи еще трибуном, восстал против ареста Сципиона, хотя последний был в то время его личным врагом, и как этот великодушный протест Тиберия подружил его с великим героем и даже породнил его с ним. Нежная любовь Тиберия к супруге вошла у римлян в поговорку. Он был значительно старше Корнелии и, естественно, умер раньше ее.

Тиберий Семпроний Гракх. После смерти мужа Корнелия всю любовь сосредоточила на своих детях. Их осталось у нее в живых трое из девяти: два сына и дочь. Никому посто­роннему она не доверяла развитие способностей будущих слуг отечества. Сама воспитывала в их сердцах любовь ко всему великому и благородному, не забыла обогатить их ум плодами эллинского просвещения и развила в них дар красноречия, одним словом, переселила в детей все собственные свойства и дарования. И судьба послала добродетельной женщине величайшую из материнских наград. Корнелия дожила до счастья гордиться детьми своими, выросшими на славу и гордость отечества. Говорят, что однажды какая-то старинная приятельница Корнелии после долгой с ней разлуки посетила ее и выразила желание полюбоваться ее праздничными уборами и драгоценностями. Это было поздно вечером. Корнелия провела свою подругу в самую уютную часть дома и, тихонько приподнимая занавес, за которым в просторной спальне почивали ее дети, сказала: «Вот тут все мои драгоценности. Вот они — мои дети!»