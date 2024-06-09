Велч - Маленька книжка для стривоженого серця - Маленька книжка про велику проблему

Без сумніву, проблема тривоги є вузловою точкою багатьох найважливіших питань; розгадування загадки тривоги проллє світло на все психічне життя людини.

Зигмунд Фройд

«Вступ до психоаналізу»

Занепокоєння залишається для мене одним із найстрахітливіших опудал. Хоча сьогодні я даю собі раду з цим викликом краще, ніж торік, я бачу чимало можливостей для зростання в цьому. У цій книжці я розглядаю як питання, що їх порушив у своїх попередніх працях на тему страху, так і нові теми. Також сподіваюся поділитися і власним досвідом боротьби з тривогою. Намагайтеся просуватися вперед без поспіху. Читайте розділ за раз, шукаючи можливість обговорити з кимось його зміст. Наприкінці кожного розділу зазначено конкретні кроки, про які ви можете міркувати, спілкуватися та молитися. Можете почати вести щоденник, записуючи в ньому власні думки з того чи того приводу. Це також допоможе вам не поспішати, у хорошому розумінні цього слова. Звичайно, відчуваючи занепокоєння, ми намагаємося якнайшвидше віднайти магічну відповідь. Проте з хвилюваннями найкраще поводитися розважливо.

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День 1

Ласкаво просимо

Що може бути важливіше за тему занепокоєння? Життя сповнює невизначеність. Ми ніколи не знаємо, що принесе нам наступний день. Хвилювання, страх і стрес — невіддільна складова нашого повсякдення.

Тож нас не має дивувати, що Священне Писання приділяє стільки уваги цьому питанню, причому його поради є як привабливими, так і корисними. Господь відповідає на наші страхи словами розради, які Йому приємно повторювати знову і знову.

Слова, які Він до нас промовляє, обертаються навколо двох запевнень: по-перше, Бог — поруч і, по-друге, Він дає благодать і силу, яких ви потребуєте сьогодні. Ця книжка має на меті допомогти нам відверто визнавати свої страхи й занепокоєння, чути Божі слова й зростати у вірі. Ви можете сказати, що нашою метою є мудрість, проте мудрість — це просто ще одне слово на позначення вміння жити.

Якщо мудрість і має недоліки, так це те, що її здобуття потребує часу, тоді як проблема занепокоєння, звичайно, вимагає негайного розв’язання. Однак що може зробити мудрість, так це проторувати стежку, кожен крок якою вас змінюватиме, хоча самі зміни ви почнете помічати не відразу. На цьому шляху ви чимало дізнаєтеся про парадокс сили в слабкості, а також почуватиметеся справжньою живою людиною.

Ритм вашої подорожі дуже простий: ви говорите — Бог слухає, Бог говорить — ви слухаєте.

Коли зодягнете свої страхи в слова, Бог допоможе вам, навіть якщо ви не знаєте з чого почати. Він бере ваші страхи та хвилювання близько до серця такими, як вони є, нічого не применшуючи. Тоді Він говорить, а ви «ховаєте» Його накази (Приповістей 2:1). Ви розважаєте над Його словами, дієте згідно з ними, говорите про них. Так розмова триває. Коли ви почуваєтеся загубленими, ви звертаєтеся до Господа, а Він вас вислуховує. Коли застрягаєте, ви «кличете до розсудку» (Приповістей 2:3), а Він вам відповідає.

Велч, Едвард T. - Маленька книжка для стривоженого серця - Роздуми про страх, хвилювання та довіру

Переклад з англ. Олександра Лавриненка. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук А. В. (Видавництво «Левит»), 2023. — 184 с.

ISBN 978-617-8232-19-1

Велч, Едвард T. - Маленька книжка для стривоженого серця – Зміст

Вступ

День 1: Ласкаво просимо

День 2: Здатність називати речі своїми іменами

День 3: Бог не мовчить

День 4: Псалом 22

День 5: Застереження

День 6: Ваше минуле

День 7: Манна

День 8: Нічого не змінилося

День 9: Надійний Бог

День 10: Смирення

День 11: Чого ви такі полохливі?

День 12: Говоріть із Господом

День 13: Сповідання

День 14: Господь близько

День 15: Бог у човні

День 16: Маловірні

День 17: Супутниця страху

День 18: Прощення

День 19: Будьте дитиною

День 20: Моліться

День 21: Просіть за вас молитися

День 22: Насторожі тіла

День 23: Тіло, що обманює

День 24: «Розкрий йому очі»

День 25: Моліться словами Писання

День 26: Чого очікувати

День 27: Благодать на сьогодні

День 28: Завтра

День 29: Смерть

День ЗО: Суд

День 31: Приховані гріхи

День 32: Завжди недостатньо хороший

День 33: Надія

День 34: Псалом 45

День 35: Гроші

День 36: Потреби й бажання

День 37: Псалом 130

День 38: Люди

День 39: Невдача

День 40: Псалом 55

День 41: Бог тримає слово

День 42: Драбина

День 43: Скинія

День 44: Два страхи

День 45: Просте задоволення

День 46: Зупиніться, щоби піти далі

День 47: Переваги занепокоєння

День 48: Любов

День 49: Мета

День 50: Псалом 120