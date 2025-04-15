Великий Канон Святителя Андрея Критского в переводе на русский язык иг. Силуан (Туманов)

Вниманию самого широкого круга читателей предлагается выполненный мною новый художественный перевод/пересказ Великого покаянного канона св. Андрея Критского на русский язык с комментариями для домашнего чтения. В приложении помещёно другое сочинение св. Андрея - канон на Великом повечерии Лазаревой субботы, который не так известен, как ВК, но тоже является ярким примером его гимнографического творчества.

Великий канон [греч. Ό μέγας κανών] — гимнографическое произведение преподобного архиепископа Крита Андрея [греч. Άνδρέας ό Κρήτης, Ίεροσολυμίτης] (οκ. 660, Дамаск — 4.07.740, Эресос, о. Лесбос) (память 4 июля). Некоторые строки канона дают основание считать, что он был написан преподобным в старости, незадолго до смерти.

Остаётся открытым вопрос: писал ли прп. Андрей этот текст для личного, келейного употребления или изначально предлагал для молитвы в храме? С одной стороны, по содержанию ВК непосредственно не связан с общественными богослужениями ВП. Вероятно, прп. Андрей не предполагал, что его творение получит общецерковное употребление. Примечательно, что и в самом раннем житии святого (написанном до 843 г.) умалчивается как о ВК, так и вообще о гимнографическом наследии прп. Андрея. С другой стороны, включение в состав канона «блаженных» (см. ниже), как части древнего богослужения (гипотетически они тоже принадлежат перу преп. Андрея или являются очень искусным подражанием), косвенно подразумевает, что святой изначально предлагал своё творение для исполнения за неизвестным нам богослужением.

В любом случае, уже в IX-X веках ВК входит в богослужебное употребление и встречается в памятниках студийской традиции, которые предписывают петь ВК, как и в наше время, в четверг 5-й седмицы Великого поста (Мариино стояние).

С X века текст ВК встречается в древнейших известных греческих и славянских рукописях Триоди, но ещё отделяется от рядового дневного последования четверга 5-й седмицы. Его время исполнения ещё не было определено точно. Одна Ватопедская Триодь XI в. указывает петь ВК по частям на 5-й седмице с понедельника по пятницу, а другая, того же века, предписывает петь ВК в 5-е воскресенье (!) поста. Таким образом, первоначально ВК был привязан к 5-й седмице ВП, но не обязательно к четвергу.

Часть богородичных была написана предположительно современником св. Андрея прп. Иоанном Дамаскиным (3, 4, 5, 6, 7 и 8 песни) и его последователями. Троичны разного уровня поэтического достоинства добавлены позже, в IX веке, предположительно прп. Феодором Студитом и его братом Иосифом Студитом. Возможно, что троичны изначально представляли из себя шаблонные тексты, не связанные с конкретным каноном.

С XI в. к тексту ВК присоединяется кондак «Душе моя» и икос «Христово врачевство», тропари, посвящённые прп. Марии Египетской и прп. Андрею Критскому, заключительный «константинопольский» богородичен «Град Твой сохрани».

Великий Канон Святителя Андрея Критского в переводе на русский язык иг. Силуан (Туманов)

С.-Петербург: ООО «Печатное Агентство «Феникс», 2024. — 144 с.

ISBN 978-5-6049417-1-3

Великий Канон Святителя Андрея Критского в переводе на русский язык иг. Силуан (Туманов) – Содержание