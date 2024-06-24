Великий Новгород - История и культура IX–XVII веков - Энциклопедический словарь

В исторической науке Новгороду Великому отведено одно из первых мест. Государственное устройство, религиозно-философская мысль, социальные проблемы, деловая жизнь и быт горожан, внутренняя и внешняя политика, торговля, финансы, дипломатика, письменность, литература, архитектура, музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство составляют обширный круг проблем, изучению которых посвящены тысячи книг и статей отечественных и зарубежных авторов.

Несмотря на основательный, собранный более чем за два столетия научный фонд, интерес к проблемам истории и культуры древнего Новгорода не исчерпан. До сих пор нет обобщающего монографического труда, в котором был бы сосредоточен и осмыслен накопленный материал. В разных направлениях и разными путями эта работа ведется, и когда-нибудь будет написана многотомная история Новгорода. Но пока разбросанные по отдельным изданиям исследования и публикации, малоизученные и неопубликованные документальные источники затрудняют изучение того или иного события, факта, даты, имени.

Объем и важность достигнутых научных результатов, необходимость создания единой базы данных убеждают, что потребность в справочном издании по Новгороду назрела. Осуществлению этой цели как нельзя лучше соответствует энциклопедический словарь, в котором по возможности был бы учтен и систематизирован историографический материал, фонд архивных и письменных источников.

Предварительные контуры будущего издания были очерчены в Словнике, изданном в 1994 г. В течение нескольких лет проходили испытания этой проблемы в местной периодической печати в виде публикаций кратких статей. На этом этапе наметился авторский коллектив, определился объем издания, выяснилась и утвердилась концепция Словаря. Основываясь на первых результатах, редакционный совет принял решение работать над однотомным изданием, ограничив материал собственно Новгородом и его ближайшими окрестностями. Обширное пространство Новгородской земли, ее хозяйство, культура и созданные в провинции крепости, храмы, фрески, иконы остались за рамками настоящего издания. Тем самым задача составителей была в некоторой степени упрощена, и внимание исследователей сосредоточилось на основном предмете, что позволило дать о нем более полную информацию.

Хронологические рамки издания ограничились серединой IX–XVII вв. — принятой на сегодняшний день датой возникновения города, его ближайших окрестностей и последним столетием древнего Новгорода, когда в общественной и духовной жизни еще сохранялись признаки традиционного уклада.

Великий Новгород - История и культура IX–XVII веков - Энциклопедический словарь

СПб.: Нестор-История, 2007. - 552 с., ил.

ISBN 5-98187-236-5

ИНГИГЕРД (?–1050), дочь швед. конунга Олава Шетконунга, жена кн. Ярослава Мудрого. Об их браке говорится в «Деяниях епископов гамбургской церкви» Адама Бременского, в «Истории о древних норвежских королях» монаха Теодрика (1177–80), в целом ряде саг королевских — «Обзоре саг о норвежских конунгах», «Легендарной саге об Олаве святом», «Гнилой коже», «Красивой коже», «Круге земном» и «Отдельной саге об Олаве Святом» Снорри Стурлусона, «Саге о Кнютлингах», в исландских анналах. Посл. дают дату этого брака — 1019. Согласно сагам, И. получает в качестве свадебного дара от Ярослава Альдейгьюборг (Ладогу) и то «ярлство», к-рое к нему относится, и сажает там своего родича, ярла Рагнвальда. Факт передачи Ладоги сканд. правителю не прослеживается ни по каким иным источникам, но исследователи сходятся в признании достоверности этого сообщения. В сагах названы трое сыновей И. и Ярослава — Вальдамар, Виссивальд и Хольти. И. иногда ошибочно отождествляют с Анной (согласно поздней новг. традиции, так звалась жена Ярослава и мать Владимира Ярославича). Общепризнанно, однако, что И. — Ирина (см. Анна). Это посл. имя встречаем в заслуживающем полного доверия источнике 1040-х — «Слове о законе и благодати» митроп. Илариона.

Лит.: Джаксон 1982; Джаксон 1991; Edberg 1997; Jakson 1997.

Т. Н. Джаксон.