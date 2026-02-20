Николай Сербский - Творения - Библейские темы

В 2006 году от Р.Х. исполняется 50 лет со дня блаженной кончины святителя Николая Сербского — величайшего подвижника, ревнителя и проповедника наших дней, богомысленно и вдохновенно нарицаемого Святой Соборной и Апостольской Церковью «новым Златоустом» за неустрашимое исповедание Истины и златословесную мудрость огненных глаголов, попаляющих всякую злобу, тление и скверну века сего и отверзающих душам верных врата вечной жизни. Подобно древним пророкам и Отцам Церкви, святой Владыка Николай сподобился у Господа неизреченной, велией милости: драгоценнейших даров Духа Святаго и небесной благодати, щедро изливаемой на достойного пастыря стада Христова во откровение пастве и всем людям, что и в эти тяжкие и жестокие времена Господь являет нам Свою любовь и посылает утешение в лице сильных духом мужей одной с нами плоти и крови. Ибо, как свидетельствует сегодня — уже в третьем тысячелетии христианской эры — Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, верный ученик и последователь святителя Николая, рожденный в том же земном отечестве, что и святой Владыка, — «не стихает постоянная брань между сим ... приземленным, — и тем, небесно-земным, богочеловеческим измерением человеческой и всемирной истории». На последнем, ясно запечатленном в нашей памяти отрезке исторического пути, сквозь трагический и кровавый XX век, брань эта обрела отчетливые, видимые отныне даже слабыми телесными очами судьбоносные очертания. И прежде всего — е£0 на святой многострадальной сербской земле, чудно просиявшей на глазах удивленного Mipa подвигом новых мучеников и борцов за веру православную. Мученическое исповедание Христа стало главным смыслом сербской борьбы. В свете этого современного преломления Косовского завета становится особенно понятно наше сегодняшнее обращение к личности святителя Николая Сербского, чья роль и значение в духовной жизни Сербии сравнимы только с ролью святого Саввы.
Владыка Николай Велимирович родился в день памяти святого Наума Охридского — 23 декабря 1880 года (по старому стилю; по новому 5 января 1881 г.) в деревушке Лелич, расположенной у подножия горы Повлен, что неподалеку от города Валево. Летопись монастыря Челие сообщает, что место это получило свое скорбное имя в годину Великого переселения при патриархе Арсении III Чарноевиче (1690), когда — после поражения очередного восстания против османских поработителей — множество сербов, спасаясь от турецкой мести, уходило вместе с семьями на север, во владения Австрийской империи. Одна из колонн измученных беженцев решила заночевать здесь, надеясь, что преследователи их не найдут. Увы! Турки нашли всех до единого. Около шестнадцати тысяч христиан было беспощадно истреблено самым жестоким образом. «Их стоны не смолкали в течение многих дней, так что сама гора ужасалась», — повествует предание. От сербского слова «лелек» («стон») и произошло название Лелич.
Родители святителя, Драгомир и Катарина, были простые крестьяне, честные и богобоязненные. Отец, Драгомир, не просто отличался природным умом, но и был достаточно грамотным для своего времени и среды человеком: помимо крестьянского труда, он исполнял обязанности писаря и делопроизводителя в местной общине, нередко председательствовал на судебных заседаниях; людям была хороша известна его порядочность и бескорыстие. В семье Драгомира и Катарины было девять детей. Самым старшим был Никола — так нарекли во святом крещении будущего святителя.
Творения святителя Николая Сербского - Велимировича - 1 - Библейские темы
М. : "Паломник", 2005. - 480 с.
ISBN 5-88060-046-7
Творения святителя Николая Сербского (Велимировича) - 1 - Библейские темы - Содержание
Илья Числов - Апостол Европы и Славянства
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ
ЭКЗЕГЕЗА
О ДОБРОДЕТЕЛЯХ
ОЧЕРКИ
Сей, четвертый уже по счету, том Собрания творений святителя Николая Сербского на русском языке одновременно является и первым томом, открывающим долгожданную публикацию главного произведения святого Владыки — «Охридского Пролога», с которым христолюбивый читатель сможет продолжить свое знакомство в трех последующих книгах данного собрания. «С тех пор как существует род сербский, не было более мудрой и богомудрой сербской книги, чем «Охридский Пролог» Владыки Николая, — писал славнейший и преданнейший ученик Святителя преподобный Иустин (Попович), — «Охридский Пролог» — это Сербское Евангелие, вечное Сербское Евангелие. В нем есть все, в чем нуждалась сербская душа на том и на этом свете; все, что переживет нашу земную кончину, все, что победит и умертвит наши грехи и страсти». По мнению преподобного Иустина, среди всей отечественной духовной литературы нет для серба «более важной и полезной книги», почему и дерзает авва сравнивать ее с Евангелием Божиим.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 4 - Охридский Пролог (январь, февраль, март)
М: Паломник, 2008, 430 с.
Перевод с сербского Сергея Фонова
ISBN 5-88060-146-3
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 4 - Охридский Пролог (январь, февраль, март) - Содержание
И. М. Числов. Вечное сербское Евангелие
Охридский Пролог
- Январь
- Февраль
- Март
Почему всегда столько говорят и пишут о мучениях святых мужей и жен? Потому что к святым сопричисляют только победителей; а разве может быть кто-то победителем без борьбы, мучений и страданий? Даже в обычных земных сражениях никто не считается ни победителем, ни героем, если не участвовал он в борьбе, не натерпелся вдоволь и не настрадался. Тем более [это так], когда речь идет о духовной брани, где истина известна и где самовыпячивание не только ничуть не помогает, а напротив — мешает.
Кто не ведет никакую брань ради Христа ни с міром, ни с диаволом, ни с самим собой, как может тот пребывать в строю Христовых воинов? О своей нечеловеческой борьбе святая Мария говорила старцу Зосиме: «Семнадцать первых лет провела я в пустыне, борясь с моими безумными похотями, как с лютыми зверями. Хотелось мне и вина напиться, а здесь не было у меня даже воды. Желала я слушать развратные песни... И рыдала, и била себя в грудь. Молилась я Пречистой Богородице, чтобы отгнала Она от меня такие помыслы. Когда долго плакала я, ударяя себя в грудь, тогда увидела отовсюду осиявающий меня свет — и наполнила меня некая чудная тишина».
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 5 - Охридский Пролог (апрель, май, июнь)
М: Паломник, 2008, 450 с.
Перевод с сербского Сергея Фонова
ISBN 5-88060-147-1
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 5 - Охридский Пролог (апрель, май, июнь)
- Апрель
- Май
О том, что существует связь между Mipoм сим и Μіροм оным, христиане свидетельствуют как молитвой, так и милостыней за умерших. Церковь на этом свете и Церковь на том свете — [это] единая Церковь, единое тело, единое бытие, подобно тому как корень дерева, находящийся под землей, образует единый организм со стволом и ветвями этого дерева [находящимися] над землей. Отсюда ясно, как мы, составляя Церковь на земле, можем получить помощь от [людей] святых и праведных из Церкви небесной, равно как и усопшие грешники на том свете способны получить помощь от нас с земли.
Святитель Афанасий говорит: «Как бывает с вином, Закупоренном в бочке, которое, когда цветет виноград на полях, чувствует это, так что и само (вино) цветет вместе с ним, — так [происходит] и с душами грешников: они получают некое облегчение от принесенной за них бескровной жертвы и от милостыни», поданной за их упокоение. Преподобный Ефрем Сирин, приводя тот же пример с вином и виноградником, делает [такое] заключение: «Итак, поскольку и среди растений имеется такое взаимное соощущение, то не паче ли для умерших благотворны молитва и [милостыня, то есть совершаемые нами] пожертвования?»
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 6 - Охридский Пролог (июль, август, сентябрь)
М: Паломник, 2010, 530 с.
Перевод с сербского Сергея Фонова
ISBN 5-88060-191-9
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 6 - Охридский Пролог (июль, август, сентябрь) - Содержание
- Июль
- Август
- Сентябрь
Ничто нам не поможет, если не будем мы снисходительными к человеческим немощам, прощая их. Ибо как можем мы надеяться на прощение от Бога, если сами не прощаем? Однажды святитель Спиридон продал некоему торговцу сто коз по уговоренной цене и потребовал деньги. Купец, зная, что Спиридон сам никогда не считает денег, выложил сумму за 99 коз, а за одну утаил. После этого Спиридон отсчитал ему сотню коз. Но когда торговец со слугами погнал стадо, одна из коз с блеяньем вернулась назад. Купец снова погнал ее, но она опять возвратилась. Так неоднократно возвращалась коза в загон, никак не желая идти с остальными [козами].
Тогда святитель тихо, на ухо, сказал купцу: «Посмотри, чадо, это животное поступает так неспроста. Не удержал ли ты у себя его цену?» Торговец устыдился и сознался в своем грехе. Когда выплатил он утаенные деньги, коза тотчас пошла вслед за остальными. В другой раз в принадлежащий святому Спиридону загон для овец проникли воры. Набрав вдоволь тучных баранов, поспешили они назад. Но невидимая сила приковала их к земле, так что не могли они никуда двинуться. Когда взошло солнце, епископ подошел к загону, увидел злоумышленников, ласково их пожурил и дал им назидание, чтобы впредь старались они жить от собственных трудов, а не от краж. После этого взял он одного барашка и подарил им со словами: «Примите это, чтобы ваши страдания и всенощное бдение не были напрасными». И отпустил их с миром.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 7 - Охридский Пролог (октябрь, ноябрь, декабрь)
М: Паломник, 2010, 530 с.
Перевод с сербского Сергея Фонова
ISBN 5-88060-193-5
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 7 - Охридский Пролог (октябрь, ноябрь, декабрь) - Содержание
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
В наши дни сами ученые поставили под вопрос все человеческие знания: не только научные теории, но и те позитивные сведения, которые преподавались в школах как «святыня», не допускавшая никаких сомнений. Авторитетные исследователи не только опровергают теорию Дарвина, то есть учение об эволюции, равно как и [математическую] теорию туманности Канта-Лапласа, но и решительно восстают против всех «положительных» знаний, считая их спорными и ненадежными.
Некогда мы, будучи гимназистами, высмеивали за компанию с нашими учителями «глупые» верования прошлых поколений о том, что земля якобы не движется. Однако в настоящее время именитейшие из именитых мужей науки выступают с утверждением, что земля и впрямь не движется. Когда об этом спросили известного еврейского ученого Эйнштейна, он ответил: «Я полагаю, что земля и движется, и не движется». Разве это ответ серьезного исследователя?
При столь незавидном положении современной науки, в которой царят сумятица, хаос и противоречия, феномены мipa духовного, какими бы необычными они ни были, заявляют о себе со все возрастающей силой, неодолимо себя навязывая, проникая в массы и повелительно требуя серьезного к себе внимания и досконального изучения, — ничуть не меньшего, чем сфера осязаемых предметов и наблюдаемых фактов и явлений.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 8 - С нами Бог
Пер. С. Фонова
М.: «Паломник», 2010. 416 с.
ISBN 5-88060-223-0
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 8 - С нами Бог - Содержание
Илья Числов. «Грозный глагол обличения - утешительное слово любви...»
С НАМИ БОГ
- Предисловие
- I. О СНОВИДЕНИЯХ С ВАЖНЫМИ
- ІІ. ОСЛЕДСТВИЯМИ
- II. О ЧУДЕСНЫХ ИСЦЕЛЕНИЯХ
- III. О ТАИНСТВЕННЫХ ГОЛОСАХ
- IV. О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ
- V. БОЖИИ НАКАЗАНИЯ
- VI. О ВИДЕНИЯХ И ЯВЛЕНИЯХ ИЗ НЕВИДИМОГО MIPA
СЕРБСКОМУ НАРОДУ - ИЗ ОКНА ТЕМНИЦЫ
Православное Богомольческое движение в Югославии, зародившееся после Первой мировой войны и [продолжающееся] вплоть до наших дней, знаменует собой целую духовную эпопею, которая не кончается, но пребывает непреложно [приумножаясь из года в год]. Чем по сути было это движение, об этом говорится в предлагаемой читателю книге. Те, кто был не в курсе событий, осуждали и высмеивали его. Те, кто был знаком с ним лишь поверхностно, относились к нему сдержанно. А те, кто знал его хорошо, были им воодушевлены и возлагали на это движение большие надежды в смысле духовно-нравственного возрождения сербского народа.
Среди этих последних был и я. На протяжении двадцати лет я активно участвовал в Богомольче- стве и пристально следил за его деятельностью. А так как большинство известных и выдающихся членов этого движения отошли ко Господу в Царство вечной правды — одни из них умерли естественной смертью, а других замучили и умертвили нацисты и коммунисты, — то, как один из их исконных [букв.: старейших. — Ред.] друзей, считаю своей обязанностью рассказать новому сербскому поколению, кем были и что представляют собой [вообще] сербские богомольцы. А тем самым — и рассеять туман сомнений относительно православности и церковности Богомольческого движения. Другими словами, надлежит мне поведать и засвидетельствовать, что это движение не было неким протестантским «возрождением» (revival), моментально вспыхивающим и вскоре гаснущим. Напротив — оно было твердым и мужественным религиозным восхождением, органически выраставшим изнутри, из людских душ, жаждущих Бога. Зародившись в одном месте, Богомольческое движение постепенно расширяло свои рамки, распространяясь повсюду среди сербов в Югославии.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - 9 том - Наука чудес
Пер. С. Фонова
М.: «Паломник», 2011. 400 с.
ISBN 5-88060-233-8
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - 9 том - Наука чудес - Содержание
Илья Числов. Молитва за род свой славянский
НАУКА ЧУДЕС
- Предисловие
- Первый урок истины
- Собор в Дивостине
- Второй урок истины
- В Дивостине
- Третий урок истины
- В Дивостине
- Четвертый урок истины
- Спор о чудесах
- Пятый урок истины
- В Крагуевце
- Шестой урок истины
- Христос и вожди народа
- Седьмой урок истины
- Чудеса, сотворенные благодаря Христу
- Восьмой урок истины
- Чудеса по Воскресении
- Девятый урок истины
- Первое письмо гостям
- Десятый урок истины
- Первое письмо издалека
- Одиннадцатый урок истины
- В монастыре Жича
- Двенадцатый урок истины
- В монастыре Жича
- Тринадцатый урок истины
- В монастыре Врачевшница
- Четырнадцатый урок истины
- Йованьское стословие (сотница) о чудесах
- Пятнадцатый урок истины
- Второе письмо гостям
- Шестнадцатый урок истины
- Второе письмо издалека
- Семнадцатый урок истины
- В монастыре Святой Троицы
- Восемнадцатый урок истины
- На соборе в Благовещенской обители
- Девятнадцатый урок истины
- Плач на смертном одре
ЖЕРТВА ХВАЛЫ
Моления на озере
Молитвы
- I. Три молитвы под сенью германских штыков
- Молитва Святому Савве
- Молитва Богу
- Молитва об умножении любви
[II. Прочие молитвы]
- Молитва о мире во всем мире среди
- людей и народов
- Молитва покаянная
- Молитва об избавлении от рассеянности ума
- Молитва
- Молитва за безбожников
- Молитва за народных вождей и правителей
- Молитва заключенного в темнице
Далеко отступив от Бога, грешные люди отстранились и от небесной логики, так что их помыслы настолько же удалились от Божиих мыслей, насколько небо отстоит от земли (Ис. 55, 8-9). Забвением сокрыв от себя небесную логику, которой Адам прежде грехопадения обладал в полной мере, теснимые страхом перед бунтующей вокруг них природой, люди выдумали свою — земную — логику, которую взяли на вооружение и которой и по сей день многие только [и] пользуются — к уничижению своего Творца и к собственной погибели. Отвергли они Слово Божие и сделались бессловесными. Бессловесной и бессмысленной стала и вся их жизнь, с чем они вполне мирятся. Поэтому когда Бог Слово явился как человек во плоти, Mip — тот Mip, который Он создал, — не познал Его. Пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1, 11). Не приняли Его и не поверили Ему.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 11 - Единый Человеколюбец
Пер. С. Фонова
М.:«Паломник», 2012. 400 с.
ISBN 5-88060-010-6
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 11 - Единый Человеколюбец - Содержание
И. Числов. «Христова жизнь на земле — прообраз бытия христианского міра
ЕДИНЫЙ ЧЕЛОВЕКОЛЮБЕЦ. Жизнеописание Господа Нашего Иисуса Христа
- Начало
- Благая весть
- Рождение в подземелье
- Необычайное прославление первого дня рождения Человеколюбца
- Важные сны
- Важное и второстепенное
- Любимый труженик
- Иоанн Предтеча
- Иоанн Креститель
- Небо отверзлось
- О князе Mipa сего
- Первый поединок
- Исполнилось время
- Исполнилось писание
- На сельской свадьбе
- Новое учение
- Да будете сынами Божиими
- Скорлупа смерти
- Мощь соприкосновения со Христом
ФЕОДУЛ
- Введение. Прах
- Разноликий город
- Индия
- Люди и боги как скоты
- Два семени
- Бог от Бога
- Глас с небес
- Молчание
- Крещение
- Духи
- Простецы и глупцы
- Лицо Иисуса
- Типы
- Типы в притчах
- Домохозяин
- Молитва
- Таинственная книга
- Пророк
- Литургия
- Победитель
- Изгоняющий бесов
- [Бог], возлюбивший человека
- Повелитель природы
- Сыны царства
- Целитель недужных
- Воскрешающий мертвых
- Сыны тьмы
- Вера и знание
- СвятаяТроица
- Благословенное Царство
- Высоты истинные и ложные
- Тайна, на которую пролился свет
- Приукрашенная ложь
- Пастушья хижина
- Проповедь в малой сельской церковке
Пока ребенок учит азбуку, для него буквы как таковые служат неким родом идолов. Они для него — осязаемая реальность. Читая слова по буквам, дитя отдает им все свое внимание; буквами занят и весь его ум. Вот, прочел ребенок буква за буквой одно слово; спрашиваешь его, что он прочитал, а он не знает. И удивляется, зачем ты его об этом спрашиваешь. Дитя даже не подозревает, что у прочитанных слов есть свой смысл. Очертания, размеры и цвет изображенных букв — только это произвело впечатление на его душу, и это все, что на данный момент знает он о них. Буквы для него — зримая реальность, что и идолы для язычника. Поэтому и ребенок, начинающий учиться по букварю, и идолопоклонник смотрят на свои изваяния со страхом и благоговением.
На малых детей похожи и многие взрослые люди — немало их даже среди тех, кто именует себя философами и учеными. Прилагая усердный труд и обливаясь потом, они едва достигают [ступени, на которой могут] читать слова природы по буквам и по складам, [вовсе] не [догадываясь об их истинном] смысле и значении. Между тем образованный человек прочитывает слова, быстро постигая их значение и не думая о буквах. Учителю же [младших классов] предлежит немало трудов и стараний, пока научит он ученика «читать по смыслу». То же самое относится и к окружающей нас природе. [Слепые] почитатели («обожатели». — Ред.) природы сродни обожателям букв. — С виду люди взрослые, а на самом деле — недоросли. Спросите их, что означают некоторые предметы и события, они посмотрят на вас с таким же изумлением, как и малыш с букварем в руке, если спросить его о значении прочитанного.
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 12 - Библия и война
Пер. С. П. Фонова; общ. ред. И. М. Числова
М.: «Омофор», «Паломник», 2016. 432 с.
ISBN 978-5-9908295-0-3
Святитель Николай Сербский (Велимирович) - Творения - Том 12 - Библия и война - Содержание
СИМВОЛЫ И ЗНАМЕНИЯ
- Вместо предисловия. Письмо студентам богословского факультета о христианской философии
- Символы
- [Объективная] действительность и ее символы
- Земля, солнце и звезды как символы
- Познание истины
- Минералы как символы
- Растения как символы
- Живые существа как символы
- Познание истины
- Сооружения и приспособления как символы
- Действия, состояния и роды занятий как символы
- Знамения
- Сны как знамения
- События как знамения
- Мысли и чувства как знамения
- Повседневные события и «естественные процессы» как знамения
- Познание истины
- Природные явления и катаклизмы как знамения
- Один человек как знамение для другого
- Война, голод и мор как знамения
- Знамения конца света
- Разница между символом и знамение
- Познание истины
БИБЛИЯ И ВОЙНА
Вводная беседа
- 1. Вавилон в опасности
- 2. Дискуссия о войне за ужином
- I. Вооружение
- ІІ. Какой будет грядущая война?
- III. Каковы причины будущей войны?
- IV. Каин, где брат твой?
- V. Господь — знамя мое
- VI. Распутство на войне оборачивается несчастьем
- VII. Семь приговоренных к смерти
- VIII. Мародерство — причина поражения
IX. Плен и рабство в отместку за грех
- Книга судей
X. Грехи вождей — причина войн и военных поражений
- Книги Царств и Паралипоменон
- XI. За благочестие [царей и] правителей в государстве [царит] мир, а на войне [сопутствует] успех
- XII. Союз со злочестивым приносит зло
- XIII. Нет пользы от оружия
- XIV. От чего зависит освобождение из рабства
- XV. Как малое войско побеждает более сильного противника
- XVI. Современные войны в свете Библии
- XVII. Mipoean война в свете Библии
- XVIII. Итак, где лежат причины будущей войны?
- XIX. Кто победит в грядущей войне?
- XX. Исполнение пророческих слов о войнах
- XXI. Евангелие и война
- Заключение
ЖАТВЫ ГОСПОДНИ
- Введение
- Первая жатва
- Беседа 1
- Вторая жатва
- Беседа 2
- Третья жатва
- Беседа 3
- Четвертая жатва
- Беседа 4
- Пятая жатва
- Беседа 5
- Шестая жатва
- Беседа 6
- Седьмая жатва
- Беседа 7
НАУКА ЗАКОНА (НОМОЛОГИЯ)
- I. Введение
- ІІ. Почему Библия не говорит о «естественном законе»?
- III. Невозможность бытия «естественных законов»
- IV. Один законодатель и один закон
- V. Теории и действительность
- VI. Библейский закон
- VII. Истина и ее символы
- VIII. В чем смысл всемирного потопа
- IX. Вавилон и Содом
- X. Синайские скрижали закона
- XI. Законодатель и законодатели
- XII. Зависимость человека и природы от нравственного закона
- XIII. Закон на практике
- XIV. Неотвратимость нравственного закона в судьбах людей и народов
- XV. Дух и орудия духа
- XVI. Нравственный закон управляет судьбами народов
- XVII. Нравственный закон и так называемый «закон общественный»
- XVIII. Общественные интересы и проблемы
- XIX. Закон морали в нехристианских вероисповеданиях
- XX. Закон как понимает его народ
- XXI. Новейшая революция в науке
- XXII. Царский закон
- XXIII. Последнее средство врачевания
- XXIV. Ветхий и новый закон
- XXV. Вселенский порядок — и беспорядок
- XXVI. Сеятели ветра
- XXVII. Міровая драма
