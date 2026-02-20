Николай Сербский - Творения - Библейские темы

В 2006 году от Р.Х. исполняется 50 лет со дня блаженной кончины святителя Николая Сербского — величайшего подвижника, ревнителя и проповедника наших дней, богомысленно и вдохновенно нарицаемого Святой Соборной и Апостольской Церковью «новым Златоустом» за неустрашимое исповедание Истины и златословесную мудрость огненных глаголов, попаляющих всякую злобу, тление и скверну века сего и отверзающих душам верных врата вечной жизни. Подобно древним пророкам и Отцам Церкви, святой Владыка Николай сподобился у Господа неизреченной, велией милости: драгоценнейших даров Духа Святаго и небесной благодати, щедро изливаемой на достойного пастыря стада Христова во откровение пастве и всем людям, что и в эти тяжкие и жестокие времена Господь являет нам Свою любовь и посылает утешение в лице сильных духом мужей одной с нами плоти и крови. Ибо, как свидетельствует сегодня — уже в третьем тысячелетии христианской эры — Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, верный ученик и последователь святителя Николая, рожденный в том же земном отечестве, что и святой Владыка, — «не стихает постоянная брань между сим ... приземленным, — и тем, небесно-земным, богочеловеческим измерением человеческой и всемирной истории». На последнем, ясно запечатленном в нашей памяти отрезке исторического пути, сквозь трагический и кровавый XX век, брань эта обрела отчетливые, видимые отныне даже слабыми телесными очами судьбоносные очертания. И прежде всего — е£0 на святой многострадальной сербской земле, чудно просиявшей на глазах удивленного Mipa подвигом новых мучеников и борцов за веру православную. Мученическое исповедание Христа стало главным смыслом сербской борьбы. В свете этого современного преломления Косовского завета становится особенно понятно наше сегодняшнее обращение к личности святителя Николая Сербского, чья роль и значение в духовной жизни Сербии сравнимы только с ролью святого Саввы.

Владыка Николай Велимирович родился в день памяти святого Наума Охридского — 23 декабря 1880 года (по старому стилю; по новому 5 января 1881 г.) в деревушке Лелич, расположенной у подножия горы Повлен, что неподалеку от города Валево. Летопись монастыря Челие сообщает, что место это получило свое скорбное имя в годину Великого переселения при патриархе Арсении III Чарноевиче (1690), когда — после поражения очередного восстания против османских поработителей — множество сербов, спасаясь от турецкой мести, уходило вместе с семьями на север, во владения Австрийской империи. Одна из колонн измученных беженцев решила заночевать здесь, надеясь, что преследователи их не найдут. Увы! Турки нашли всех до единого. Около шестнадцати тысяч христиан было беспощадно истреблено самым жестоким образом. «Их стоны не смолкали в течение многих дней, так что сама гора ужасалась», — повествует предание. От сербского слова «лелек» («стон») и произошло название Лелич.

Родители святителя, Драгомир и Катарина, были простые крестьяне, честные и богобоязненные. Отец, Драгомир, не просто отличался природным умом, но и был достаточно грамотным для своего времени и среды человеком: помимо крестьянского труда, он исполнял обязанности писаря и делопроизводителя в местной общине, нередко председательствовал на судебных заседаниях; людям была хороша известна его порядочность и бескорыстие. В семье Драгомира и Катарины было девять детей. Самым старшим был Никола — так нарекли во святом крещении будущего святителя.

М. : "Паломник", 2005. - 480 с.

ISBN 5-88060-046-7

Творения святителя Николая Сербского (Велимировича) - 1 - Библейские темы - Содержание

Илья Числов - Апостол Европы и Славянства

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ

ЭКЗЕГЕЗА

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ

ОЧЕРКИ