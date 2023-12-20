Все, что мы можем прочитать об Иисусе в Библии, содержится в четырех евангелиях. И хотя мысль, что Иисус является Спасителем и Господом, присутствует на каждой странице Нового Завета, однако лишь из четырех евангелий мы можем узнать о земной жизни Иисуса и о Его служении. Евангелия, словно четыре портрета Иисуса, — каждый выполнен в своей манере и каждый изображает Его в своем ракурсе.

Три первых евангелия — от Матфея, Марка и Луки — имеют много общего, и часто их называют синоптическими (подразумевая, что они «пребывают между собой в полном согласии»)евангелиями. Однако каждое из этих евангелий имеет свои характерные особенности.

Евангелие от Иоанна, четвертое евангелие, отличается от трех первых. В этом Евангелии Иисус представлен как тот, кто, своими словами и деяниями, являет Бога. Семь великих утверждений, в которых Иисус произносит слова «Я есть», являются ключевыми в Его самоопределении.

Джон Дж., Велли Крис - Иисус. Тайна жизни и учения

К.: Свет на Востоке, 2006. 272 с.

ISBN 966-696626-3-X

Джон Дж., Велли Крис - Иисус. Тайна жизни и учения - Оглавление

Вступление

1. Что нам известно об Иисусе?

2. Можем ли мы доверять евангелиям?

3. Сквозь призму религии

4. Власть, политика и притеснения

5. Рождение Иисуса

6. Начало служения Иисуса

7. Служение Иисуса

8. Последователи и друзья

9. Чудеса

10. Как учил Иисус

11. Чему учил Иисус

12. Кто такой Иисус?

13. Последняя неделя

14. Судилище и Крест

15. Воскресение

16. Послесловие

Джон Дж., Велли Крис - Иисус. Тайна жизни и учения - Вступление

Мы живем в трудное для героизма время. Общественное мнение настолько цинично, что способно опорочить даже самую светлую личность. Так, выдающихся гениев, не моргнув оком, можно выдать за безнадежных идиотов, великих вождей превратить в опасных для общества хулиганов, а тех, кто является эталоном нравственности, заклеймить как лицемеров. Одним из тех, кто столкнулся с этим лично, был Иисус Христос.

Мы не можем не говорить об Иисусе. Хотя бы из следующих соображений:

Около одной трети населения земного шара считают себя христианами, следуют за Иисусом и поклоняются Ему как Богу. Мусульмане — а это еще двадцать процентов населения — почитают Иисуса как великого пророка.

Этические принципы, введенные Иисусом и Его последователями, стали базовыми для многих философов. Гражданское и политическое устройство всего западного мира, и не только западного, базируется на учении Иисуса. Западная культура незыблемо покоится на Иисусе. Куда бы мы ни бросили взгляд, везде отчетливо видно влияние Иисуса и Его последователей — в живописи, музыке, литературе. И вряд ли вы сможете понять западную культуру, если вы ничего не слышали об Иисусе.

Слова Иисуса стали неотъемлемой частью нашей языковой культуры. Когда мы говорим о блудном сыне, о том, что нужно подставить другую щеку, вспоминаем о добром самарянине или предлагаем бросить камень, — мы повторяем слова, некогда сказанные Иисусом, и мыслим Его образами. Христианство — мировая религия. На каждом континенте миллионы людей являются последователями Иисуса. Учение Иисуса доказало свою жизненность и долговечность.

За минувшие две тысячи лет случалось всякое: учение Иисуса отвергали и силой и властью насаждали нечто совершенно ему противоположное. С каким бы ожесточением ни выступали против этого учения — как, например, Рим в первом веке или коммунистическая идеология в двадцатом, — результат неизменно оказывался одним и тем же. Гремело сражение, а когда дым рассеивался, мы уже не видели ни империи, ни идеологии — они исчезали, а учение Иисуса, и его последователи, оставались. Миллионы людей, принадлежащих к разным расам, культурам и традициям, утверждают, что Иисус изменил их жизнь.

Мы полагаем, приведенных оснований достаточно, чтобы понять, почему Иисус оказался в центре нашего внимания. Есть и еще одна причина: существует слишком много суждений о том, кем Иисус был и что Он совершил. Наш мир таков, что одни люди готовы верить чему угодно и не требуя доказательств,

другие же, напротив, не верят ничему, даже при наличии неоспоримых фактов. Иисус привлекает внимание и тех, и других — так появляются люди, которые утверждают, что Иисус был инопланетянином, или сыном египетского фараона, или индийским мистиком. И какими бы разными не были их утверждения, все они свидетельствуют об одном: эти люди практически ничего не знают об Иисусе. А переплетение этих версий вообще приводит к тому, что многие наши современники уже не могут разобраться в том, кем же Он был на самом деле.

Мы написали эту книгу, чтобы внести ясность в этот вопрос и сказать, кто такой Иисус. Однако прежде позвольте нам объяснить, из чего мы исходим. Все современные представления об Иисусе можно разделить на три группы. К первой группе мы относим людей, чьи взгляды на этот вопрос можно назвать «традиционными», или «мнением большинства». Это мнение, которое является общим практически для всех христиан всех конфессий, причем как в минувшие века, так и в наше время, — что Иисус одновременно является Богом и человеком, что Он воскрес и сейчас Он живой. Те, кто так считает, убеждены также и в том, что Библия является достоверным свидетельством, в котором изложена правда об Иисусе — кем Он был, что Он делал и что говорил.

Ко второй группе относятся те, кого мы условно можем назвать скептиками. Скептики отвергают элементы чудесного в евангелиях и убеждены, что Иисус был сугубо человеком — удивительным иудейским учителем, которого, после его смерти, коеекто решил представить как Сына Божьего и Спасителя.

И хотя в целом они положительно относятся к Иисусу («удиивительный учитель», «самый достойный человек из всех, когда-либо живших на земле»), однако их представления об Иисусе и традиционно христианские разделяет огромная пропасть. Такой скептический взгляд на Иисуса — как на человека, не свободного от заблуждений, влечет за собой и вполне определенное отношение к письменному свидетельству о Нем — к Библии: библейские свидетельства доверия не заслуживают и объективными не являются.

Представления третьей группы — это Иисус в интерпретации «Нью Эйдж». Их Иисус — мистическая личность, то ли гуру, то ли шаман, имеющий контакты с духовным миром. Он очень напоминает духовных учителей в восточных религиях. Люди, представляющие Иисуса таким, не только не стремятся соотнести свои представления с евангельским, но предпочитают евангельское свидетельство переосмысливать и подгонять под свои взгляды. И пока те, кто верит в Иисуса «по Нью Эйдж», понимают Его так, Иисус для них будет всего лишь одним из духовных учителей, очень далеким от подлинного, христианского Иисуса.

К какой из этих трех групп принадлежим мы? Мы писали эту книгу с позиций традиционного, устоявшегося представления об Иисусе, которое за минувшие двадцать веков не претерпело никаких изменений. Ну а теперь нам бы хотелось уточнить нашу позицию. Вопервых, мы прибегли к слову «традиционное» с единственной целью: чтобы прояснить наше понимание того, кем Иисус был и продолжает быть. Мы не «традиционалисты» в том смысле, что мы не одобряем автоматически все, что имеет отношение к христианской церкви, как это принято у традиционалистов, и не являемся рабами традиций. Даже Иисус критиковал традииции. Не все традиции хороши, и мы считаем, что есть сферы, в которых дела церкви не отражают учения ее основателя.

Вовторых, разделять традиционные представления об Иисусе — это отнюдь не то же самое, что культивировать образ «удобного», «комфортного» Иисуса. Реальный Иисус — это личность, которая дает спокойствие обеспокоенным и лишает душевного комфорта погрязших в этом комфорте. Нет смысла скрывать, что «традиционный» Иисус в действительности куда более радикальный и вызывающий, нежели все искусственно созданные «модели» Его личности вместе взятые. В третьих, разделяя такое представление об Иисусе, мы не говорим: «Просто я так верю». Мы, учитывая существование альтернативных взглядов на личность Иисуса, решили поговорить об этом на страницах нашей книги. Кстати, одна из причин написания этой книги в том, чтобы показать: только в пределах традиционных представлений об Иисусе все известные о Нем факты укладываются в единое целое и между ними не возникает никаких противоречий.