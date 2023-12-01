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Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении

Евгений Михайлович Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, History, Cultural Studies Art

Доктор филологических наук, профессор Евгений Михайлович Верещагин (род. в 1939 г.) является признанным специалистом по Кирилло-Мефодиевской проблематике. По библеистическим вопросам им опубликовано множество сугубо научных статей, а настоящая подытоживающая книга имеет научно-популярный характер. Е.М. Верещагин убежден, что ученые должны уметь излагать свои достижения доступно для широкой аудитории.

Е.М. Верещагин перевел с иностранных языков на русский более трех десятков трудов, посвященных библеистике и богословию.

***

Библия - одна из самых обширных книг мира. Ее называют Книгой книг: Библия - это целая библиотека.

Прежде всего в Библии находится изложение вероучения: три мировые религии - иудаизм, христианство, ислам - покоятся на библейской основе. Так, в христианстве все обязывающие вероисповедные тексты (Символы веры) непременно возводятся к библейским свидетельствам. Соответственно Библия по праву считается наиважнейшим произведением мировой книжности, прежде всего религиозной.

В то же время Библия по содержанию и разнообразию тематики намного объемней любого богословского и философского трактата; она поистине многогранна.

Так, в ней содержатся этические нормы: некоторое количество устаревших, архаичных, но еще больше вневременных и наднациональных, т.е. общечеловеческих.

Человечество искони интересовало, когда и как возникла Вселенная. Что ж, за наивными, но яркими космогоническими библейскими образами ученые, в том числе и начала XXI в., усматривают интересную и отчасти верную интуицию.

Библия, несмотря на объяснимое эпохой присутствие в ней мифических повествований, - это в целом надежный исторический источник. В ней отложились летописи, биографии пророков, царей, воинов, строителей, земледельцев, праведных правдоискателей (да и грешников тоже), а Новый Завет целиком посвящен жизнеописанию Христа. Чем дальше ученые исследуют Евангелия, тем больше выявляют в них достоверного материала. Ныне лишь редкие маргиналы сомневаются в историчности Иисуса из Назарета.

Библия - это и молитвослов, в ней записаны высочайшие образцы литургической поэзии.

Даже авантюрные сюжеты и эротическая лирика нашли себе в ней место, равно как и психологическая драма и трагедия, способная потрясти сердце.

Библию невозможно взять и прочитать от корки до корки: ее обычно читают избирательно, по фрагментам и на протяжении длительного времени. Никто не приказывает, но ее читают всю жизнь, и в каждом возрасте человек открывает для себя все новые и новые смыслы. Эта Книга способна указать жизненный путь и влить в душу неколебимую надежду.

Евгений Михайлович Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении

В 2-х тт. - М: Лада, 2013.-536 с; ил.

ISBN 978-5-94832-372-5

Евгений Михайлович Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении - Содержание

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От автора

ТОМ ПЕРВЫЙ ОБЩАЯ БИБЛЕИСТИКА, ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ КНИГ СВЩ. ПИСАНИЯ

ЧАСТЬ I НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ

Глава 1 ПОЧЕМУ БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТСЯ БИБЛИЕЙ И СКОЛЬКО В НЕЙ КНИГ?

  • Название

  • Танах

  • Септуагинта

Глава 2 ИЗ КАКИХ КНИГ СОСТОИТ НОВЫЙ ЗАВЕТ И КАК он соотносится С ВЕТХИМ?

  • Завет

  • Новый Завет

  • Канон книг Нового Завета

  • Единство Ветхого и Нового Завета

Глава 3 НА КАКИХ ЯЗЫКАХ НАПИСАНА БИБЛИЯ И КАКОВЫ ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛЕЙСКИЕ РУКОПИСИ?

  • «Братья» и «сестры» Иисуса Христа

  • Что предвещает ветка миндаля?

  • Три языка, на которых была написана Библия

  • Древнейшие библейские рукописи

Глава 4 О ДРЕВНЕЙШИХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК) И О ПЕРЕВОДЕ ЕЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

  • Переводы Библии на греческий язык

  • Переводы Библии на латынь

  • Другие древние переводы Библии

  • Перевод Библии на церковнославянский язык

  • Дальнейшая судьба славянской Библии на Руси. Геннадиевская

  • Библия

  • Попытки приближения славянской Библии к живой речи Острожская Библия Елисаветинская Библия Переводы Библии на русский язык

  • Влияние славянской Библии на современный русский литературный язык

Глава 5 СЕФЕР ТЕХИЛИМ И ПСАЛТЫРЬ ДАВИДА, ПРОРОКА И ЦАРЯ «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет»

  • Что такое псалом и Псалтырь? Кто и когда составил Псалтырь? Иисус Христос и Псалтырь Псалтырь и русский язык

Глава 6 И ВСЕ ЖЕ - ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И КТО ТАКОЙ ХРИСТОС? Ожидание - напряженное, неотступное, нетерпеливое Бесора, euangellion, евангелие, «благая весть» Машиах, Christos, Христос, Помазанник

Глава 7 ПОЧЕМУ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ОТ ЛУКИ СХОЖИ МЕЖДУ СОБОЙ И КАК ОНИ СООТНОСЯТСЯ С ИСТОЧНИКОМ Q?

  • Две версии заповедей блаженства

  • Sondergut каждого евангелиста

  • «Двойное достояние» евангелистов Матфея и Луки

  • Что же это все-таки за источник Q?

  • Апофтегмы: традиции Ветхого Завета в Новом

  • Synopsis - это значит «со-обозрение»

  • Евангелист Матфей

  • Евангелист Лука

Глава 8 О РОЛИ ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА СРЕДИ ДРУГИХ СИНОПТИКОВ И О НАИБОЛЬШЕЙ ЗАПОВЕДИ В ЗАКОНЕ

  • Иосиф, он же Варнава. Савл, он же Павел

  • Иоанн, он же Марк

  • Трижды об одном и том же

  • «Тройное достояние» Марка, Матфея и Луки

  • Откуда взялось это «тройное достояние»?

  • Как Матфей и Лука парафразировали Марка?

  • Вернемся к наибольшей заповеди в законе

  • Заповедь любви к Богу и заповедь любви к ближнему

Глава 9 ЧЕТВЕРТЫЙ НОВОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН: «ЧАДЦА МОЯ, ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!»

  • Сколько синоптического достояния у евангелиста Иоанна?

  • Тема, предикация, интенция

  • Иоанн говорит о том же, но не то же самое

  • Апостол любви, богослов, наперсник, тайнозритель

  • Когда и для кого написано четвертое Евангелие?

Глава 10 КАК ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ И АПОСТОЛ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ПОВЛИЯЛИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК?

  • Перевод Евангелия на славянский язык. Четвероевангелие и Евангелие-апракос

  • Влияние славянского Евангелия на русский язык Апостол четий и Апостол-апракос Влияние славянского Апостола на русский язык

Глава 11 ПЯТЫЙ «ЕВАНГЕЛИСТ» ПРОРОК ИСАИЯ: ОН РАССКАЗАЛ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ ЗАДОЛГО ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ

  • Притча Исайи в изложении Иисуса Христа

  • Иисус Христос знал Исайю - и это неудивительно

  • Иисус и евангелисты часто ссылаются на Исайю

  • Исайя - это пророк, а не только прорицатель

  • Исайя, еще второй Исайя и даже Исайя третий

  • Исайя знал Иисуса Христа - вот это удивительно!

  • Почему младенца Христа зовут Еммануилом?

ЧАСТЬ II НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ ПОНОВЛЕЫИЯ СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ

Глава 12 ПОЧЕМУ СИНОДАЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ XIX в. УЖЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНА РУССКИМ ЛЮДЯМ НАЧАЛА XXI в.?

  • Непонятная и мнимопонятная лексика в русской Библии

  • Какое насекомое может побороть змею?

  • Критика русской Библии любящим ее человеком

Глава 13 ПОЧЕМУ В ПОНОВЛЕНИИ СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ НЕОБХОДИМО ОПИРАТЬСЯ НА СЕПТУАГИНТУ И НА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКУЮ ТРАДИЦИЮ?

  • Руководящие указания св. Филарета, митрополита Московского

  • Позиция профессора И. Е. Евсеева

  • Проект профессора А. А. Алексеева

Глава 14 ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫПОЛНИТЬ ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ? ДА И НУЖНО ЛИ?

  • Перевод Свщ. Писания не выполняется в безвоздушном пространстве

  • Групповые и конфессиональные инструкции по интерпретации и переводу Библии

  • Оценка митр. Филаретом историко-критического метода интерпретации Библии

Глава 15 НА ПУТИ ВЫРАБОТКИ ПРАВОСЛАВНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДУ (ПОНОВЛЕНИЮ) РУССКОЙ БИБЛИИ XXI в.

  • Учиться, перенимая здравый опыт соседа

  • Вступительные замечания

  • Обзор содержания документа «Интерпретация Библии в Церкви»

  • Реферат документа «Интерпретация Библии в Церкви»

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ДРЕВНЕЙШИЙ КАНОН ПЕРВОУЧИТЕЛЮ КИРИЛЛУ ФИЛОСОФУ

  • Итоговое обращение автора к читателю

  • Список цветных иллюстраций и комментарий к ним

ТОМ ВТОРОЙ ЧАСТНАЯ БИБЛЕИСТИКА, ИЛИ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ СВЩ. ПИСАНИЯ

ОТ АВТОРА

ЧАСТЬ I ЗНАМЕНИТОЕ 54-Е ЗАЧАЛО: НАЧАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕРА

Глава 1 ЧТО ЭТО ТАКОЕ - 54-Е ЗАЧАЛО?

Глава 2 ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ НА 54-Е ЗАЧАЛО

Глава 3 54-Е ЗАЧАЛО КАК ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Глава 4 О НАУЧНОСТИ, НО И ДОСТУПНОСТИ НАШЕГО ИЗЛОЖЕНИЯ

Глава 5 ЛЮБОЙ ТЕКСТ МОЖНО ИСТОЛКОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ

Глава 6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА МАРФЫ И МАРИИ

Глава 7 ОБРАЗЧИК АНГЛИКАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ НА ТЕМУ МАРФЫ И МАРИИ

Глава 8 ВОПРОСЫ К ИНТЕРПРЕТАТОРУ

Глава 9 ИСТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА СЕСТЕР СОГЛАСНО ДРЕВНЕЙШЕЙ И НОВОЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ВЕРСИИ ЕВАНГЕЛИЯ

Глава10 ЧТО ТЕКСТОЛОГ ПОНИМАЕТ ПОД УСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕКСТА?

Глава 11 ТАЛМУД КАК ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: КРАТКАЯ СПРАВКА

Глава 12 ЗАЧЕМ ИИСУС ОКЛИКНУЛ МАРФУ ДВАЖДЫ?

Глава 13 ЧТО ЗНАЧИТ «НЕ ОТНИМЕТСЯ»?

Глава 14 КАК УСТАНОВИТЬ НАМЕРЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗАЧАЛА-ПЕРИКОПЫ?

Глава 15 ОБ ИМЕНАХ МАРФА И МАРИЯ

Глава 16 КТО ТАКАЯ МАРФА ВИФАНСКАЯ?

Глава 17 КТО ТАКАЯ МАРИЯ ВИФАНСКАЯ?

Глава 18 ИИСУС ОТМЕНИЛ ГАЛАХИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА СЛУЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В МУЖСКОЙ СРЕДЕ

Глава 19 ИИСУС ОТМЕНИЛ ГАЛАХИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА ПРИОБЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ К ВЕРОУЧЕНИЮ

Глава 20 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИВНЕСЕННЫЕ СМЫСЛЫ?

Глава 21 СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА МНОГОФРАЗОВОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Глава 22 ММ-ПЕРИКОПА В ТИПИЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОПОВЕДНИКОВ КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗОВ ЖИЗНИ - ДЕЯТЕЛЬНОГО И СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО

Глава 23 ИИСУС В ГОСТЯХ У МАРФЫ И МАРИИ (ВИФАНИЯ, ВБЛИЗИ ИЕРУСАЛИМА; ЛК 10:38-42)

ЧАСТЬ II ТЕКСТОЛОГИ-ГЕРМЕНЕВТЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО: ИОАНН ЗЛАТОУСТ КАК ОБРАЗЕЦ

Глава 1 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - ОБРАЗЦОВЫЙ ΓΕΡΜΕΗΕΒΤ И ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Глава 2 ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ПРОЧТЕНИЯ СВЩ. ПИСАНИЯ (ПО ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ)

Глава 3 И ДРУГИЕ ПЯТЬ ЗЛАТОУСТОВЫХ ПРАВИЛ ПРОЧТЕНИЯ СВЩ. ПИСАНИЯ НИЧУТЬ НЕ УСТАРЕЛИ!

Глава 4 ИОАНН ЗЛАТОУСТ О ТЕКСТОВЫХ ЖАНРАХ СВЩ. ПИСАНИЯ

Глава 5 ИОАНН ЗЛАТОУСТ ПРИЗЫВАЕТ ТОЛКОВАТЕЛЕЙ ОВЛАДЕВАТЬ БИБЛЕЙСКИМ ИВРИТОМ

Глава 6 ДАЛЬНЕЙШИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Глава 7 ПОСЛЕДНЯЯ ТРОИЦА ПРАВИЛ ИОАННА

Глава 8 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ТОЛКОВАНИЯ ЗЛАТОУСТОМ МОЛЕНИЯ О ЧАШЕ

Глава 9 ИТОГОВЫЙ КАТАЛОГ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Глава 10 ТОЛКОВАНИЕ ЗЛАТОУСТОМ ПЕРИКОПЫ О МАРФЕ И МАРИИ

Глава 11 НАСЛЕДИЕ ИОАННА ЗЛАТОУСТА И ЛИБЕРАЛЬНАЯ КРИТИКА ТЕКСТА

ЧАСТЬ III ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ ВОЗОТВЕТСТВОВАНИЯ ХРИСТА МАРФЕ В ГРЕЧЕСКОМ ЕВАНГЕЛИИ

Глава 1 ДВА СЛУЧАЯ НЕИСПРАВНОГО ТЕКСТА В ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ

Глава 2 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ РУКОПИСЕЙ ГРЕЧ. ЕВАНГЕЛИЯ

Глава 3 ВЕРСИЯ КОДЕКСА БЕЗЫ

Глава 4 ВЕРСИЯ ПАПИРУСОВ ф75 И *JM5 И АЛЕКСАНДРИЙСКОГО КОДЕКСА

Глава 5 ВЕРСИЯ ОРИГЕНА

Глава 6 ВЕРСИЯ СИНАЙСКОГО, ВАТИКАНСКОГО И ЕФРЕМОВА КОДЕКСОВ

Глава 7 КАКАЯ ЖЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВЕРСИЙ - ПОДЛИННАЯ?

Глава 8 ПОПЫТКА ПЕРЕВОДА ВОЗОТВЕТСТВОВАНИЯ НА РУССКИЙ

Глава 9 ЭЛЛИПСИС, ГРАДАЦИЯ, ВОСПОЛНЕНИЕ И ЕЩЕ ОДИН ПЕРЕВОД ОТВЕТА НА РУССКИЙ

ЧАСТЬ IV МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ «ЖИЗНЕННОГО МЕСТА ТЕКСТА» НА ПРИМЕРЕ ПЕРИКОП О СЛЕПЦАХ

Глава 1 ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ «ЖИЗНЕННОГО МЕСТА ТЕКСТА»?

Глава 2 СКОЛЬКО СЛЕПЫХ БЫЛО ИСЦЕЛЕНО ВБЛИЗИ ГОРОДА ИЕРИХОНА -ОДИН ИЛИ ДВА?

Глава 3 ЕЩЕ ДВЕ ИСТОРИИ ИСЦЕЛЕНИЯ СЛЕПЫХ В ЕВАНГЕЛИИ - ОДНА С ЗАПРЕТОМ РАССКАЗЫВАТЬ И ДРУГАЯ БЕЗ ЗАПРЕТА

Глава 4 ИИСУС НАРУШИЛ СУББОТНИЙ ЗАПРЕТ «МЕСИТЬ ЗЕМЛЮ»

Глава 5 ИИСУС НАРУШИЛ СУББОТНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ «ОСТАВАТЬСЯ КАЖДОМУ У СЕБЯ» И «НЕ НОСИТЬ НОШ»

Глава 6 СМЫСЛ ИИСУСОВА ЗАПРЕТА, ПО КОТОРОМУ ИСЦЕЛЕННЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О ЧУДЕ

ЧАСТЬ V МЕТОДИКА ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ И МОТИВОВ

Глава 1 ИЗ ЧЕГО СОСТОЯЛ ОБЕД ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ПРАВЕДНИЦЫ РУФИ?

Глава 2 ТРАПЕЗА РАДИ ПРОСТОГО НАСЫЩЕНИЯ

Глава 3 РОЛЬ КОНЦЕПТОВ И МОТИВОВ В ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Глава 4 ИНТЕРПРЕТАТОРЫ И ПРОПОВЕДНИКИ НЕ ЖАЛУЮТ ТРУЖЕНИЦУ МАРФУ

Глава 5 ГОСТЕПРИИМСТВО АВРААМА И ГОСТЕПРИИМСТВО ЛОТА

Глава 6 ОБЫЧАИ ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА, ОТЛОЖИВШИЕСЯ В ТАЛМУДЕ

Глава 7 МОТИВЫ СТРАННИЧЕСТВА И ГОСТЕПРИИМСТВА, ОТЛОЖИВШИЕСЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Глава 8 ТРАПЕЗА РАДИ ЧРЕВОУГОДИЯ

Глава 9 КАКУЮ ТРАПЕЗУ МАРФА ХОТЕЛА ПРЕДЛОЖИТЬ ХРИСТУ И ЕГО УЧЕНИКАМ?

Глава 10 АНАХРОНИСТИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОПОВЕДНИКОВ

Глава 11 В ЧЕМ СОСТОИТ ПОВОРОТНЫЙ СМЫСЛ РЕЧЕНИЯ «ЕДИНО ЕСТЬ НА ПОТРЕБУ»?

Глава 12 ИТОГОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВСЕГО ЭПИЗОДА ГОСТЕПРИИМСТВА МАРФЫ И МАРИИ

ИТОГОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ

От автора

Views 1 748
Rating 4.1 / 5
Added 01.12.2023
Author brat Vital
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4.1/5 (4)

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