Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении

Доктор филологических наук, профессор Евгений Михайлович Верещагин (род. в 1939 г.) является признанным специалистом по Кирилло-Мефодиевской проблематике. По библеистическим вопросам им опубликовано множество сугубо научных статей, а настоящая подытоживающая книга имеет научно-популярный характер. Е.М. Верещагин убежден, что ученые должны уметь излагать свои достижения доступно для широкой аудитории.

Е.М. Верещагин перевел с иностранных языков на русский более трех десятков трудов, посвященных библеистике и богословию.

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Библия - одна из самых обширных книг мира. Ее называют Книгой книг: Библия - это целая библиотека.

Прежде всего в Библии находится изложение вероучения: три мировые религии - иудаизм, христианство, ислам - покоятся на библейской основе. Так, в христианстве все обязывающие вероисповедные тексты (Символы веры) непременно возводятся к библейским свидетельствам. Соответственно Библия по праву считается наиважнейшим произведением мировой книжности, прежде всего религиозной.

В то же время Библия по содержанию и разнообразию тематики намного объемней любого богословского и философского трактата; она поистине многогранна.

Так, в ней содержатся этические нормы: некоторое количество устаревших, архаичных, но еще больше вневременных и наднациональных, т.е. общечеловеческих.

Человечество искони интересовало, когда и как возникла Вселенная. Что ж, за наивными, но яркими космогоническими библейскими образами ученые, в том числе и начала XXI в., усматривают интересную и отчасти верную интуицию.

Библия, несмотря на объяснимое эпохой присутствие в ней мифических повествований, - это в целом надежный исторический источник. В ней отложились летописи, биографии пророков, царей, воинов, строителей, земледельцев, праведных правдоискателей (да и грешников тоже), а Новый Завет целиком посвящен жизнеописанию Христа. Чем дальше ученые исследуют Евангелия, тем больше выявляют в них достоверного материала. Ныне лишь редкие маргиналы сомневаются в историчности Иисуса из Назарета.

Библия - это и молитвослов, в ней записаны высочайшие образцы литургической поэзии.

Даже авантюрные сюжеты и эротическая лирика нашли себе в ней место, равно как и психологическая драма и трагедия, способная потрясти сердце.

Библию невозможно взять и прочитать от корки до корки: ее обычно читают избирательно, по фрагментам и на протяжении длительного времени. Никто не приказывает, но ее читают всю жизнь, и в каждом возрасте человек открывает для себя все новые и новые смыслы. Эта Книга способна указать жизненный путь и влить в душу неколебимую надежду.

Евгений Михайлович Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении

В 2-х тт. - М: Лада, 2013.-536 с; ил.

ISBN 978-5-94832-372-5

Евгений Михайлович Верещагин - Современная библеистика в общедоступном изложении - Содержание

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От автора

ТОМ ПЕРВЫЙ ОБЩАЯ БИБЛЕИСТИКА, ИЛИ ИЗУЧЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ КНИГ СВЩ. ПИСАНИЯ

ЧАСТЬ I НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛЕИСТИКИ

Глава 1 ПОЧЕМУ БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТСЯ БИБЛИЕЙ И СКОЛЬКО В НЕЙ КНИГ?

Название

Танах

Септуагинта

Глава 2 ИЗ КАКИХ КНИГ СОСТОИТ НОВЫЙ ЗАВЕТ И КАК он соотносится С ВЕТХИМ?

Завет

Новый Завет

Канон книг Нового Завета

Единство Ветхого и Нового Завета

Глава 3 НА КАКИХ ЯЗЫКАХ НАПИСАНА БИБЛИЯ И КАКОВЫ ДРЕВНЕЙШИЕ БИБЛЕЙСКИЕ РУКОПИСИ?

«Братья» и «сестры» Иисуса Христа

Что предвещает ветка миндаля?

Три языка, на которых была написана Библия

Древнейшие библейские рукописи

Глава 4 О ДРЕВНЕЙШИХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК) И О ПЕРЕВОДЕ ЕЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Переводы Библии на греческий язык

Переводы Библии на латынь

Другие древние переводы Библии

Перевод Библии на церковнославянский язык

Дальнейшая судьба славянской Библии на Руси. Геннадиевская

Библия

Попытки приближения славянской Библии к живой речи Острожская Библия Елисаветинская Библия Переводы Библии на русский язык

Влияние славянской Библии на современный русский литературный язык

Глава 5 СЕФЕР ТЕХИЛИМ И ПСАЛТЫРЬ ДАВИДА, ПРОРОКА И ЦАРЯ «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет»

Что такое псалом и Псалтырь? Кто и когда составил Псалтырь? Иисус Христос и Псалтырь Псалтырь и русский язык

Глава 6 И ВСЕ ЖЕ - ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И КТО ТАКОЙ ХРИСТОС? Ожидание - напряженное, неотступное, нетерпеливое Бесора, euangellion, евангелие, «благая весть» Машиах, Christos, Христос, Помазанник

Глава 7 ПОЧЕМУ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ОТ ЛУКИ СХОЖИ МЕЖДУ СОБОЙ И КАК ОНИ СООТНОСЯТСЯ С ИСТОЧНИКОМ Q?

Две версии заповедей блаженства

Sondergut каждого евангелиста

«Двойное достояние» евангелистов Матфея и Луки

Что же это все-таки за источник Q?

Апофтегмы: традиции Ветхого Завета в Новом

Synopsis - это значит «со-обозрение»

Евангелист Матфей

Евангелист Лука

Глава 8 О РОЛИ ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА СРЕДИ ДРУГИХ СИНОПТИКОВ И О НАИБОЛЬШЕЙ ЗАПОВЕДИ В ЗАКОНЕ

Иосиф, он же Варнава. Савл, он же Павел

Иоанн, он же Марк

Трижды об одном и том же

«Тройное достояние» Марка, Матфея и Луки

Откуда взялось это «тройное достояние»?

Как Матфей и Лука парафразировали Марка?

Вернемся к наибольшей заповеди в законе

Заповедь любви к Богу и заповедь любви к ближнему

Глава 9 ЧЕТВЕРТЫЙ НОВОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН: «ЧАДЦА МОЯ, ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!»

Сколько синоптического достояния у евангелиста Иоанна?

Тема, предикация, интенция

Иоанн говорит о том же, но не то же самое

Апостол любви, богослов, наперсник, тайнозритель

Когда и для кого написано четвертое Евангелие?

Глава 10 КАК ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ И АПОСТОЛ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ПОВЛИЯЛИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК?

Перевод Евангелия на славянский язык. Четвероевангелие и Евангелие-апракос

Влияние славянского Евангелия на русский язык Апостол четий и Апостол-апракос Влияние славянского Апостола на русский язык

Глава 11 ПЯТЫЙ «ЕВАНГЕЛИСТ» ПРОРОК ИСАИЯ: ОН РАССКАЗАЛ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ ЗАДОЛГО ДО ЕГО РОЖДЕНИЯ

Притча Исайи в изложении Иисуса Христа

Иисус Христос знал Исайю - и это неудивительно

Иисус и евангелисты часто ссылаются на Исайю

Исайя - это пророк, а не только прорицатель

Исайя, еще второй Исайя и даже Исайя третий

Исайя знал Иисуса Христа - вот это удивительно!

Почему младенца Христа зовут Еммануилом?

ЧАСТЬ II НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ ПОНОВЛЕЫИЯ СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ

Глава 12 ПОЧЕМУ СИНОДАЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ XIX в. УЖЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНА РУССКИМ ЛЮДЯМ НАЧАЛА XXI в.?

Непонятная и мнимопонятная лексика в русской Библии

Какое насекомое может побороть змею?

Критика русской Библии любящим ее человеком

Глава 13 ПОЧЕМУ В ПОНОВЛЕНИИ СИНОДАЛЬНОЙ РУССКОЙ БИБЛИИ НЕОБХОДИМО ОПИРАТЬСЯ НА СЕПТУАГИНТУ И НА КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКУЮ ТРАДИЦИЮ?

Руководящие указания св. Филарета, митрополита Московского

Позиция профессора И. Е. Евсеева

Проект профессора А. А. Алексеева

Глава 14 ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫПОЛНИТЬ ВНЕКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ? ДА И НУЖНО ЛИ?

Перевод Свщ. Писания не выполняется в безвоздушном пространстве

Групповые и конфессиональные инструкции по интерпретации и переводу Библии

Оценка митр. Филаретом историко-критического метода интерпретации Библии

Глава 15 НА ПУТИ ВЫРАБОТКИ ПРАВОСЛАВНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДУ (ПОНОВЛЕНИЮ) РУССКОЙ БИБЛИИ XXI в.

Учиться, перенимая здравый опыт соседа

Вступительные замечания

Обзор содержания документа «Интерпретация Библии в Церкви»

Реферат документа «Интерпретация Библии в Церкви»

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ДРЕВНЕЙШИЙ КАНОН ПЕРВОУЧИТЕЛЮ КИРИЛЛУ ФИЛОСОФУ

Итоговое обращение автора к читателю

Список цветных иллюстраций и комментарий к ним

ТОМ ВТОРОЙ ЧАСТНАЯ БИБЛЕИСТИКА, ИЛИ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ СВЩ. ПИСАНИЯ

ОТ АВТОРА

ЧАСТЬ I ЗНАМЕНИТОЕ 54-Е ЗАЧАЛО: НАЧАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕРА

Глава 1 ЧТО ЭТО ТАКОЕ - 54-Е ЗАЧАЛО?

Глава 2 ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ НА 54-Е ЗАЧАЛО

Глава 3 54-Е ЗАЧАЛО КАК ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Глава 4 О НАУЧНОСТИ, НО И ДОСТУПНОСТИ НАШЕГО ИЗЛОЖЕНИЯ

Глава 5 ЛЮБОЙ ТЕКСТ МОЖНО ИСТОЛКОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ

Глава 6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА МАРФЫ И МАРИИ

Глава 7 ОБРАЗЧИК АНГЛИКАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ НА ТЕМУ МАРФЫ И МАРИИ

Глава 8 ВОПРОСЫ К ИНТЕРПРЕТАТОРУ

Глава 9 ИСТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА СЕСТЕР СОГЛАСНО ДРЕВНЕЙШЕЙ И НОВОЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ВЕРСИИ ЕВАНГЕЛИЯ

Глава10 ЧТО ТЕКСТОЛОГ ПОНИМАЕТ ПОД УСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕКСТА?

Глава 11 ТАЛМУД КАК ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: КРАТКАЯ СПРАВКА

Глава 12 ЗАЧЕМ ИИСУС ОКЛИКНУЛ МАРФУ ДВАЖДЫ?

Глава 13 ЧТО ЗНАЧИТ «НЕ ОТНИМЕТСЯ»?

Глава 14 КАК УСТАНОВИТЬ НАМЕРЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗАЧАЛА-ПЕРИКОПЫ?

Глава 15 ОБ ИМЕНАХ МАРФА И МАРИЯ

Глава 16 КТО ТАКАЯ МАРФА ВИФАНСКАЯ?

Глава 17 КТО ТАКАЯ МАРИЯ ВИФАНСКАЯ?

Глава 18 ИИСУС ОТМЕНИЛ ГАЛАХИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА СЛУЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В МУЖСКОЙ СРЕДЕ

Глава 19 ИИСУС ОТМЕНИЛ ГАЛАХИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ НА ПРИОБЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ К ВЕРОУЧЕНИЮ

Глава 20 КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИВНЕСЕННЫЕ СМЫСЛЫ?

Глава 21 СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА МНОГОФРАЗОВОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Глава 22 ММ-ПЕРИКОПА В ТИПИЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОПОВЕДНИКОВ КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗОВ ЖИЗНИ - ДЕЯТЕЛЬНОГО И СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО

Глава 23 ИИСУС В ГОСТЯХ У МАРФЫ И МАРИИ (ВИФАНИЯ, ВБЛИЗИ ИЕРУСАЛИМА; ЛК 10:38-42)

ЧАСТЬ II ТЕКСТОЛОГИ-ГЕРМЕНЕВТЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО: ИОАНН ЗЛАТОУСТ КАК ОБРАЗЕЦ

Глава 1 ИОАНН ЗЛАТОУСТ - ОБРАЗЦОВЫЙ ΓΕΡΜΕΗΕΒΤ И ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Глава 2 ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ПРОЧТЕНИЯ СВЩ. ПИСАНИЯ (ПО ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ)

Глава 3 И ДРУГИЕ ПЯТЬ ЗЛАТОУСТОВЫХ ПРАВИЛ ПРОЧТЕНИЯ СВЩ. ПИСАНИЯ НИЧУТЬ НЕ УСТАРЕЛИ!

Глава 4 ИОАНН ЗЛАТОУСТ О ТЕКСТОВЫХ ЖАНРАХ СВЩ. ПИСАНИЯ

Глава 5 ИОАНН ЗЛАТОУСТ ПРИЗЫВАЕТ ТОЛКОВАТЕЛЕЙ ОВЛАДЕВАТЬ БИБЛЕЙСКИМ ИВРИТОМ

Глава 6 ДАЛЬНЕЙШИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Глава 7 ПОСЛЕДНЯЯ ТРОИЦА ПРАВИЛ ИОАННА

Глава 8 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ТОЛКОВАНИЯ ЗЛАТОУСТОМ МОЛЕНИЯ О ЧАШЕ

Глава 9 ИТОГОВЫЙ КАТАЛОГ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Глава 10 ТОЛКОВАНИЕ ЗЛАТОУСТОМ ПЕРИКОПЫ О МАРФЕ И МАРИИ

Глава 11 НАСЛЕДИЕ ИОАННА ЗЛАТОУСТА И ЛИБЕРАЛЬНАЯ КРИТИКА ТЕКСТА

ЧАСТЬ III ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ ВОЗОТВЕТСТВОВАНИЯ ХРИСТА МАРФЕ В ГРЕЧЕСКОМ ЕВАНГЕЛИИ

Глава 1 ДВА СЛУЧАЯ НЕИСПРАВНОГО ТЕКСТА В ОСТРОМИРОВОМ ЕВАНГЕЛИИ

Глава 2 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ РУКОПИСЕЙ ГРЕЧ. ЕВАНГЕЛИЯ

Глава 3 ВЕРСИЯ КОДЕКСА БЕЗЫ

Глава 4 ВЕРСИЯ ПАПИРУСОВ ф75 И *JM5 И АЛЕКСАНДРИЙСКОГО КОДЕКСА

Глава 5 ВЕРСИЯ ОРИГЕНА

Глава 6 ВЕРСИЯ СИНАЙСКОГО, ВАТИКАНСКОГО И ЕФРЕМОВА КОДЕКСОВ

Глава 7 КАКАЯ ЖЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВЕРСИЙ - ПОДЛИННАЯ?

Глава 8 ПОПЫТКА ПЕРЕВОДА ВОЗОТВЕТСТВОВАНИЯ НА РУССКИЙ

Глава 9 ЭЛЛИПСИС, ГРАДАЦИЯ, ВОСПОЛНЕНИЕ И ЕЩЕ ОДИН ПЕРЕВОД ОТВЕТА НА РУССКИЙ

ЧАСТЬ IV МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ «ЖИЗНЕННОГО МЕСТА ТЕКСТА» НА ПРИМЕРЕ ПЕРИКОП О СЛЕПЦАХ

Глава 1 ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ «ЖИЗНЕННОГО МЕСТА ТЕКСТА»?

Глава 2 СКОЛЬКО СЛЕПЫХ БЫЛО ИСЦЕЛЕНО ВБЛИЗИ ГОРОДА ИЕРИХОНА -ОДИН ИЛИ ДВА?

Глава 3 ЕЩЕ ДВЕ ИСТОРИИ ИСЦЕЛЕНИЯ СЛЕПЫХ В ЕВАНГЕЛИИ - ОДНА С ЗАПРЕТОМ РАССКАЗЫВАТЬ И ДРУГАЯ БЕЗ ЗАПРЕТА

Глава 4 ИИСУС НАРУШИЛ СУББОТНИЙ ЗАПРЕТ «МЕСИТЬ ЗЕМЛЮ»

Глава 5 ИИСУС НАРУШИЛ СУББОТНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ «ОСТАВАТЬСЯ КАЖДОМУ У СЕБЯ» И «НЕ НОСИТЬ НОШ»

Глава 6 СМЫСЛ ИИСУСОВА ЗАПРЕТА, ПО КОТОРОМУ ИСЦЕЛЕННЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О ЧУДЕ

ЧАСТЬ V МЕТОДИКА ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ И МОТИВОВ

Глава 1 ИЗ ЧЕГО СОСТОЯЛ ОБЕД ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ПРАВЕДНИЦЫ РУФИ?

Глава 2 ТРАПЕЗА РАДИ ПРОСТОГО НАСЫЩЕНИЯ

Глава 3 РОЛЬ КОНЦЕПТОВ И МОТИВОВ В ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Глава 4 ИНТЕРПРЕТАТОРЫ И ПРОПОВЕДНИКИ НЕ ЖАЛУЮТ ТРУЖЕНИЦУ МАРФУ

Глава 5 ГОСТЕПРИИМСТВО АВРААМА И ГОСТЕПРИИМСТВО ЛОТА

Глава 6 ОБЫЧАИ ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА, ОТЛОЖИВШИЕСЯ В ТАЛМУДЕ

Глава 7 МОТИВЫ СТРАННИЧЕСТВА И ГОСТЕПРИИМСТВА, ОТЛОЖИВШИЕСЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Глава 8 ТРАПЕЗА РАДИ ЧРЕВОУГОДИЯ

Глава 9 КАКУЮ ТРАПЕЗУ МАРФА ХОТЕЛА ПРЕДЛОЖИТЬ ХРИСТУ И ЕГО УЧЕНИКАМ?

Глава 10 АНАХРОНИСТИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОПОВЕДНИКОВ

Глава 11 В ЧЕМ СОСТОИТ ПОВОРОТНЫЙ СМЫСЛ РЕЧЕНИЯ «ЕДИНО ЕСТЬ НА ПОТРЕБУ»?

Глава 12 ИТОГОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВСЕГО ЭПИЗОДА ГОСТЕПРИИМСТВА МАРФЫ И МАРИИ

ИТОГОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ

От автора