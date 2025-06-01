Генри Верклер - Герменевтика - Принципы и процесс толкования Библии

Верклер - Герменевтика
Цель этой книги - дать читателю не только понимание принципов библейского толкования, но и умение применять их при подготовке проповеди или в личном изучении Библии.
Опыт преподавания герменевтики подсказывает мне, что если студентам дать семь правил для толкования притч, пять правил для толкования аллегорий и восемь правил для толкования пророчеств, они могут выучить их к выпускному экзамену, но не в состоянии удержать в памяти на более продолжительный период времени.
Потому я попытался разработать общую концептуальную схему, которую можно применять ко всем видам библейской литературы, и при этом необходимо заучивать только специфические отличительные характеристики.
Чтобы дать возможность научиться применять герменевтические принципы на практике, я включил экзегетические задания (названные "тренировочные упражнения" и обозначенные "ТУ"), которые взяты в основном из церковных проповедей или душепопечительных бесед.
Ответы на ТУ следует давать письменно, что поможет лучше усвоить материал книги.
Этот учебник предназначен для тех, кто принимает исторический подход, ортодоксальные предпосылки в вопросе природы откровения и богодухновенности Библии. Есть серьезные христиане, которые изучают Писание с других точек зрения. Эти иные взгляды представлены в сжатом виде лишь для сравнения и противопоставления.
В Приложении А любознательный читатель найдет краткую библиографию работ по герменевтике, написанных с других точек зрения.
Генри А. Верклер - Герменевтика - Принципы и процесс толкования Библии
БЕЙКЕР БУК ХАУЗ
ГРАНД РАПИДС, МИЧИГАН 49506
Copyright 1981 Baker Book House Company
1-е издание, март 1981
2-е издание, август 1982
3-е издание, декабрь 1983
4-е издание, сентябрь 1984
5-е издание, декабрь 1985
6-е издание, декабрь 1986
7-е издание, январь 1988
8-е издание, декабрь 1988
Библиотека Конгресса № карточки каталога: 80-70530
Copyright permission for the Russian editon was granted to Gospel Literature Services, Schaumburg, Illinois, U.S.A. 1995
Printed in U.S.A.
Генри Верклер - Герменевтика - Принципы и процесс толкования Библии - Содержание
1. Введение в библейскую герменевтику
2. История толкования Библии
3. Историко-культурный и контекстуальный анализ
4. Лексико-синтаксический анализ
5. Теологический анализ
6. Специальные литературные приемы: сравнения, метафоры, поговорки, притчи и аллегории
7. Специальные литературные приемы: прообразы, пророчества и апокалиптическая литература
8. Применение библейских заповедей: размышления над транскультурной проблематикой
Генри Верклер - Герменевтика - Принципы и процесс толкования Библии - Предисловие
При изучении любого предмета можно выделить четыре различных, но частично совпадающих последовательных этапа. Первый этап включает признание существования важного, имеющего для нас значение, но еще не исследованного явления. Первоначальное исследование принимает форму наименования явления.
На втором этапе предпринимаются попытки установить некоторые общие принципы, характеризующие область исследований. Берется один комплекс понятий, затем, по мере выдвижения исследователями концепций, призванных убедительно и последовательно связать или объяснить имеющиеся факты, предлагаются другие комплексы.
Например, определяют: какая точка зрения на изучение Писания является наиболее обоснованной -ортодоксальная, неоортодоксальная или либеральная?
На третьем этапе фокус внимания смещается от выявления общих принципов к рассмотрению более частных принципов.
Исследователи, принадлежащие к различным теоретическим школам, занимаются изучением одних и тех же специфических принципов, хотя они могут исходить из различных предпосылок и не соглашаться между собой в том, какой комплекс общих принципов приведет к наиболее точной объясняющей системе.
На четвертом этапе принципы, установленные на второй и третьей стадиях, переводятся в конкретные навыки, которые можно легко освоить и применить в изучаемой области.
Большинство имеющихся в нашем распоряжении работ по герменевтике посвящено главным образом разъяснению специфических принципов библейского толкования (третий этап).
Поэтому я надеюсь внести посильный вклад в разработку четвертого этапа - перевод герменевтической теории в практические шаги, необходимые для толкования библейского отрывка.
Благодарю за классический учебник по герменевтике в отличном качестве!
Спасибо.
Большое спасибо!
отличная книга для понимания основы герменевтики
Одна из лучших книг по герменевтике, которую я читал. Написано просто, логично, со множеством практических примеров, и, главное, с ценнейшими библиографическими данными. В хорошем качестве читать удовольствие для разума и для духа. Рекомендую всем, кто стремится лучше понимать Писание.