Генри Верклер - Герменевтика - Принципы и процесс толкования Библии

Цель этой книги - дать читателю не только понимание принципов библейского толкования, но и умение пр именять их при подготовке проповеди или в личном изучении Библии.

Опыт преподавания герменевтики подсказывает мне, что если студентам дать семь правил для толкования притч, пять правил для толкования аллегорий и восемь правил для толкования пророчеств, они могут выучить их к выпускному экзамену, но не в состоянии удержать в памяти на более продолжительный период времени.

Потому я попытался разработать общую концептуальную схему, которую можно применять ко всем видам библейской литературы, и при этом необходимо заучивать только специфические отличительные характеристики.

Чтобы дать возможность научиться применять герменевтические принципы на практике, я включил экзегетические задания (названные "тренировочные упражнения" и обозначенные "ТУ"), которые взяты в основном из церковных проповедей или душепопечительных бесед.

Ответы на ТУ следует давать письменно, что поможет лучше усвоить материал книги.

Этот учебник предназначен для тех, кто принимает исторический подход, ортодоксальные предпосылки в вопросе природы откровения и богодухновенности Библии. Есть серьезные христиане, которые изучают Писание с других точек зрения. Эти иные взгляды представлены в сжатом виде лишь для сравнения и противопоставления.

В Приложении А любознательный читатель найдет краткую библиографию работ по герменевтике, написанных с других точек зрения.