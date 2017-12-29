Вероисповедная политика Российского государства

Становление новой российской государственности после распада СССР представляет собой весьма сложный процесс. Его затрудняют внутренние противоречия в нашем обществе, которое еще недостаточно осознало себя в качестве единого целого, не обрело объединяющей национальной идеи, не достигло согласия по поводу направления развития страны. Вековой спор о том, должна ли Россия идти неким своим, самостоятельным путем или следовать примеру других цивилизованных стран, вновь оказался актуальным на рубеже веков.

В определяющей мере те трудности, которые стояли на пути формирования целостной, мировоззренчески обоснованной и концептуально оформленной государственной вероисповедной политики, являются производными от указанных проблем наиболее общего характера. Приоритеты вероисповедной политики государства могут оказаться различными в зависимости от того, стремимся ли мы построить в России то "гражданское общество", которое имеет в основе своей идею индивидуализма, или общество, в котором наряду с правами личности уважаются интересы коллектива и традиционные духовные ценности.

Созревание общественного сознания и выбор пути развития России требуют времени. Однако государство должно осуществлять вероисповедную политику здесь и сейчас, не имея возможности остановиться в ожидании появления национальной идеи.

Повседневная деятельность органов власти не только определяется национальной идеей, но и сама влияет на ее формирование. Важно то, чтобы государство не подменяло собой общество, строго соблюдало закрепленные в Конституции нормы. Не менее существенно как при выработке основ вероисповедной политики, так и при разрешении конкретных практических вопросов обращаться к имеющемуся опыту. Многие задачи, с которыми сталкивается власть в отношениях с религиозными объединениями, значительно проще разрешить, избежав при этом ошибок, если обратиться к истории этих отношений в царской России и в СССР, к анализу положения в других странах мира. Авторы полагают, что объективная информация о про¬ шлом нашей страны, о международном опыте содержит ответы на многое, что является предметом дискуссий.

Вероисповедная политика Российского государств а

Учебное пособие. Изд.2-е

Отв. ред. М.О. Шахов. М.: Изд-во РАГС, 2006. 207 с.

Вероисповедная политика Российского государства - Содержание

Введение

Основные понятия

Цель, задачи, принципы и методы осуществления вероисповедной политики Российского государства

Исторический опыт вероисповедной политики Российского государства 1. Вероисповедная система Российской империи (XVIII-XX вв.) 2. Вероисповедная политика Российского государства в конце XIX - начале XX в 3. Государственная политика в отношении религии и религиозных объединений в советский период

Процессы в религиозной сфере жизни современного российского общества

Конституционно-правовые основы отношений государства и религиозных объединений

Основные области взаимодействия государственных структур и религиозных объединений

Благотворительная деятельность и социальное обслуживание

Образование и проблемы взаимодействия государства и религиозных объединений

Государственно-конфессиональные отношения в сфере культуры

Взаимодействие Вооруженных сил Российской Федерации и религиозных организаций

Механизм формирования и реализации государственной вероисповедной политики

Заключение

Приложение. Государственная вероисповедная политика в странах современной Европы Англия Швеция Италия Германия Греция Польша Франция



Вероисповедная политика Российского государства - Введение

Политические события, развивавшиеся в Советском Союзе со второй половины 80-х гг. XX в., не только повлекли за собой распад единого государства, коренные изменения в политическом строе современной России, но и существенным образом затронули сферу государственно-конфессиональных отношений, жизнь и деятельность религиозных объединений и граждан, исповедующих различные религии. В Российской Федерации сняты ранее существовавшие неправомерные ограничения на деятельность религиозных объединений; значительное количество культовых зданий и имущества возвращено религиозным центрам и верующим; религиозные объединения получили возможность широкого участия в общественной жизни. Все это отразилось на характере государственно-конфессиональных отношений: они стали существенной частью отношений государства с формирующимся гражданским обществом. От их состояния во многом зависит, установится ли диалог между обществом и государственными институтами, следовательно, будут ли гражданский мир и согласие.

Вместе с тем нельзя не видеть проявившиеся к настоящему времени негативные тенденции в государственно-конфессиональных отношениях, связанные, в частности, с политизацией религии и клерикализацией отдельных государственных институтов и органов, с деятельностью новых религиозных движений, с отдельными изъянами в правовой базе взаимоотношений государства и религиозных объединений. Принципиальная новизна общественно- политических условий, в которых развиваются взаимоотношения власти и конфессий вкупе с вышеуказанными факторами требуют адекватных подходов к осуществлению взаимодействия государства и его органов с религиозными объединениями и предполагают необходимость разработки концептуальных основ политики Российского государства в сфере свободы совести и вероисповедания (вероисповедной политики).

На страницах прессы, на совещаниях и семинарах ученых-религиоведов и государственных служащих, осуществляющих связи с религиозными объединениями, в последние годы настойчиво поднимается вопрос о необходимости выработки единой, последовательной и скоординированной политики государства в сфере свободы совести и вероисповедания, которая охватывала бы все уровни - от федерального до муниципального. В пользу выработки государственной концепции вероисповедной политики выступают также представители ряда конфессий. Настоящая монография представляет собой попытку ответа на указанный общественный запрос. Ее следует рассматривать как опыт концептуального подхода к формулированию основ государственной вероисповедной политики.

При этом учитывается, что, во-первых, государственноконфессиональные отношения в России строятся на действующей законодательной базе (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях” (1997 г.) и ряд других законодательных актов); во-вторых, Русская православная церковь уже изложила свое видение церковно-государственных отношений в принятых Архиерейским собором 2000 г. "Основах социальной политики Русской Православной Церкви”. Аналогичного типа документы разработаны Советом муфтиев России, Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений в России, Российским объединенным союзом христиан веры евангельской, Церковью Христиан-Адвентистов Седьмого дня в России. В скором времени ожидается появление подобных документов и у иных религиозных организаций.

Основы политики Российской Федерации в сфере свободы совести и вероисповедания должны быть выработаны совместными усилиями органов государственной власти, специалистов (религиоведов и правоведов), представителей конфессий, чтобы максимально учесть и согласовать интересы всех субъектов государственно-конфессиональных отношений. Такая концепция вероисповедной политики могла бы быть принята на высоком государственном уровне и стать основополагающим документом для формирования и реализации этой политики. Авторы предлагают свое видение проблемы, сознавая, что отношения государства и религиозных объединений - это общественно значимая сфера, во многом определяющая состояние межконфессиональных и межнациональных отношений, психологический климат и общественно-политическую ситуацию в стране.

Общий замысел настоящей книги состоит в раскрытии содержания проекта концепции вероисповедной политики Российского государства, что, по нашему убеждению, предполагает: определение цели, задач и основных принципов политики государства в сфере свободы совести; изучение исторического опыта вероисповедной политики в России и его уроков; выявление роли религии в духовной, общественной и политической жизни страны на рубеже XX- XXI вв.; анализ правовых основ взаимоотношений государства и религиозных объединений; определение основных областей (сфер) взаимодействия государственных структур и религиозных объединений (социально незащищенные группы населения, военнослужащие, заключенные; сферы культуры, образования); разработку механизмов формирования и реализации государственной вероисповедной политики. В качестве приложения даются материалы об особенностях государственно-конфессиональных отношений в ряде европейских стран.