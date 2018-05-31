Исторические источники

«Вестготская правда» («Книга приговоров») — замечательный памятник истории права, в основе своей отражающий традицию римского права постклассического периода. Следует сразу же заметить, что название “Lex Visigothoram” (также, как и его русский аналог — «Вестготская правда») является искусственным. Под этим наименованием памятник был включен в состав знаменитого издания “Monumenta Germaniae Historica, где отнесен к группе т. н. “Legum nationum germanicarum”. Последняя включает весьма разнородные правовые тексты, которые оказались в одном ряду лишь в силу пангерманистских настроений издателей. На самом деле речь идет о памятнике, именуемом в рукописях “Liber iudiciorum”, реже (в порядке убывания) — “Liber Iudicum”, “Liber de iudiciis” “Forum Iudicum”. Его теснейшая связь с римско-правовой традицией не вызывает сомнений. “Liber iudiciorum” представляет собой свод законов вестготских королей, собранных воедино по образцу кодификаций восточно-римских (византийских) императоров Феодосия II Младшего (408—450) и, возможно, Юстиниана I (527—565). Осуществленная в середине VII — начале VIII вв., вестготская кодификация сохранилась в двух основных версиях — первоначальной (версия Рецесвинта, 653—654 гг.) и более поздней (версия Эрвигия (80-е гг. VII в.), в свою очередь подвергавшейся определенным дополнениям вплоть до начала VIII в. включительно. В науке в качестве основной, как правило, принимается вторая версия с учетом позднейших дополнений (новелл). В качестве действующего законодательства она была распространена на всей территории вестготского королевства, т. е. на землях Пиренейского полуострова и на территории современной юго-западной Франции (бывшей римской Нарбоннской Галлии, раннесредневековой Септимании). Кроме того, в 1241 г. возникла кастильская версия (т. н. «Фуэро Хузго»), последний случай практического применения которой датируется 1778 г. Таким образом, возникшая на рубеже Античности и Средневековья, «Вестготская правда» («Книга приговоров») еще на протяжении длительного времени продолжала оказывать влияние как на законодательство, так и на судебную практику государств современной Южной Европы (главным образом, Испании). Таким образом, кодификация представляет собой своеобразный мост, соединяющий постклассический период римского права, с одной стороны, и эпоху его рецепции в Средние века и Раннее Новое время — с другой. Памятник отражает живую римско-правовую традицию т. н. «вульгарного римского права», никогда не прерывавшуюся на землях Испании, основы которой восходят уже к моменту римского завоевания полуострова. Потому создание параллельного латинско-русского издания памятника представляется делом достаточно значимым. До настоящего времени подобных полных изданий не существовало ни на одном европейском языке. Более того, единственный существующий перевод на современный язык (английский) датируется началом ХХ в. и не учитывает новейших достижений историко-правовой науки (к тому же он изначально оценивался специалистами критически). Необходимость параллельного латинско-русского издания объясняется еще и тем, что в России столь выдающийся памятник, как «Вестготская правда», остается известным лишь крайне узкому кругу специалистов. Его положения в той или иной степени использовались в своих работах лишь А. Р. Корсунским (им же подготовлен и перевод на русский язык абсолютного большинства фрагментов латинского текста, присутствующего в наших изданиях) и, в меньшей мере, его учеником И. С. Филипповым. Обобщающие работы на русском языке принадлежат также С.Н. Медведеву, однако они носят по преимуществу компилятивный характер: показательно, что автор вообще не пользуется латинской версией памятника, цитируя его исключительно по старокастильской версии XIII в. В последние годы Г. А. Поповой осуществлен перевод фрагментов IV и V книг, частично включающий ту часть, которая уже ранее была переведена А. Р. Корсунским. Очевидно, что для столь значительного памятника этого явно недостаточно.

Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование

Издательство — Университет Дмитрия Пожарского — 944 с.

Москва — 2012 г.

ISBN 978-5-91244-069-4

Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование - Содержание

Предисловие (О. В. Ауров)

Книга первая. О средствах законодательной деятельности (переводО. В. Аурова)

Книга вторая. О ведении дел (перевод Г. А. Поповой, К. И. Тасица)

Книга третья. О супружеских отношениях (перевод О. В. Аурова, А. В. Марея, И. М. Никольского)

Книга четвертая. О природном родстве (перевод Г. А. Поповой, К.И. Тасица, А. В. Марея)

Книга пятая. О сделках (перевод О. В. Аурова, К. И. Тасица, Г. А. Поповой)

Книга шестая. О преступлениях и пытках (перевод А. В. Марея)

Книга седьмая. О кражах и обманах (перевод А. В. Марея)

Книга восьмая. О совершении насилия и нанесении ущерба (перевод А.В. Марея)

Книга девятая. О беглых рабах и о дезертирах (перевод О. В. Аурова, К. И. Тасица)

Книга десятая. О разделах земель, временах года, а также о пограничных знаках (перевод А. В. Марея, Л. В. Черниной)

Книга одиннадцатая. О больных и мертвых, а также о заморских торговцах (перевод Л. В. Черниной)

Книга двенадцатая. Об устранении несправедливостей и обо всех

искорененных еретических течениях (перевод Л. В. Черниной)

Указатели

Index rerum: указатель основных юридических терминов и понятий

Index onomasticum: указатель имен собственных

Принятые сокращения

Избранная библиография

Приложения

Приложение I. К истории составления «Вестготской правды»: переписка Браулиона Сарагосского и короля Рецесвинта (Е. С. Криницына)

Приложение II. Хронологические таблицы

А. Основные события истории королевств вестготов

Б. Вестготские короли

B. Церковные соборы в Испании и Нарбоннской Галлии позднеримского и вестготского времени

Приложение III. Вступительный титул «Вестготской правды» (О. В. Ауров)

Приложение IV. Латинские рукописи «Вестготской правды» (Г. А. Попова)

Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование - Римское право в Испании до VI века

Когда в конце III в. до н. э. римляне впервые появились в Испании, они застали там весьма разнообразные по уровню развития племена и народы. Некоторые из них, такие как турдитанцы, уже обладали своей письменностью и законами. Так, Страбон (Strab. III. 1. 6) пишет: «Турдитанцы считаются самыми культурными из иберийцев; они знакомы с письменностью и имеют сочинения, посвященные истории своего племени, поэмы и законы, написанные в стихах (как они говорят, в 6000 строках)». К этому времени на прибрежные районы средиземноморской Испании известное культурное и правовое влияние оказали и финикийцы, греки и карфагеняне, города которых располагались по всему средиземноморскому побережью.

Но степень их культурного и особенно правового влияния на древнюю Испанию ничтожна в сравнении с тем огромным воздействием, которое оказала на нее римская государственно-правовая система. В современной литературе нередко высказывается мнение, что римская система управления провинциями в эпоху республики ввиду отсутствия государственно-бюрократического аппарата, универсальной законодательной базы была довольно примитивна и способствовала лишь безудержному разграблению жителей провинций. Однако такая точка зрения совершенно неправомерна по крайней мере по отношению Испании, которую римляне постепенно завоевывали на протяжении более чем 200 лет.

Если бы речь шла лишь о грубой военной силе и грабеже, то едва ли по прошествии этих 200 лет в начале I в. н. э. Страбон (Strab. III. 2. 15) мог написать о таких разных народах Испании, как турдитанцы и кельтиберы, следующее: «Однако турдитанцы, особенно живущие около реки Бетия, совершенно переменили свой образ жизни на римский и даже забыли родной язык. Большинство их стало латинскими гражданами и приняло к себе римских колонистов, так что все они почти что обратились в римлян... Кроме того, все иберийцы, принадлежащие к этому классу, называются «носящими римскую тогу». Среди них находятся и кельтиберы, которых некогда считали самыми дикими из всех».

Нужна особая степень привлекательности и всеохватности именно социально-политической и правовой системы чужого государства, дабы она стала столь близкой испанцам, что они, являясь лишь союзниками римского народа и сохраняя собственное самоуправление, пожелали бы настолько глубоко воспринять эту систему, что позабыли и собственные законы, и собственную письменность, и даже собственный язык. Каким же образом римское право, а вместе с ним и латинский язык стали родными для испанских народов? Конечно, без постоянной демонстрации римского военного могущества едва ли римское право имело бы такую привлекательность для испанцев, но ведь ни финикийцы, ни греки, ни могущественные карфагеняне, присутствовавшие в Испании до римлян, не оставили сколько-нибудь значительный след ни в правовой, ни в языковой культуре испанцев.

Объяснение этому феномену лежит в открытости римской государственно-правовой системы, не столько подчинявшей новые территории своей администрации, сколько вовлекавшей неримлян в орбиту своей правовой культуры на условиях по крайней мере формального юридического равенства. Так римляне поступали в отношении латинов и других италийских союзников при создании в V—III вв. до н. э. Италийского союза, так они поступали и в Испании. Действительно, еще во время военного союза римлян с испанцами в борьбе против Карфагена между ними были заключены договоры (foedera), ставшие первоосновой правового сближения. Тогда же создавались и первые совместные с испанцами римские колонии.Как правило, даже незаконнорожденные дети от смешанных испано-римских браков считали себя римлянами.

Союзные же с римлянами испанские общины заключали с римлянами подробные договоры о дружбе, где оговаривались условия такой дружбы и обязанности новых союзников скреплялись клятвой сторон. Наиболее популярной среди испанцев стала модель договора, предложенного в 179 г. до н. э. консулом Тиберием Семпронием Гракхом. Важно отметить, что часто римляне заключали такие договоры даже со сдавшимися на милость победителя восставшими испанцами. Как правило, в таких договорах оговаривалась военная взаимопомощь, средства, выделяемые к содержанию войска, раздел военной добычи и общее право коммерции. Если Рим заключал договор с побежденным врагом, то условия такого договора диктовал он, налагая на побежденного штраф или даже постоянную подать, но главное, давая ему свои законы, по которым впредь должен был жить новый союзник римского народа.

В большинстве случаев испанские союзники римлян принимали римские законы, но были освобождены от уплаты податей. Первоначально пропреторы, посылаемые в испанские провинции для управления ими, вершили суд и право только в отношении податного населения, союзники же формально сохраняли собственные право и суд. Однако, нуждаясь в постоянной военной защите римлян, испанские союзники обращались к римским наместникам и за правовой помощью. Так, хорошо известна законодательная деятельность Гая Юлия Цезаря, бывшего в 61—60 гг. до н. э. наместником Дальней Испании в ранге пропретора. Известно, что провинциалы были особенно благодарны ему за решение многочисленных тяжб между кредиторами и должниками.

Что же касается испанских союзных городов, то есть муниципиев, формально сохранявших независимость и самоуправление, то здесь его деятельность была связана с улучшением их законов и обычаев. Так, в крупнейшем после Рима союзном городе Гадисе Цезарь провел по собственной просьбе гадитанцев правовую реформу, устранив из законов гадитанцев «черты застарелого варварства». Начиная с конца IV в. до н. э. подобного рода улучшение права союзных Риму государств было обычной практикой римских магистратов, действовавших вне Рима. Следует отметить, что испанцы, принимая римские законы, довольно быстро научились активно пользоваться ими в своих интересах.

Так впервые случилось еще в 171 г. до н. э. в процессе испанцев против римских преторов, насильственно закупавших в Испании хлеб по умышленно заниженным расценкам. Хотя сенат явно был настроен в пользу обвиненных эксмагистратов, испанцам все же удалось добиться изгнания двоих из обвиненных, а главное, они добились права продавать римлянам обязательные зерновые поставки по рыночным, а не фиксированно низким ценам, и получили право делать это самостоятельно, без посредничества назначаемых из Рима префектов по сборам налогов. По мнению А. Жолковски, аналогичный процесс о злоупотреблениях римских магистратов в Испании именно испанцы выиграли и в 154 г. до н. э.