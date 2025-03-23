Ветхий Завет - перевод с древнееврейского - 13 книг

Перевод Ветхого Завета на современный русский язык начался в середине 90-х годов прошлого века по решению правления Российского Библейского общества. Работа осуществляется коллективом авторов под руководством Михаила Георгиевича Селезнева, кандидата филологических наук, главного редактора РБО и ведущего научного сотрудника Института Восточных Культур Российского Государственного Гуманитарного Университета.

Переводчики обращаются непосредственно к древнему оригиналу ветхозаветных книг – к текстам на древнееврейском и в некоторых случаях на арамейском языках. Перевод делается со стандартного научного издания Ветхого Завета – Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart, 1990).В своей работе коллектив авторов руководствуется двумя базовыми принципами: научная корректность и следование норме современного русского языка. Таким образом, перед создателями серии стоит задача соединить точное следование древнему оригиналу с безупречной художественной формой перевода. Такой тип перевода принято называть смысловым.

За всю историю переводов Священного Писания на русский язык задача подобного рода ставится впервые.В работе учитываются самые последние достижения современной библеистики и проводится тщательный анализ различных текстуальных свидетельств библейских книг.Это позволяет сделать высокая квалификация переводчиков и обширный фонд научной библиотеки РБО. Впервые в переводах на русский язык привлекаются, среди прочего, данные кумранских рукописей.

Учитывают авторы и опыт наиболее авторитетных переводов Библии на современные европейские языки (New Revised Standard Version, New International Version, Revidierte Elberfelder, Bible Jerusalem, Nouvelle Edition Geneve, La Sacra Biblia Nuova Riveduta).

Ветхий Завет - перевод с древнееврейского Российского Библейского Общества - 13 книг

Москва, РГГУ, РБО, 1999 - 2005 гг.

От администрации Эсхатоса

Мы решили опубликовать отдельные издания переводов книг Ветхого Завета, осуществленные Российским Библейским Обществом в 1999 - 2005 гг. несмотря на то, что они вошли в состав Библии в современном переводе РБО 2011 года и второго издания 2015 года. Причина - в отдельных изданиях переводов - более полные комментарии по сравнению с изданием 2011 года. Несомненно, для экзегетов представляют интерес все ценные комментарии, опубликованные в этих изданиях. Предлагаем нашим читателям отсканированные клубом версии этих книг, так, как они выходили в печатном виде.

Ниже представлены они так, как выходили из печати.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА БЫТИЯ Издательство Российского Государственного Гуманитарного Университета, 1999 ISBN 5-7281-0149-6 Перевод, вступительная статья и комментарии М. Г. Селезнева Редактор А. Э. Графов В редактировании перевода принимали участие А. С. Десницкий, С. А. Лезов, Л. В. Маневич, Е. Б. Рашковский, Е. Б. Смагина, С. А. Тищенко, Я. Д. Эйделькинд Принципиальная особенность наших переводов — ориентация на современную литературную норму. Мы убеждены, что русский язык способен выразить все стилистическое и смысловое многообразие библейского текста и переводчику нет нужды прибегать к неуклюжим буквализмам.

Публикации текстов сопровождаются историко-филологическим комментарием, который должен отразить не поддающиеся переводу особенности еврейского текста (например, игру слов), а также познакомить читателя с теми особенностями древневосточного быта и мировосприятия, которые нашли свое отражение в Библии. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ИСХОДА Издательство Российского Государственного Гуманитарного Университета, 2002 ISBN 5-85524-140-8 Перевод и комментарии М. Г. Селезнева и С. В. Тищенко Вступительная статья М. Г. Селезнева Редактор А. Э. Графов В редактировании перевода принимали участие С. В. Лёзов, Л. В. Маневич и Я. Д. Эйделькинд Начальные стихи книги напоминают читателю о событиях, описанных в конце книги Бытия, и повторяют, в сокращенном варианте, Быт 46:8?27. Но порядок перечисления сыновей Израиля несколько иной (как в Быт 35:23-26: сперва сыновья Лии, затем — Рахили, затем — Валлы, Рахилиной служанки, и наконец — Зелфы, Лииной служанки).

Из евр. текста 1:5 неясно, следует ли включать Иосифа и его детей в число упоминаемых здесь семидесяти потомков Иакова. Однако параллель с Быт 46:8-27 говорит в пользу того, чтобы включать, — и это отражено в нашем переводе.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ Российское Библейское Общество 2005 ISBN 5-85524-277-3 Перевод и комментарии С. В. Тищенко и М. Г. Селезнева Редактор А. Э. Графов Русское слово «Второзаконие» — калька греческого девтерономион, т. е. «повторный закон». Это название подчеркивает, что основная часть книги (законодательный корпус Втор 12 — 26) частично повторяет, частично дополняет те предписания и наставления, что были даны в предыдущих книгах Пятикнижия. В греческой Библии слово девтерономион употребляется во Втор 17:18, где оно передает (ошибочно!) еврейское выражение мишне ха-Тора («копия этого Наставления»). Возможно, именно из Втор 17:18 это слово в греческой Библии было перенесено в заглавие книги.

В еврейской традиции книги Пятикнижия именуются по их первым словам. Начало книги Второзакония: «Вот слова, с которыми Моисей обратился...» Поэтому еврейское название этой книги — Деварим («Слова»). ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ИИСУСА НАВИНА - КНИГА СУДЕЙ Российское Библейское Общество 2003 ISBN 5-85524-203-X Перевод и комментарии М. Г. Селезнева Редактор А. Э. Графов

Книги Иисуса Навина, Судей и Царств, продолжая одна другую, описывают историю еврейского народа от смерти Моисея до вавилонского плена. Своего рода «прологом» к этим книгам служит Второзаконие — прощальная речь Моисея, за которой следует рассказ о его смерти. Именно во Второзаконии сформулирована та религиозно-политическая концепция, из которой исходят авторы книг Иисуса Навина, Судей и Царств, когда они пишут историю Израиля, оценивают отдельных героев этой истории, истолковывают судьбу еврейского народа. Поэтому в современной научной литературе весь этот корпус книг принято называть «девтерономической историей» (от латинского Deuteronomium — «Второзаконие»).

Важнейшее из требований, которые предъявляет Второзаконие к израильтянам, — не служить и не поклоняться никаким богам, кроме Господа (Яхве). Израильтяне обязаны уничтожить в Земле Обетованной все места поклонения «чужим богам». Они не должны вступать ни в политические союзы, ни в браки с местными народами — иначе эти народы соблазнят израильтян поклоняться «чужим богам». Более того, чтобы не подвергаться такому соблазну, израильтяне обязаны без остатка истребить все народы и племена, обитавшие в Палестине до их прихода. Иначе Господь не будет помогать израильтянам и они будут изгнаны из страны, которую Господь даровал им (Втор 7:1-5).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - ПРИТЧИ - КНИГА ЭККЛЕЗИАСТА - КНИГА ИОВА ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. ПЕРЕВОД с ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО

Редактор серии М. Г. Селезнев

ПРИТЧИ

Перевод и комментарии А. С. Десницкого,

Е. Б. Рашковского и Е. Б. Смагиной

Книга Экклузиаста

Перевод и комментарии А. Э. Графова

Книга Иова

Перевод, комментарии и текстологические

примечания А. С. Десницкого

В редактировании переводов принимали участие

А. Э. Графов, Л. В. Маневич, М. Г. Селезнев

и Е. Б. Смагина

Вступительная статья М. Г. Селезнева Российское Библейское Общество 2004 г. - 176 с. ISBN 5-85524-141-6

Иов (перевод А. С. Десницкого) 2000

Притчи (перевод А. С. Десницкого, Е. Б. Рашковского, Е. Б. Смагиной) 2000

Экклезиаст (перевод А. Э. Графова) 2000 В первой части книги ПРИТЧИ центральное место занимает Премудрость и ее роль в мироздании и жизни отдельного человека. Она предстает в образе женщины, зовущей людей к себе на пир. Праведник призван хранить ей верность.

Слово ГОСПОДЬ в русских переводах соответствует тому еврейскому слову ЙХВХ, которое традиционно считается настоящим именем Бога. Точное его произношение неизвестно, так как уже в древности это имя было запрещено произносить вслух. Вместо него у евреев принято говорить «Господин», «Бог» или просто «Имя». В Септуагинте оно было передано как «Господин» (кюриос), а в славянской и русской Библиях — словом «Господь».

Пустая тщета ... пустое. – Десятки раз встречающееся в книге Проповедника слово хэвэл (хавэл) обозначает дуновение ветра, выдох, возможно – легкий пар, тающий в воздухе. А также – что-то бессмысленное и пустое, ничтожное и мимолетное, попросту ничто. Синодальный (изначально – церковнославянский) вариант «суета» выглядит сейчас «переводом с точностью до наоборот», так как в современном русском «суета» – это прежде всего активная деятельность, суматоха, а вовсе не ничто. Перевод «ничто» был бы в смысловом отношении довольно точен, но стилистически он неприемлем. (Фраза «всё есть ничто» выглядит философской максимой, а хэвэл – понятие достаточно приземленное.) Поэтому представляется наилучшим избрать и последовательно употреблять перевод «пустое».

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ИСАЙИ Российское Библейское Общество 2000

ISBN 5-85524-249-8

Перевод и комментарии А. Э. Графова

Книга Исайи, первого из «больших пророков» (Исайя, Иеремия, Иезекииль), — это, возможно, самая неоднородная по составу книга Ветхого Завета. Ее обычно подразделяют на три сборника текстов: «Протоисайя» (гл. 1 — 39), «Девтероисайя» (гл. 40 — 55) и «Тритоисайя» (гл. 56 — 66).

Основу «Протоисайи» составляют тексты, датируемые второй половиной VIII в. до н. э. (время жизни иерусалимского пророка Исайи — евр. Ешаягу), но многие части сборника имеют явно более позднее происхождение. Вошедшие в сборник пророчества можно разделить на «негативные» (обличения и угрозы) и «позитивные» (утешения, вести о скором избавлении). Пророчества адресованы в первую очередь Иудее (южному еврейскому царству), но также и окрестным народам — Вавилону, Ассирии, Египту и Кушу, Моаву, Эдому, филистимлянам, Араму, Тиру (к этим народам иногда бывает причислен и Израиль, северное еврейское царство). «Пророчества против народов» собраны прежде всего в главах 13 — 23; эта группа текстов имеет параллели у других пророков (Иер 46 — 51; Иез 25 — 32, 35; Ам 1 — 2; Соф 2).



В пророчествах об Иудее и Иерусалиме ярко представлена социальная тематика. Особняком стоят «исторические» главы (36 — 39). Тексты, вошедшие в состав «Второисайи», в основном «позитивны»; они связаны с возвращением евреев из вавилонского плена (поэтому упоминается персидский царь Кир Великий, уничтоживший в 539 г. до н. э. Вавилонское царство). Обличения же адресованы Вавилону, а чаще всего идолопоклонникам; провозглашение монотеизма — центральный мотив сборника. Во «Второисайе» возникает важный новый образ — «раб ГОСПОДА».

«Тритоисайя» — собрание разнородных поэтических отрывков послепленного периода. Среди их тем — осуждение чуждых культов и грядущее обращение всех народов к Богу Израиля.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ИЕРЕМИИ - ПЛАЧ ИЕРЕМИИ КНИГА ИЕРЕМИИ



Редактор А. Э. Графов

Российское Библейское Общество 2001 ISBN 5-85524-137-8 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ Перевод Л. В. Маневича 2003 Книга пророка Иеремии – самая большая пророческая книга Ветхого Завета. Единого сюжета в ней нет, она представляет собою собрание разнородных текстов: речи самого пророка, рассказы о нем, небольшие фрагменты исторических хроник. Проза и поэзия чередуются внутри книги.

Пророк Иеремия жил в эпоху гибели Иудейского царства. Палестина и Сирия стали тогда ареной борьбы двух «сверхдержав» древнего мира – Египта и Вавилона, пришедшего на смену Ассирии. Последние цари Иудеи, а вместе с ними и весь народ страны оказались заложниками этой борьбы. Царь Иосия был убит египтянами, его сын царь Иоахаз уведен в Египет; внук Иосии, царь Иехония, был уведен в Вавилон, а затем туда же уведен и младший сын Иосии, царь Седекия. В 586 (или 587) г. до н. э. происходит национальная катастрофа: Иерусалим и Храм до основания разрушены войсками Навуходоносора, государство уничтожено. Колонны пленных жителей страны – мужчины, женщины, дети – с небольшими котомками на плечах уходят в далекую Вавилонию, где им предстоит провести десятки лет, а многим – остаться навсегда. Перед этими людьми неизбежно вставал мучительный вопрос: «Почему случилось такое несчастье?» Книга Иеремии – попытка ответить на этот вопрос. Перевод, вступительная статья и комментарии Л. В. МаневичаРедактор А. Э. Графов

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО - КНИГА ИЕЗЕКИИЛЯ

Российское Библейское Общество 2003 К сожалению, у нас нет точных данных этого издания На тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – я находился тогда среди переселенцев… (это был пятый год после пленения царя Иояхина) — Царь Иудеи Иехония, который здесь назван Иояхином, был уведен в Вавилон царем Навуходоносором в 597 г. до н.э., после первого взятия Иерусалима вавилонянами. Тогда же произошла первая депортация жителей Иудеи в Вавилонию (см. 4 Цар 24:10-17).

Итак, здесь говорится о 593/592 г. до н.э. Неясно, однако, по отношению к какому событию эта дата является тридцатым годом. Возможно, речь идет о возрасте Иезекииля; если это так, пророк родился в 623–622 гг. до н.э.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО И АРАМЕЙСКОГО - КНИГА ДАНИИЛА Российское Библейское Общество 2002 SBN 5-85524-146-7 Перевод и вступительная статья Е. Б. Смагиной Комментарии Е. Б. Смагиной и М. Г. Селезнева Редактор А. Э. Графов Книга Даниила – далеко не самая большая из библейских книг. Но она стоит в ряду самых читаемых частей Библии, а ее значение для последующих эпох несоизмеримо с ее небольшим объемом. Достаточно вспомнить, каким количеством сюжетов и образов эта книга обогатила мировую культуру и словесность: «колосс на глиняных ногах», «Валтасаров пир», «Мене, текел, фарес», сюжеты о трех отроках в печи огненной и о безумии Навуходоносора. Для христианской традиции книга Даниила стала одной из важнейших в Ветхом Завете – благодаря своей апокалиптической тематике и мессианским мотивам.