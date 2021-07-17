Представляя сборник статей «Ветхий Завет в Новом Завете: образы, цитаты, аллюзии», нам прежде всего хотелось бы сказать несколько слов об истории его создания и общей идее, которой следовали его составители и редакторы. Итак, идея этой книги родилась после научно-практического семинара «Ветхий Завет в Новом Завете», который Институт перевода Библии (ИПБ) проводил в 2014 г. совместно с партнерскими организациями Объединенные библейские общества (UBS) и SIL International. Задача семинара состояла в том, чтобы помочь переводчикам Библии лучше понять, как те или иные ветхозаветные фрагменты используются в новозаветных контекстах на уровне цитат, аллюзий и образов. Поскольку в русскоязычной библеистике эта тема затрагивается нечасто, она оказалась настолько востребованной - причем не только для тех, кто сталкивается с ней в контексте перевода или экзегезы, а также и для всех тех, кто занимается изучением Библии и старается быть вдумчивым ее читателем, - что составители сборника решили дополнить его теоретическими статьями ведущих специалистов по данной тематике. Эти статьи были любезно предоставлены нам авторами и издателями сборников, в которых данные материалы были изначально напечатаны. Необходимо отметить, что на русском языке они публикуются впервые. Таким образом, сборник оказался состоящим из нескольких частей. В первую часть мы поместили статьи теоретические, которые включают в себя темы интертекстуальности и интерпретации ветхозаветных цитат и аллюзий в Новом Завете. Во вторую вошли исследования, посвященные интерпретации конкретной библейской цитаты или аллюзии, а в третью включены статьи, в которых обсуждаются вопросы, связанные с практическими задачами перевода библейских цитат и аллюзий в новых контекстах.

Позволим себе сказать несколько слов о проблематике представленных в сборнике статей. Так или иначе они связаны с понятием интертекстуальности, хотя далеко не все авторы используют этот термин в своих статьях. Термин «интертекстуальность» был введен в научный оборот в 1969 г. французским лингвистом-постструктура-листом болгарского происхождения Юлией Кристевой. Опираясь на предшествующие теории, прежде всего на идеи о диалогичности текстов Михаила Бахтина, она говорила об этом понятии в контексте наличия явных и неявных связей между текстами, благодаря которым тексты могут так или иначе ссылаться друг на друга и взаимодействовать друг с другом. Основная идея интертекстуальности заключается в том, что текст не существует сам по себе, он существует в окружении множества текстов, написанных до него, и с разной степенью очевидности несет их отголоски и традиции.

Любой текст - это интертекст; другие тексты присутствуют в нем на разных уровнях, в более или менее узнаваемых формах - тексты предыдущей культуры и тексты окружающей культуры. Любой текст - это новая ткань из предшествующих ему цитат.

Ветхий Завет в Новом Завете: образы, цитаты, аллюзии

М.: Институт перевода Библии; ГРАНАТ, 2021. - 248 с.

ISBN 978-3-93943-296-2 (Институт перевода Библии)

ISBN 978-5-906456-50-2 (ГРАНАТ)

Ветхий Завет в Новом Завете: образы, цитаты, аллюзии - Содержание

Предисловие

Часть I

Стив Мойизе - Интертекстуальность и исторический подход: как авторы Нового Завета используют Писание

Ричард Хейз - Освобождение Израиля в Евангелии от Луки и Деяниях апостолов: интертекстуальное повествование как контркультурная практика

Лерой Эндрю Хейзенга - Иисус в Евангелии от Матфея и Исаак в раннем иудейском энциклопедическом знании

Алексей Сомов - Неканонические и апокрифические иудейские писания в новозаветных текстах

Ольга Запрометова. Тора в библейской экзегезе: развитие и взаимодействие образного и логического компонентов

Часть II

Хэнк Ян де Ноте - Очищение Храма в Мк 11:15 и Зах 14:21

Ленарт де Рехт - Перевод риторического вопроса в Ам 5:25-27 и его адаптация в Септуагинте и Деян 7:42-43

Марийке де Ланг - Использование псалма 109 в Новом Завете

Часть III

Марийке де Ланг - Значение άμνός τοΰ θεοΰ в Ин 1:29, 36 и сотериология Иоанна

Дэвид Грей - Агнец Божий

Указатель древних текстов