Отто Вейнингер - Пол и характер

Всякое мышление исходит из понятий средней общности и развивается из них по двум направлениям, с одной стороны, оно стремится к понятиям все высшей абстрактности, обнимающих все большую совокупность вещей и в силу этого охватывающих все шире и шире область действительности; с другой стороны, оно направляется к пункту пресечения понятий — к конкретному единичному комплексу, к индивидууму, к тому, чего мы, в сфере нашего мышления, в состоянии достигнуть только путем бесконечного числа ограничивающих определений, путем присоединения к высшему, общему понятию «вещи» или «чего-то» бесчисленного количества специфических, дифференцированных моментов. Тот факт, что существует класс рыб, отличающийся от млекопитающих, птиц, червей, был всем известен еще задолго до того, как среди рыб стали различать хрящевых и костевых, и значительно раньше, чем, с другой стороны, пришли к мысли объединить всех рыб с птицами и млекопитающими понятием позвоночного, противопоставив червей полученному таким образом единому, более сложному комплексу явлений.

Это самоутверждение духа в сфере действительности, пестрящей бесчисленными сходствами и различиями, люди сравнивали с борьбой за существование в животном мире. С помощью понятий мы защищаемся от мира. Медленно и постепенно схватываем мы ими весь мир, как схватывают буйно помешанного, связывают по рукам и ногам, с тем, чтобы обезвредить его для той ограниченной сферы, в которой он находится. Совершив это дело, и устранив главную опасность, мы приступаем к отдельным членам, и тогда все дело обеспечено.

Существуют два понятия, принадлежащие к наиболее древним, с которыми человечеству приходилось с самого начала кое-как перебиваться в своей духовной жизни. Правда, частенько вводили в них незначительные поправки, отправляли в починку, делали лишь заплаты, тогда, когда нужно было чинить либо все, либо части; отбросив от них кое-что и снова прибавив, люди то ограничивали их содержание, то снова расширяли — подобно тому, как старый, узкий избирательный закон под напором новых потребностей вынужден развязывать один за другим свои путы. Но однако в общем и целом мы еще и до сих пор уживаемся с этими понятиями, точно так же как уживались с ними и в старину. Я говорю здесь о понятиях: мужчина и женщина.

Отто Вейнингер - Пол и характер

(Эксклюзивная классика)

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 544 с.

ISBN 978-5-17-138512-5

Отто Вейнингер - Пол и характер - Содержание

Часть первая

Введение. Половое многообразие

Глава I. «Мужчины» и «женщины»

Глава II. Arrhenoplasma и thelyplasma

Глава III. Законы полового притяжения

Глава IV. Гомосексуальность и педерастия

Глава V. Характерология и морфология

Глава VI. Эмансипированные женщины

Часть вторая. Половые типы