Обычно слово мидраш переводится как "легенда" или "сказка", иногда "басня". Такой перевод не только неточен, он вводит в заблуждение. Слово " мидраш " происходит от ивритского корня дараш , что означает "искать", "исследовать". В соответствии с этим, мидраш — это разъяснение стихов Торы, данное нашими мудрецами, которые глубоко исследовали каждый ее стих, все слова и все буквы в каждом слове, чтобы найти скрытый, истинный смысл этой великой Книги.

Эта подборка не претендует на то, чтобы включить в себя все или хотя бы большинство мидрашей , относящихся к каждому отрывку Торы. В ней представлена только ничтожная часть, капля в море того относящегося к мидрашам материала, который содержится в наших Священных Книгах. Отобраны были лишь те мидраши , которые, будем надеяться, окажутся полными смысла для читателя. Причиной отбора послужило то, что подчас приведенная в мидрашах точка зрения на данный вопрос не является единственным обоснованным мнением, поскольку при переводе технически невозможно в каждом случае указывать на все существующие мнения. И еще одно замечание. Во многих случаях мидраши из разных источников перемешаны между собой, чтобы сделать работу как можно более интересной.

Рабби Моше Вейсман - Мидраш рассказывает - Комментарии на недельные главы Торы - 5 в 1

И здание международного еврейского центра «Швут А ми » , Иерусалим

Ответственный редактор - Цви Вассерман

Русский перевод - Цви Вассерман

Пять томов, 1990-1997

Рабби Моше Вейсман - Мидраш рассказывает - Из предисловия

Мудрецы, постигшие Тору, могут истолковывать ее слова на многих уровнях понимания в соответствии с традицией, идущей от Синая. Все эти истолкования правильны, ибо Творец придал Торе такую форму, при которой каждое слово и каждая ее буква несут так много смысла, что всегда остается возможность для огромного числа различных интерпретаций.

Объясним теперь происхождение мидрашей .

Всемогущий продиктовал Моше весь текст Торы целиком, от первого слова "Берешит" и до последних слов — " леэйней коль Исраэль ". Одновременно Он давал Моше подробное Устное Разъяснение диктуемого текста. Писаный текст Торы представлял собой всего лишь конспективные заметки, краткие намеки на тщательно разработанную Устную Тору. Однако Ашем предостерег Моше, чтобы тот не записывал Устную Тору.

Моше и его преемники, Мудрецы, заботливо сохраняли не только свитки Письменной Торы, но и их Устное Разъяснение. Они изучали его и передавали из поколения в поколение.

Но пришло такое время, когда религиозные наставники очередного поколения почувствовали, что Устную Тору нельзя хранить только в памяти, как это делалось раньше. Бедствия и гонения, обрушившиеся на евреев во времена римского владычества, подорвали спокойную жизнь народа, а вместе с ней ослабили еврейскую способность к сосредоточению. Устной Торе угрожала опасность забвения (не дай Б-г). Поэтому мудрецы воспользовались синайским принципом, который передавался со времен Моше из поколения в поколение и согласно которому ведущие знатоки Торы могут быть уполномочены на принятие определенных чрезвычайных мер ради сохранения Торы. В качестве такой чрезвычайной меры по сбережению Торы во всей ее целостности они предприняли запись Устной Торы, что заняло, в итоге, многие тома, известные как Мишна и Гемара (Талмуд). Гигантское предприятие по их составлению потребовало труда самых блестящих знатоков Торы во многих поколениях (приблизительно 3450-4230 гг.). Само собой разумеется, оно было успешно закончено благодаря помощи Всевышнего.

Мудрецы должным образом выполнили кодификацию алахот , религиозных законов, заповеданных Моше Ашемом. Однако вопрос о том, как записать Б-жественные этические и моральные учения, которые Ашем преподал Моше, вызвал проблему. В них содержались глубокие идеологические и нравственные принципы, которые, будучи записаны, стали бы известны и нечестивым ученикам. Мудрецы боялись, что тот, кто станет изучать этические истины Торы, не руководствуясь при этом Страхом Небесным, пусть он даже известный ученый, извратит их смысл. А если изучающие эти мидраши будут к тому еще и невеждами, то они неминуемо выведут из них ложные принципы.

Тем не менее, мудрецы решили записать моральные учения Торы, но с помощью скрытого шифра. Получить ясное представление из него могут только те, кто обладает ключом для дешифровки. В соответствии с этим, мудрецы скрыли Б-жественные моральные учения — мидраши — под видом преданий, загадок, притч и таинственных изречений. Мидраши стали непонятными для обывателей, ибо расшифровать их могли лишь те, кто принадлежал к ограниченному кругу изучающих Тору и кто получил от своих учителей ключ к тайному шифру. Учителя же открывали своим ученикам, что буквальное значение текстов мидрашей — это всего лишь внешнее обличье, под которым скрываются истинная суть и истинный дух. Если кто-либо будет читать мидраши , не зная тайного кода, то их подлинный смысл ускользнет от него.

Ниже следует частичный перечень аксиоматических утверждений, касающихся мидрашей :

Глубокие моральные и этические принципы раскрываются в мидрашах посредством притч и сравнений, которые на первый взгляд кажутся незамысловатыми.

Многие афоризмы наших мудрецов кажутся непосвященным истиной в абсолютном смысле. На самом же деле их применение ограничено определенным временем, местом или предметом. Поэтому профаны, не знающие об ограниченности применения того или иного мидраша , легко впадают в замешательство. Им кажется, что данный мидраш противоречит некоторому другому утверждению мудрецов.

Мудрецы знали из традиции, что, когда Ашем замыслил Тору, Он вложил в каждое слово и каждую букву огромное множество смыслов, каждый из которых истинен.

Мудрецы часто скрывали глубокие моральные проблемы под видом обсуждения научных принципов, принятых в то время. На самом деле их заботила отнюдь не правильность научных положений, а те нравственные уроки, которые можно было из них извлечь.

Невозможно постичь мидраши , не познакомившись сперва с некоторыми основными понятиями. Например, без доказательств принимается, что все законы природы направляются высшими духовными силами — ангелами, шедим и мазикин . Законы природы действуют только в результате влияния, исходящего из Высших Сфер. И, наоборот, каждое движение человека оставляет духовный след в Высших Сферах.

Важно также понять, что если взгляды наших мудрецов на один и тот же предмет расходятся, то в каждом из этих взглядов есть определенная доля истины. Хотя при поверхностном рассмотрении они могут показаться противоречивыми, все они в определенном смысле справедливы.

Наши мудрецы знали из традиции, что каждый стих Торы не только истинен в своем прямом, очевидном смысле, но и содержит множество намеков на прошлые и будущие события. Они расширяли смысл стихов в соответствии с Б-жественными правилами толкования Торы.

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