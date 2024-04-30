Вільчинський - Обережно, секти
На превеликий жаль, сектантство не є «здобутком» тільки релігійної царини людського життя. Із сектантським типом поведінки стикаємось часто і практично в усіх сферах людського життя. Будь-яка закрита група, котру очолює авторитарний лідер, агресивно налаштована до інакодумців, і в якій членів позбавляють критичного мислення та свобідної волі, – це секта. Сектами є деякі політичні організації, особливо екстремістські. Часто сектами стають групи людей, які сповідують якусь ідеологію або ведуть певний спосіб життя. В Україні особливо часто люди гуртуються в секти довкола деяких методів лікування, створюючи своєрідні 8 квазісекти довкола того чи того нетрадиційного методу лікування. Характерні ознаки секти помітні серед спортивних уболівальників, прихильників так званого палеоконтакту та НЛО, а часто і серед активних учасників так званого мережевого маркетингу та фінансових пірамід, бійцівських клубів, клубів різних альтернатив тощо. У нашому суспільстві ми не рідко можемо зіткнутися із сектантським менталітетом, що не сприймає іншого в його іншості, відкидає будь-яку дискусію, замикається у своєму «єдиноправильному» світогляді та, як давні ідолопоклонники, творить собі з якогось лідера непомильного, непогрішного кумира. Це рудимент радянського світосприйняття, яке характеризується тоталітарністю і сектантством. Як не прикро, цей тоталітарний менталітет характерний не лише для представників старшого покоління. Молоді люди в Україні, навіть переконані антирадянники чи декларовані ліберали також схильні до тоталітарного погляду на світ.
Вільчинський Орест-Дмитро - Обережно, секти
ISBN 978-966-395-771-5
Вільчинський Орест-Дмитро - Обережно, секти - Зміст
- 1. Часто у ЗМІ вживають вислів тоталітарна секта. Це якась особлива секта? Чи, можливо, секти поділяють на тоталітарні й нетоталітарні?
- 2. Чи секта це лише релігійне явище?
- 3. Як сектанти вербують нових членів?
- 4. Сектанти надзвичайно уважні до інших, виявляють бажання допомогти, заопікуватися, обдаровують любов’ю. Чи справді серед них панує любов?
- 5. Чула, що в сектах застосовують так зване «промивання мізків». У чому воно полягає? Чи в усіх сектах зомбують своїх членів?
- 6. Наскільки небезпечно всього раз спробувати психотропний засіб на сектантському зібранні?
- 7. Що таке сектантський менталітет?
- 8. Що таке ґуруїзм?
- 9. Як розпізнати, що маєш справу із сектою? Можливо, це церковний рух, спільнота чи якась організація?
- 10. Як виникає секта?
- 11. Чи провідники сект — якісь особливі люди?
- 12. Як діють секти?
- 13. Члени секти часто пояснюють свою належність до неї тим, що отримали в ній допомогу. Чи секти справді здатні допомогти людям?
- 14. У розмовах сектанти постійно згадують Бога, вони говорять про Нього більше, ніж ми, греко-католики. Чи ми менше віримо і чи можна знайти Бога в секті?
- 15. Завдяки чому секті вдається тримати в покорі й послухові своїх членів?
- 16. Попри те, що загалом до сектантства ставляться негативно, щоразу з’являються нові секти, які з більшим чи меншим успіхом поповнюються членами. Чому?
- 17. Про що свідчить існування великої кількости сект і те, що туди потрапляють нові члени?
- 18. Чи небезпечні секти для психічного здоров’я людини? Якщо так, то які наслідки це має?
- 19. Чи амулети — це відповідники християнського хрестика або медалика?
- 20. Чи може людина потрапити в секту через подарований амулет?
- 21. Як можна засуджувати сектантство й водночас любити сектантів?
- 22. Чи всі сектанти єретики?
- 23. Багато сект твердять, що вони — демократичні структури, а Католицька Церква — деспотична. Чи справді це так?
- 24. Чому сектанти так люблять проповідувати про кінець світу або про майбутні катастрофи?
- 25. Чому сектанти завжди мають потребу щось комусь доводити, щось комусь нав’язувати?
- 26. Чому для аргументації власних тверджень сектанти полюбляють покликатися на науку?
- 27. Чому сектанти такі агресивні щодо представників інших основних релігій, конфесій та деномінацій?
- 28. Чому секти так «пхаються» у політику?
- 29. Чи варто відвідувати безкоштовні курси, які проводять сектанти?
- 30. Ідеологія — нормальна річ чи вияв сектантства?
- 31. Чому секти є тільки у християнстві?
- 32. Якщо члени якоїсь релігійної групи заявляють про те, що тільки вони єдині осягнуть спасіння, то чи не є це ознакою секти?
- 33. Як поводитись, коли до вас прийшли сектанти?
- 34. Чи варто вступати з сектантами в суперечку?
- 35. Як розпізнати, що вас вербують у секту?
- 36. Як розпізнати, що інша людина потрапила в секту?
- 37. Хто саме ризикує потрапити до секти?
- 38. Як не потрапити на сектантський гачок?
- 39. Чому люди залишаються у секті навіть тоді, коли відчувають потребу вийти звідти?
- 40. Чи можна вийти із секти і як це зробити?
- 41. Чи люди, які вийшли із секти, можуть одразу повернутися до нормального життя, чи потребують довгої реабілітації?
- 42. Чи безпечно товаришувати із сектантом?
- 43. Як жити із сектантом?
- 44. Після того, як у моїх знайомих жінка разом із дітьми пішла у секту, чоловік залишився поза сім’єю. Чи належність одного із членів сім’ї до секти обов’язково руйнує сім’ю?
- 45. Що робити, щоб моя дитина не потрапила до секти?
- 46. Як розпізнати, що якась група перетворюється на секту?
- 47. Чи існують якісь способи боротьби із сектами?
- 48. Чи можна слухати сектантську музику?
- 49. Який зв’язок між наркотиками і сектами?
- 50. Чи практикують сектанти «ночі любови»?
- 51. Чи правда, що деякі секти здійснюють ритуальне жертвоприношення?
- 52. Моя родичка пішла в секту, бо там, каже, вона зцілилася від хвороби. Чи можна стати адептом секти, зцілившись у ній?
- 53. Хто зцілює, пророкує та творить чуда в секті: Бог чи диявол?
- 54. Чому не варто вірити сектантській рекламі?
- 55. Хто має більший шанс стати спасенним: фанатично відданий сектант чи літеплий католик?
- 56. Яка секта найнебезпечніша?
- 57. У католицькому середовищі поширений харизматичний рух, який, побоююсь, може бути сектою? Як до нього ставиться Церква?
- 58. Чи можна вважати сектою лефевристську Церкву?
- 59. Чи протестантські деномінації є сектами?
- 60. Хто такі суботники?
- 61. Чи є різниця між суботниками і штундами?
- 62. Чому адепти свідків Єгови радше воліють померти, аніж перелити кров?
- 63. Члени свідків Єгови на підтвердження своїх слів завжди цитують Біблію. Чи справді Біблія підтверджує те, чого навчають сектанти?
- 64. Мормони — це секта чи протестантська деномінація?
- 65. Якось мій батько, прийшовши додому, розповідав, що в центрі міста молоді люди танцюють і співають «Гаре Крішна», гарно так, не п’ють і не курять. А справді, чи це так погано? Чи не ліпше бути в секті, ніж пропивати своє життя?
- 66. Якось я на запрошення, вручене на вулиці, відвідала кришнаїтську презентацію із показом фільму, медитацією, співом одних і тих самих слів, частуваннями. Що означає «Гаре Крішна»? Чи безпечно відвідувати такі заходи?
- 67. Чи можна займатись трансцендентальною медитацією?
- 68. Хто такі догналівці?
- 69. Чому догналівці маскуються під греко-католиків?
- 70. Рунвірці та рідновірці обстоюють власну українську, а не запозичену віру. Чи не повернутися нам до віри наших предків, адже ми і далі зберігаємо поганські традиції і є такими собі недохристиянами?
- 71. Учащання до ворожок і бабок — це поганський рудимент чи сектантська залежність?
- 72. Чи можна ходити до біоенергетиків, екстрасенсів, голковколювачів, аромотерапевтів, гомеопатів, кристалотерапевтів?
- 73. Чи популярний нині фен-шуй не є якоюсь екзотичною китайською сектою?
- 74. Чи можна християнинові займатися йогою?
- 75. Чи безпечно займатися у групах із бойових мистецтв?
- 76. Як ставитися до шанувальників інопланетян?
- 77. Чи є в наш час гностики?
- 78. Кабалісти — це секта чи відгалуження юдаїзму?
- 79. Останнім часом у нас популяризують вчення Георгія Ґурджієва як панацею від усіх хвороб. Чи може християнин користуватися методами зцілення, які запропонував Георгій Ґурджієв?
- 80. У чому небезпека теософії Олени Блаватської?
- 81. Що таке антропософія?
- 82. Саєнтологія — форма християнства чи секта?
- 83. Чи небезпечно читати Пабла Коельйо?
- 84. Чи настане ера Водолія?
- 85. Іноді можна почути про якусь всесвітню змову, в якій повинна брати участь таємна організація масонів, куди зачисляють тих, кого заманеться. Хто такі масони?
- 86. Сучасні фінансові піраміди або мережевий маркетинг нагадують сектантські способи діяльности. Чи мають вони щось дотичне до секти?
- 87. Хто такий Вісаріон і його послідовники?
- 88. Як ставиться Церква до молодіжних субкультур: готів, гіпі, металістів, панків?
- 89. Нині з’явилися якісь растафари і слухачі реґі, чи це, бува, не нові сектантські групи?
- 90. Чи є різниця між сатаністами та люциферіянами?
- 91. Як ставитися до енеаграми?
- 92. У яких сектах викликають духів померлих та спілкуються з ними?
- 93. Чи є сектою сучасна група «Фемен»?
- 94. Чи можна вважати сектами рухи та організації ЛҐБТ (ґей-активізм)?
- 95. Сьогодні багато можна почути про гендерну теорію та про боротьбу християн із нею. Що це? Це якась нова секта чи наукова теорія?
- 96. У сучасній Російській Православній Церкві помітно стільки сектантських виявів, що постає запитання, чи безпечно до неї ходити?
- 97. Книжковий ринок переповнений усілякими вченнями С. Лазарева, В. Синельникова, М. Норбекова, Лууле Віілми, Луїзи Гей, утворюються групи і школи їхніх прихильників. Ці автори пропонують психологічні техніки: афірмації, перепрограмування, діягностики карми. Що за цим криється?
- 98. Сьогодні звичною справою є запрошення на різні психологічні тренінги, на яких вчать, як не піддатися тискові та маніпуляціям інших, а натомість самому навчитися маніпулювати іншими. Чим загрожують такі навчання? І як християнин може захиститися від них у навколишньому світі?
- 99. Мій добрий знайомий практикує агні-йогу, часто мене намовляє, щоб і я відвідував їхні тренінги. Не знаю, чи варто мені зайнятися цією системою самовдосконалення, оскільки часто від знайомого чую речі, які відрізняються від того, що говорять у Церкві
- 100. За допомогою яких критеріїв можна розпізнати, що рух, який позиціонує себе як католицький, справді таким є?
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