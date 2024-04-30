На превеликий жаль, сектантство не є «здобутком» тільки релігійної царини людського життя. Із сектантським типом поведінки стикаємось часто і практично в усіх сферах людського життя. Будь-яка закрита група, котру очолює авторитарний лідер, агресивно налаштована до інакодумців, і в якій членів позбавляють критичного мислення та свобідної волі, – це секта. Сектами є деякі політичні організації, особливо екстремістські. Часто сектами стають групи людей, які сповідують якусь ідеологію або ведуть певний спосіб життя. В Україні особливо часто люди гуртуються в секти довкола деяких методів лікування, створюючи своєрідні 8 квазісекти довкола того чи того нетрадиційного методу лікування. Характерні ознаки секти помітні серед спортивних уболівальників, прихильників так званого палеоконтакту та НЛО, а часто і серед активних учасників так званого мережевого маркетингу та фінансових пірамід, бійцівських клубів, клубів різних альтернатив тощо. У нашому суспільстві ми не рідко можемо зіткнутися із сектантським менталітетом, що не сприймає іншого в його іншості, відкидає будь-яку дискусію, замикається у своєму «єдиноправильному» світогляді та, як давні ідолопоклонники, творить собі з якогось лідера непомильного, непогрішного кумира. Це рудимент радянського світосприйняття, яке характеризується тоталітарністю і сектантством. Як не прикро, цей тоталітарний менталітет характерний не лише для представників старшого покоління. Молоді люди в Україні, навіть переконані антирадянники чи декларовані ліберали також схильні до тоталітарного погляду на світ.

Вільчинський Орест-Дмитро - Обережно, секти

Львів : Свічадо, – 2014. – 128 с. (серія «Сто запитань до священика»)

ISBN 978-966-395-771-5

Вільчинський Орест-Дмитро - Обережно, секти - Зміст