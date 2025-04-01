Вилкинсон - Дайнин - Мистические места мира - Библейские земли

Люди, жившие на Среднем Востоке, оставили после себя много следов своих цивилизаций: крепости, дворцы, храмы и города. Такие места дают нам представление о том, насколько мощной и сложной была их архитектура. Некоторые остатки цивилизаций, например, большие крепости хеттов в Богаскёе, в Турции, сейчас находятся в таком разрушенном состоянии, что трудно сказать, как они выглядели вначале. Следы других цивилизаций, например, египетские пирамиды и замки, сохранились очень хорошо. Однако, все они хранят свои загадки. Кто построил эти древние сооружения и зачем? Как они использовались? Какие церемонии проходили во дворцах и какие ритуалы - в храмах? Что представляли собой люди, которые строили их? Как они жили? Эта книга отвечает на некоторые подобные вопросы, касающиеся загадок библейских мест.

Эта территория интересна еще и по другой причине. Именно здесь зародилась цивилизация такой, какой мы ее знаем. На плодородных землях в долинах рек Тигр и Евфрат много тысяч лет назад люди начали заниматься земледелием. И это был более эффективный способ добывания пищи, чем охота и собирание плодов, который они использовали раньше - и действительно, они смогли произвести продуктов питания больше, чем им было нужно.

Этот избыток продуктов означал, что не каждый член общества должен был заниматься производством пищи; некоторые могли стать ремесленниками, изготовляя, например, кувшины или орудия, которые можно было бы потом продать или обменять на пищу. Развитие земледелия, гончарных и других ремесел привело к объединению людей в крупные общины. Из этих поселений вырастали первые города - центры власти и цивилизации на Среднем Востоке. В эту книгу включены лишь некоторые из первых городов - Ур и Вавилон в Месопотамии - земли. Они располагались в долине рек Тигр и Евфрат. На фоне египетской цивилизации особенно уникально выглядит ступенчатая пирамида в Саккаре и два столь различных замка в Карнаке и Абу-Симбеле.

Филипп Вилкинсон, Жаклин Дайнин - Мистические места мира. Библейские земли

М., Лик-Пресс, 1998 г. - 92 с. ISBN 5-7839-0058-3

Филипп Вилкинсон, Жаклин Дайнин - Мистические места мира. Библейские земли - Содержание

Введение

Ур. Ирак, около 4000 - 2000 гг. до н. э.

Саккара. Египет, около 2680 г. до н. э.

Вавилон. Ирак, около 1792 - 1750 гг. и около 625 - 540 гг. до н. э.

Богаскей. Турция, около 1700 - 1200 гг. до н. э.

Карнак. Египет, около 1480 - 1080 гг. до н. э.

Абу-Симбел. Египет, около 1305 - 1220 гг. до н. э.

Хорсабад. Ирак, 720 - 705 гг. до н. э.

Персеполь. Иран, около 520 - 330 гг. до н. э.

Петра. Иордания, около 170 г. до н. э. - 100 г. н. э.

Александрия. Египет, около 320 до н. э. - 391 г. н. э.

Предметный указатель