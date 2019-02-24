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Книга Исход - Древнеславянский текст по спискам XIV-XVI веков

Татьяна Вилкул Книга Исход: Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, History
Исторические памятники
В древнеславянской книжности Книга Исход входит в состав Пятикнижия и Восьмикнижия, первых пяти, или соответственно, восьми книг Ветхого Завета. Отдельные эпизоды - жизнь прор. Моисея, египетский плен, 10 казней Божьих, создание золотого тельца и искушение Господа народом - вошли в такие произведения, как «Речь Философа» в составе Повести временных лет, Толковую, Историческую, и Полную хронографическую палеи, другие сборники.
Некоторые сообщения древнерусских летописей были созданы по ветхозаветным моделям, в летописных сводах встречаются прямые цитаты. Еще более непосредственное влияние Книга Исход оказала на компиляции по всемирной истории, хронографы.

Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков

М.: Квадрига, 2015. - 368 с. - (Исторические памятники).
ISBN 978-5-91791-176-2

Татьяна Вилкул Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Содержание

Введение
КНИГА ИСХОД В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ
  • Редакции древнеславянского перевода
  • Отношение к Паримейнику и Псалтыри
  • Характерные чтения редакций и групп
  • Соотношение с греческим текстом
  • Ошибки первых переписчиков
  • Краткие сведения об использованных списках
  • Принципы передачи текста и подбора разночтений
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
  • Текст
КНИГА ИСХОД ПО СПИСКУ ВИЛЕНСКОГО ХРОНОГРАФА
  • Словоуказатель основной: лексика четьего текста
  • Словоуказатель дополнительный: лексика паримейных включений и предположительных лексических инноваций в рукописях Книги Исход
  • Приложение: таблица паримейных чтений в четьих списках Книги Исход

Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Введение

Различают три типа древнеславянских библейских текстов:
  1. паримейный или служебный,
  2. полный / четий
  3. толковый.
В Паримейник, то есть избранные чтения из Ветхого Завета, прочитывавшиеся в течение годового круга служб, вошли достаточно значительные фрагменты Исхода. Хотя Паримейник претерпел множество редакций и переделок, архетип его восходит, по принятому мнению, к кирилло-мефодиевскому переводу IX в. Полный, или, иначе, четий славянский перевод Восьмикнижия был осуществлен, как предполагают, в Болгарии в начале X в. и относится к симеоновским переводам. Ряд библейских книг известен также еще в третьей версии - толковой (можно назвать Толковое Евангелие, Псалтырь, Апокалипсис, книги пророков, Иова и др.). Для Книги Исход двумя основными переводами и типами текста являются кирилло-мефодиевский служебный и симеоновский четий, в известном смысле бывшие взаимопроникающими. Паримейные чтения регулярно включались в рукописные копии четьего текста Книги Исход, а в позднем Паримейнике отразились некоторые четьи варианты.
Views 454
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

G
grisha_fomenko 7 years ago

Как я могу получить PDF книги?
E
esxatos 7 years ago

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