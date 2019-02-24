Книга Исход - Древнеславянский текст по спискам XIV-XVI веков
Исторические памятники
В древнеславянской книжности Книга Исход входит в состав Пятикнижия и Восьмикнижия, первых пяти, или соответственно, восьми книг Ветхого Завета. Отдельные эпизоды - жизнь прор. Моисея, египетский плен, 10 казней Божьих, создание золотого тельца и искушение Господа народом - вошли в такие произведения, как «Речь Философа» в составе Повести временных лет, Толковую, Историческую, и Полную хронографическую палеи, другие сборники.
Некоторые сообщения древнерусских летописей были созданы по ветхозаветным моделям, в летописных сводах встречаются прямые цитаты. Еще более непосредственное влияние Книга Исход оказала на компиляции по всемирной истории, хронографы.
Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков
М.: Квадрига, 2015. - 368 с. - (Исторические памятники).
ISBN 978-5-91791-176-2
Татьяна Вилкул Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Содержание
Введение
КНИГА ИСХОД В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ
- Редакции древнеславянского перевода
- Отношение к Паримейнику и Псалтыри
- Характерные чтения редакций и групп
- Соотношение с греческим текстом
- Ошибки первых переписчиков
- Краткие сведения об использованных списках
- Принципы передачи текста и подбора разночтений
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- Текст
КНИГА ИСХОД ПО СПИСКУ ВИЛЕНСКОГО ХРОНОГРАФА
- Словоуказатель основной: лексика четьего текста
- Словоуказатель дополнительный: лексика паримейных включений и предположительных лексических инноваций в рукописях Книги Исход
- Приложение: таблица паримейных чтений в четьих списках Книги Исход
Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Введение
Различают три типа древнеславянских библейских текстов:
- паримейный или служебный,
- полный / четий
- толковый.
В Паримейник, то есть избранные чтения из Ветхого Завета, прочитывавшиеся в течение годового круга служб, вошли достаточно значительные фрагменты Исхода. Хотя Паримейник претерпел множество редакций и переделок, архетип его восходит, по принятому мнению, к кирилло-мефодиевскому переводу IX в. Полный, или, иначе, четий славянский перевод Восьмикнижия был осуществлен, как предполагают, в Болгарии в начале X в. и относится к симеоновским переводам. Ряд библейских книг известен также еще в третьей версии - толковой (можно назвать Толковое Евангелие, Псалтырь, Апокалипсис, книги пророков, Иова и др.). Для Книги Исход двумя основными переводами и типами текста являются кирилло-мефодиевский служебный и симеоновский четий, в известном смысле бывшие взаимопроникающими. Паримейные чтения регулярно включались в рукописные копии четьего текста Книги Исход, а в позднем Паримейнике отразились некоторые четьи варианты.
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