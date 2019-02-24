Исторические памятники

В древнеславянской книжности Книга Исход входит в состав Пятикнижия и Восьмикнижия, первых пяти, или соответственно, восьми книг Ветхого Завета. Отдельные эпизоды - жизнь прор. Моисея, египетский плен, 10 казней Божьих, создание золотого тельца и искушение Господа народом - вошли в такие произведения, как «Речь Философа» в составе Повести временных лет, Толковую, Историческую, и Полную хронографическую палеи, другие сборники.

Некоторые сообщения древнерусских летописей были созданы по ветхозаветным моделям, в летописных сводах встречаются прямые цитаты. Еще более непосредственное влияние Книга Исход оказала на компиляции по всемирной истории, хронографы.

Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков

М.: Квадрига, 2015. - 368 с. - (Исторические памятники).

ISBN 978-5-91791-176-2

Татьяна Вилкул Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Содержание

Введение

КНИГА ИСХОД В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

Редакции древнеславянского перевода

Отношение к Паримейнику и Псалтыри

Характерные чтения редакций и групп

Соотношение с греческим текстом

Ошибки первых переписчиков

Краткие сведения об использованных списках

Принципы передачи текста и подбора разночтений

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Текст

КНИГА ИСХОД ПО СПИСКУ ВИЛЕНСКОГО ХРОНОГРАФА

Словоуказатель основной: лексика четьего текста

Словоуказатель дополнительный: лексика паримейных включений и предположительных лексических инноваций в рукописях Книги Исход

Приложение: таблица паримейных чтений в четьих списках Книги Исход

Татьяна Вилкул - Книга Исход - Древнеславянский полный (четий) текст по спискам XIV-XVI веков - Введение

Различают три типа древнеславянских библейских текстов:

паримейный или служебный, полный / четий толковый.

В Паримейник, то есть избранные чтения из Ветхого Завета, прочитывавшиеся в течение годового круга служб, вошли достаточно значительные фрагменты Исхода. Хотя Паримейник претерпел множество редакций и переделок, архетип его восходит, по принятому мнению, к кирилло-мефодиевскому переводу IX в. Полный, или, иначе, четий славянский перевод Восьмикнижия был осуществлен, как предполагают, в Болгарии в начале X в. и относится к симеоновским переводам. Ряд библейских книг известен также еще в третьей версии - толковой (можно назвать Толковое Евангелие, Псалтырь, Апокалипсис, книги пророков, Иова и др.). Для Книги Исход двумя основными переводами и типами текста являются кирилло-мефодиевский служебный и симеоновский четий, в известном смысле бывшие взаимопроникающими. Паримейные чтения регулярно включались в рукописные копии четьего текста Книги Исход, а в позднем Паримейнике отразились некоторые четьи варианты.