Руководить маленькой группой по изучению Библии не настолько трудное дело, как вы думаете. Главное внимание в процессе изучения следует сосредоточить не на вас, как учителе, а на Священном Писании. Ваша роль - направлять обсуждения, объяснять, как Библия влияет на жизнь человека, открывает возможности для духовного единения со Святым Духом.

Многие верующие отмечают значительный вклад маленьких групп в изучение Библии. Такие группы возникают повсеместно и способствуют тому, что у людей растет желание познать Слово Божие и Братство во Христе.

Личная взаимосвязь со словом Божиим, совместное обсуждение принципов жизни по христианским законам - все это приводит к значительному духовному развитию личности в ходе изучения Библии.

Такой человек как вы, с истинной верой в Бога и стремлением к нему, может внести особенную искру в группу по изучению Библии. Атак как группы появляются по месту жительства, в церковной общине, по месту работы, в общежитиях и казармах, то их члены наполнят всю общину Словом Божиим.

Цель дискуссионного кружка

В этом пособии представлена в качестве примера группа по изучению Библии, участникам которой нужно обязательно готовиться к занятиям самостоятельно, иначе дискуссии не получится, все будут демонстрировать свою неосведомленность и скучать. Дискуссия становится венцом всей деятельности маленьких групп по изучению Библии.

Необходимо, чтобы все члены группы были готовы к обсуждениям, иначе тем, кто готовился, очень скоро станет неинтересно изучать Библию. Следовательно, цель маленьких групп - расширять личные познания Библии через совместное обсуждение ее.

Гарри Ф.Вильямс - 12 шагов к более глубокому изучению Библии

Николаев, 1999. – 36 с.

Гарри Ф.Вильямс - 12 шагов к более глубокому изучению Библии – Содержание

I. Можете ли вы руководить маленькой группой по изучению Библии?

Цель дискуссионного кружка

Сущность групп по изучению Библии

II. Как организовать работу по изучению Библии

Как подбирать участников группы

Практические советы

III. Первая встреча

Цель первой встречи

План на первую встречу

Будьте уверены в себе

IV. Как стимулировать дискуссии?

Вопросы, раскрывающие тему

Вопросы на понимание

Практические вопросы

Метод постановки вопросов

V. Какими качествами должен обладать хороший лидер

Три “Ловушки”

Сосредоточивайтесь на положительных моментах

VI. Как научиться молиться вместе?

VII. Какую роль играют люди?

Характеристики незрелости

Характеристики зрелости

VIII. Как уладить конфликт?

Три стадии спора

IX. Как превратить проблемы в благоприятные возможности

X. Как стать наилучшим лидером группы?

XI. Как научить других быть лидерами?

XII. Ошибки в руководстве группой

Заключение. Братство во Христе в маленьких группах