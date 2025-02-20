Вильямс - 12 шагов к более глубокому изучению Библии
Руководить маленькой группой по изучению Библии не настолько трудное дело, как вы думаете. Главное внимание в процессе изучения следует сосредоточить не на вас, как учителе, а на Священном Писании. Ваша роль - направлять обсуждения, объяснять, как Библия влияет на жизнь человека, открывает возможности для духовного единения со Святым Духом.
Многие верующие отмечают значительный вклад маленьких групп в изучение Библии. Такие группы возникают повсеместно и способствуют тому, что у людей растет желание познать Слово Божие и Братство во Христе.
Личная взаимосвязь со словом Божиим, совместное обсуждение принципов жизни по христианским законам - все это приводит к значительному духовному развитию личности в ходе изучения Библии.
Такой человек как вы, с истинной верой в Бога и стремлением к нему, может внести особенную искру в группу по изучению Библии. Атак как группы появляются по месту жительства, в церковной общине, по месту работы, в общежитиях и казармах, то их члены наполнят всю общину Словом Божиим.
Цель дискуссионного кружка
В этом пособии представлена в качестве примера группа по изучению Библии, участникам которой нужно обязательно готовиться к занятиям самостоятельно, иначе дискуссии не получится, все будут демонстрировать свою неосведомленность и скучать. Дискуссия становится венцом всей деятельности маленьких групп по изучению Библии.
Необходимо, чтобы все члены группы были готовы к обсуждениям, иначе тем, кто готовился, очень скоро станет неинтересно изучать Библию. Следовательно, цель маленьких групп - расширять личные познания Библии через совместное обсуждение ее.
Гарри Ф.Вильямс - 12 шагов к более глубокому изучению Библии
Николаев, 1999. – 36 с.
Гарри Ф.Вильямс - 12 шагов к более глубокому изучению Библии – Содержание
I. Можете ли вы руководить маленькой группой по изучению Библии?
- Цель дискуссионного кружка
- Сущность групп по изучению Библии
II. Как организовать работу по изучению Библии
- Как подбирать участников группы
- Практические советы
III. Первая встреча
- Цель первой встречи
- План на первую встречу
- Будьте уверены в себе
IV. Как стимулировать дискуссии?
- Вопросы, раскрывающие тему
- Вопросы на понимание
- Практические вопросы
- Метод постановки вопросов
V. Какими качествами должен обладать хороший лидер
- Три “Ловушки”
- Сосредоточивайтесь на положительных моментах
VI. Как научиться молиться вместе?
VII. Какую роль играют люди?
- Характеристики незрелости
- Характеристики зрелости
VIII. Как уладить конфликт?
- Три стадии спора
IX. Как превратить проблемы в благоприятные возможности
X. Как стать наилучшим лидером группы?
XI. Как научить других быть лидерами?
XII. Ошибки в руководстве группой
Заключение. Братство во Христе в маленьких группах
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