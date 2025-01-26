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Винарский - Мертвый лев - Посмертная биография Дарвина и его идей

Максим Винарский - Мертвый лев - Посмертная биография Дарвина и его идей
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History, *Biographies Memoirs
Эта история началась больше чем 140 лет тому назад. Национальная усыпальница Британской империи, Вестминстерское аббатство в Лондоне, 26 апреля 1882 г. приняло под свои своды тело человека, имя которого вот уже несколько десятилетий гремело по всему просвещенному миру, вызывая полный спектр эмоций – от восторженного почитания до откровенной ненависти и ядовитого сарказма. Человека, который при жизни меньше всего стремился удостоиться такой великой чести и желал бы обрести покой на уединенном сельском кладбище вблизи своего дома, подальше от тысячеглазых толп досужих туристов. Человека, который для многих, очень многих, был и остается образцом гениального исследователя, провидца и революционера в науке.
Человека, который раз и навсегда изменил представление человечества о природе, о жизни на Земле и о самом себе. Человека с мудрым усталым взглядом и окладистой седой бородой, портреты которого в старости подозрительно напоминают изображения Бога-Творца, каким его представляли себе поколения европейских художников, от средневековых «богомазов» до французского юмориста Жана Эффеля.
Знаменитый некрополь пополнился могилой Чарльза Роберта Дарвина, справедливо признанного одним из величайших ученых всех времен и народов. Как ни бранили его при жизни многие соотечественники, все в Великобритании прекрасно понимали: наряду с Исааком Ньютоном, Майклом Фарадеем, Уильямом Гарвеем и многими другими выдающимися энтузиастами науки Дарвин принес бессмертную славу их родине - небольшому острову на северо-востоке Атлантики, история которого необычайно богата гениями и талантами первой величины.
Отзвучали торжественные речи и специально написанный погребальный гимн на слова из библейской Книги Притчей Соломоновых: Happy is the Man that findeth Wisdom («Блажен муж, обретающий мудрость»). Так завершился земной путь Дарвина и началась его посмертная, не менее увлекательная и совсем не простая биография.

Максим Винарский - Мертвый лев - Посмертная биография Дарвина и его идей

«Альпина Диджитал», 2024. - 272 с.
ISBN: 978-5-00-223401-1

Максим Винарский - Мертвый лев - Содержание

Пролог
Благодарности
  • Глава 1
  • Глава 2
  • Глава 3
  • Глава 4
  • Глава 5
  • Глава 6
  • Глава 7
  • Глава 8
  • Глава 9
  • Глава 10
  • Глава 11
Приложение к главе 4
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Комментарии
Views 222
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2025
Author brat Vasil
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5.0/5 (3)

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