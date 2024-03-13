Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии

Винокуров – Введение в феноменологию религии
Слово религия, с одной стороны, используется как имя для обозначения исторически существующих и существовавших явлений, каждое из которых имеет свое собственное название (например, христианство), с другой стороны, словом религия мы обозначаем то общее, что присуще всем этим явлениям. Исторические явления возникают, развиваются и исчезают, но сам феномен религии сохраняется и продолжает жить, и слово «религия» не утрачивает своего значения. Поэтому значение слова религия связано именно с этим устойчивым элементом в исторических религиях. Именно этот элемент «Х», сохраняющий свое значение на протяжении исторического существования человечества, наделяет религиозное восприятие смыслом, и позволяет выразить его во внешних формах; в переживаниях, жестах, звуках, образах, предложениях, музыке, орудиях и постройках. Этот элемент вызывает к себе особое отношение со стороны человека, которое и называется религией. В истории вокруг этого элемента осуществляются действия, складываются отношения и институты.
С феноменологической точки зрения, религия есть совокупность реальных отношений, действий и институтов, возникших и выстроенных вокруг неизвестной и, возможно, только воображаемой сущности – силы Х. В этом предмет феноменологии религии отличен от предмета теологии, поскольку феноменология религии ничего не говорит об объективности существования религиозного феномена, об объекте исторического религиозного опыта как человечества, так и отдельного человека. Феноменология называет эту неизвестную сущность «Х» – «святое» и стремится выделить ее и зафиксировать в исторических формах. Религиозный исторический опыт человечества действительно многообразен, и феноменологическое рассмотрение позволяет увидеть в нем то, что является общим для многих религий, т. е. выделить основные формы проявления святого в предметах, культе, представлениях и переживаниях. Само слово «религия», рассмотренное с феноменологической точки зрения, представляет собой внешний знаковый образ – звуковой или визуальный – и выраженный в нем внутренний смысл. Знаковый образ будет различаться в зависимости от языка (если только речь не идет о предметном рисуночном письме, но именно «святое» нельзя предметно изобразить), но то значение «Х», которое придает смысл этому знаковому образу сохраниться.
Именно в изучении этого значения классическая феноменология религии видела свои основные задачи. Как замечал еще Николай Кузанский в своей работе «О мире в вере»: «Существует лишь одна религия во множестве религиозных обычаев… Ты один есть, и есть лишь одна религия и один культ». В современной феноменологии религии, которая использует методы феноменологической философии Э. Гуссерля, акцент перемещен с выделения общих моментов исторического религиозного опыта на исследование уникальности проявления святого. Оно есть то, что не вписывается в привычный мир, то, что противопоставлено повседневному – упорядоченному и близкому – непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое, которое манит и пугает одновременно». Специфика феноменологии религии выявляется при определении ее предметной сферы, исходным пунктом которой становится рассмотрение слова «религия». В отличие от философии религии феноменология анализирует не понятие, а именно слово, полагая, что в понятии религии содержатся определенные мировоззренческие или идеологические предпосылки. Устанавливая значение слова «религия» исходя из языка, феноменология тем самым сближается с герменевтикой. Как известно, слово «религия» латинского происхождения, однако этимологи возводят его не к religo (от religare – связывать), а к re-lego (перечитывать, вновь обдумывать), отсюда relegere – почитать. Важно заметить, что слово relegere не употребляется по отношению только к субъекту или только к объекту, но характеризует отношение между ними, т. е. указывает на предмет, требующий и заслуживающий особого внимания со стороны субъекта. Ф. Хайлер передает значение слова «религия» глаголом sorgsam beachten (нем. – проявлять особое внимание).
Религия как феномен не принадлежит ни к миру лишь субъективного, ни к миру лишь объективного, но относится к взаимодействию того и другого. Предмет, который указан особым – религиозным – способом отношения к нему человека и общества, в феноменологии определяется как святое. Святое есть то, что наполнено сверхъестественной силой. Эта сила обозначается словами примитивных народов: меланезийским – «мана», полинезийским – «табу», индейским «оренда». Святое в отличие от обычного предмета есть табу – нечто, приближение к чему требует внимания и осторожности, оно опасно. Слово «религия» означает также благоговение и характеризует отношение человека к святому как страх и удивление одновременно, как благоговейный страх. Исходя из этого, основоположники феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлер определяют религию как «опыт встречи с ужасным и удивительным святым». Отсутствие у человека религиозного опыта оказывается, таким образом, результатом «невстречи» со святым.
Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии
Издательство – «ИП Астапов» 2010 г.
Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии – Содержание
Предисловие
Введение
Часть I
Глава 1
- § 1. Предмет и основные направления
- § 2. Феноменологическое определение религии
- § 3. Структура священного мира
- § 4. Структура священного мира в феноменологии Фридриха Хайлера и концепция четырех миров в каббале школы Ицхака Лурии
- § 5. Феномен магии
- § 6. «Логико-философский трактат». О тезисе 4.014
- § 7. Понятие «сакрально-когнитивного комплекса»
- § 8. Предпосылки классической феноменологии религии
- § 9. Становление современной феноменологии религии
- § 10. Философская феноменология религии
Глава 2
- § 1. Священный предмет
- § 2. Амулеты и талисманы
Глава 3. Священные пространство, время, числа
- § 1. Пространство
- § 2. Время
- § 3. Числа
- § 4. Священнодействие
- § 5. Ритуал ашвамедха
- § 6. Очищение, просветление, соединение
- § 7. Ритуальный кризис
- § 8. Феномен слепоты: авидья
- § 9. Священные слово и текст. Пророчество и миф
- § 10. Молитва и молчание
- § 11. Текст
- § 12. Святой человек
- § 13. Мистики и пророки
- § 14. Священные представления и переживания
- § 15. Мистика как способ постижения божественной реальности
Часть II
Введение
- § 1. Феноменология и история религии
Глава I. Религия Древнего Египта: история
- § 1. Источники истории религии Древнего Египта
- § 2. Язык религии Древнего Египта
- § 3. Религия и магия в Древнем Египте
- § 4. Магия в Древнем Египте
- § 5. Космогонические представления в религии и магии Древнего Египта
- § 6. Миф о происхождении гелиопольской Эннеады
- § 7. Миф об Исиде и Осирисе
- § 8. Бог Гор
- § 9. Учение о Ка
- § 10. Учение о Ба
- § 11. Проблема хронологии истории Древнего Египта
- § 12. Династия О
- § 13. Культ фараона
- § 14. Развитие культа фараона
- § 15. Крушение Древнего царства; смена культов
Глава II. Религия Древнего Египта: символ, легенда, миф
- § 1. Символическое толкование иероглифов в истории религии Древнего Египта
- § 2. Пример символической интерпретации фрагмента мифа об Осирисе
- § 3. Опыт символической математической интерпретации фрагмента о «глазе Гора»
- § 4. Религия Древнего Египта в символах алхимии
- § 5. Религия Древнего Египта: легенды эпохи Возрождения и Нового времени
- § 6. Орден «Золотой Зари»: мифы Острова «Эа»
- § 7. Религия Древнего Египта: миф XX века
Часть III
- § 1. Эзотеризм и религия
- § 2. Феномен заклинаний: идеограмма ключа Соломона
- § 3. Слово «Алхимия» как идеограмма
Библиография
Библиография на иностранных языках
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