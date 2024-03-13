Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии

Слово религия, с одной стороны, используется как имя для обозначения исторически существующих и существовавших явлений, каждое из которых имеет свое собственное название (например, христианство), с другой стороны, словом религия мы обозначаем то общее, что присуще всем этим явлениям. Исторические явления возникают, развиваются и исчезают, но сам феномен религии сохраняется и продолжает жить, и слово «религия» не утрачивает своего значения. Поэтому значение слова религия связано именно с этим устойчивым элементом в исторических религиях. Именно этот элемент «Х», сохраняющий свое значение на протяжении исторического существования человечества, наделяет религиозное восприятие смыслом, и позволяет выразить его во внешних формах; в переживаниях, жестах, звуках, образах, предложениях, музыке, орудиях и постройках. Этот элемент вызывает к себе особое отношение со стороны человека, которое и называется религией. В истории вокруг этого элемента осуществляются действия, складываются отношения и институты.

С феноменологической точки зрения, религия есть совокупность реальных отношений, действий и институтов, возникших и выстроенных вокруг неизвестной и, возможно, только воображаемой сущности – силы Х. В этом предмет феноменологии религии отличен от предмета теологии, поскольку феноменология религии ничего не говорит об объективности существования религиозного феномена, об объекте исторического религиозного опыта как человечества, так и отдельного человека. Феноменология называет эту неизвестную сущность «Х» – «святое» и стремится выделить ее и зафиксировать в исторических формах. Религиозный исторический опыт человечества действительно многообразен, и феноменологическое рассмотрение позволяет увидеть в нем то, что является общим для многих религий, т. е. выделить основные формы проявления святого в предметах, культе, представлениях и переживаниях. Само слово «религия», рассмотренное с феноменологической точки зрения, представляет собой внешний знаковый образ – звуковой или визуальный – и выраженный в нем внутренний смысл. Знаковый образ будет различаться в зависимости от языка (если только речь не идет о предметном рисуночном письме, но именно «святое» нельзя предметно изобразить), но то значение «Х», которое придает смысл этому знаковому образу сохраниться.

Именно в изучении этого значения классическая феноменология религии видела свои основные задачи. Как замечал еще Николай Кузанский в своей работе «О мире в вере»: «Существует лишь одна религия во множестве религиозных обычаев… Ты один есть, и есть лишь одна религия и один культ». В современной феноменологии религии, которая использует методы феноменологической философии Э. Гуссерля, акцент перемещен с выделения общих моментов исторического религиозного опыта на исследование уникальности проявления святого. Оно есть то, что не вписывается в привычный мир, то, что противопоставлено повседневному – упорядоченному и близкому – непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое, которое манит и пугает одновременно». Специфика феноменологии религии выявляется при определении ее предметной сферы, исходным пунктом которой становится рассмотрение слова «религия». В отличие от философии религии феноменология анализирует не понятие, а именно слово, полагая, что в понятии религии содержатся определенные мировоззренческие или идеологические предпосылки. Устанавливая значение слова «религия» исходя из языка, феноменология тем самым сближается с герменевтикой. Как известно, слово «религия» латинского происхождения, однако этимологи возводят его не к religo (от religare – связывать), а к re-lego (перечитывать, вновь обдумывать), отсюда relegere – почитать. Важно заметить, что слово relegere не употребляется по отношению только к субъекту или только к объекту, но характеризует отношение между ними, т. е. указывает на предмет, требующий и заслуживающий особого внимания со стороны субъекта. Ф. Хайлер передает значение слова «религия» глаголом sorgsam beachten (нем. – проявлять особое внимание).

Религия как феномен не принадлежит ни к миру лишь субъективного, ни к миру лишь объективного, но относится к взаимодействию того и другого. Предмет, который указан особым – религиозным – способом отношения к нему человека и общества, в феноменологии определяется как святое. Святое есть то, что наполнено сверхъестественной силой. Эта сила обозначается словами примитивных народов: меланезийским – «мана», полинезийским – «табу», индейским «оренда». Святое в отличие от обычного предмета есть табу – нечто, приближение к чему требует внимания и осторожности, оно опасно. Слово «религия» означает также благоговение и характеризует отношение человека к святому как страх и удивление одновременно, как благоговейный страх. Исходя из этого, основоположники феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлер определяют религию как «опыт встречи с ужасным и удивительным святым». Отсутствие у человека религиозного опыта оказывается, таким образом, результатом «невстречи» со святым.

Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии

Издательство – «ИП Астапов» 2010 г.

Владимир Винокуров – Введение в феноменологию религии – Содержание

Предисловие

Введение

Часть I

Глава 1

§ 1. Предмет и основные направления

§ 2. Феноменологическое определение религии

§ 3. Структура священного мира

§ 4. Структура священного мира в феноменологии Фридриха Хайлера и концепция четырех миров в каббале школы Ицхака Лурии

§ 5. Феномен магии

§ 6. «Логико-философский трактат». О тезисе 4.014

§ 7. Понятие «сакрально-когнитивного комплекса»

§ 8. Предпосылки классической феноменологии религии

§ 9. Становление современной феноменологии религии

§ 10. Философская феноменология религии

Глава 2

§ 1. Священный предмет

§ 2. Амулеты и талисманы

Глава 3. Священные пространство, время, числа

§ 1. Пространство

§ 2. Время

§ 3. Числа

§ 4. Священнодействие

§ 5. Ритуал ашвамедха

§ 6. Очищение, просветление, соединение

§ 7. Ритуальный кризис

§ 8. Феномен слепоты: авидья

§ 9. Священные слово и текст. Пророчество и миф

§ 10. Молитва и молчание

§ 11. Текст

§ 12. Святой человек

§ 13. Мистики и пророки

§ 14. Священные представления и переживания

§ 15. Мистика как способ постижения божественной реальности

Часть II

Введение

§ 1. Феноменология и история религии

Глава I. Религия Древнего Египта: история

§ 1. Источники истории религии Древнего Египта

§ 2. Язык религии Древнего Египта

§ 3. Религия и магия в Древнем Египте

§ 4. Магия в Древнем Египте

§ 5. Космогонические представления в религии и магии Древнего Египта

§ 6. Миф о происхождении гелиопольской Эннеады

§ 7. Миф об Исиде и Осирисе

§ 8. Бог Гор

§ 9. Учение о Ка

§ 10. Учение о Ба

§ 11. Проблема хронологии истории Древнего Египта

§ 12. Династия О

§ 13. Культ фараона

§ 14. Развитие культа фараона

§ 15. Крушение Древнего царства; смена культов

Глава II. Религия Древнего Египта: символ, легенда, миф

§ 1. Символическое толкование иероглифов в истории религии Древнего Египта

§ 2. Пример символической интерпретации фрагмента мифа об Осирисе

§ 3. Опыт символической математической интерпретации фрагмента о «глазе Гора»

§ 4. Религия Древнего Египта в символах алхимии

§ 5. Религия Древнего Египта: легенды эпохи Возрождения и Нового времени

§ 6. Орден «Золотой Зари»: мифы Острова «Эа»

§ 7. Религия Древнего Египта: миф XX века

Часть III

§ 1. Эзотеризм и религия

§ 2. Феномен заклинаний: идеограмма ключа Соломона

§ 3. Слово «Алхимия» как идеограмма

Библиография

Библиография на иностранных языках