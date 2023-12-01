Свидетельства, помещенные в этой книге, изначально были представлены христианам в Советском Союзе – аудитории, которой известно и о гонении церкви, и о советской карательной системе. В то же время у западных читателей могут возникнуть вопросы касательно некоторых эпизодов. Поэтому некоторые предварительные объяснения помогут читателю лучше понять и оценить жизненный опыт этих советских верующих.

Прежде всего, советская карательная система имеет много уровней. Советский гражданин, подозреваемый в нарушении Уголовного кодекса, может быть арестован и заключен в тюремную «следственную камеру» без суда. Гражданин находится в камере, пока государственный обвинитель проводит расследование и составляет дело против заключенного. В суде заключенного могут приговорить к отбыванию срока в тюрьме, в трудовом лагере, в ссылке в отдаленной деревне, на каторге на государственном проекте с применением принудительного труда или же к комбинации вышеупомянутых наказаний. Заключенных, пребывающих в здравом уме (включая христиан), также приговаривают к неопределенным срокам в специальных психиатрических больницах. Таким образом, советские христиане используют общий термин в узах не только лишь в смысле «в кандалах», но чтобы определить пребывание человека в одном из этих мест.

Иногда эти свидетельства преднамеренно нечеткие в некоторых деталях. Например, бывший заключенный может рассказать о получении секретного послания из-за пределов трудового лагеря, о котором не узнала служба проверки, но не скажет, как ему это удалось. Однако, и это очевидно, публикация подробностей того, как именно ему это удалось, была бы безрассудной. Такая информация может подвергнуть риску безопасность помогавшего или же дать советским властям подсказки, как предотвратить последующие послания.

Подобным образом верующие не всегда объясняют, какая именно христианская деятельность послужила причиной их ареста или кто еще им помогал. И опять-таки, даже после того, как заключенный выходит на свободу, он должен сохранять в тайне некоторую информацию. Если советские власти раскроют предыдущую христианскую деятельность бывшего заключенного, против него или против других могут быть выдвинуты новые обвинения. Был случай, когда советские власти использовали статью, опубликованную на Западе, как доказательство против христиан, арестованных за тайное печатанье Библий.

Преследуемые христиане также часто недоговаривают о подробностях своих страданий, даже если их безопасности ничего не угрожает. Причина ясна: христиане, которые любят Бога настолько, чтобы вытерпеть большие трудности за Него, не заинтересованы в том, чтобы изображать свое бесстрашие или отвагу. Наоборот, они живут, чтобы прославлять Господа, и потому они акцентируют внимание на милости, утешении и благословениях, которые Он посылает, несмотря на жесткие условия.

И в заключение, рассказывая о событиях своей жизни, персонажи этой книги иногда упоминают других христиан, которые живут в их родных городах или которых они встретили в ГУЛАГе. В некоторых случаях они также упоминают христиан из прошлого, которые стали мучениками в руках властей. Читатели, которым интересно будет узнать больше об этих верующих и их страданиях, смогут обратиться к биографическому приложению в конце книги.