29 мая 1453 года - трагическая дата в мировой истории. В этот день Константинополь - центр православного мира, столица некогда могучего государства, Византийской империи, пал под ударами турок. Во второй половине XIII века пришедшая из Хорасана небольшая орда тюрков-огузов образовала свое государство на территории бывшего Сельджукского султаната. В 1281 году во главе его встал молодой и энергичный предводитель Осман, давший имя Османской империи и ставший основателем великой династии, правившей в Турции до 1923 года. Вначале византийские правители не были обеспокоены появлением в Малой Азии нового небольшого государства. Их гораздо больше волновали другие эмираты - осколки бывшего государства сельджуков. Но уже в начале XIV века османы громко заявили о себе, захватив еще остававшиеся в руках византийцев земли в Малой Азии, и вскоре начали экспансию за ее пределы.

Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году

Под ред. Я. Н. Любарского, Т. И. Соболь. — СПб. : Алетейя, 2006. — 192 с. — (Серия «Византийская библиотека. Источники»).

ISBN 5-89329-766-0

Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году - Содержание

От редактора

Конец тысячелетней империи

Т. И. Соболь

Михаил Критовул. Историческое сочинение (гл. 6-72)

Перевод Т. И. Соболь, О. Н. Николаенковой, Н. С. Евсеенко, В. В. Федченко, В. В. Чистяковой, С. А. Забелиной, Н. Д. Волковой, А. В. Авинской,

Д. В. Агафоновой, З. Н. Белова

Дука. История (гл. 35-42)

Перевод А. С. Степанова

Лаоник Халкокондил. Историческое повествование

Перевод В. В. Федченко

(псевдо-)Сфрандзи. Хроника (гл. 4-11)

Перевод О. Н. Николаенковой, В. В. Федченко

Плач о Константинополе

Перевод А. Б. Борисовой

Комментарий

Составитель Т. И. Соболь

Указатели

Составитель В. В. Чистякова

Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году - От редактора

Немногие факты мировой истории вызвали столь большое число откликов и даже подробных рассказов у современников и потомков, как падение Византийской империи и завоевание турками Константинополя в 1453 г. Событие это оказалось не только важнейшим в политической и военной истории Европы, но, употребляя расхожий современный термин, знаковым. Когда во вторник 29 мая полчища турок через пролом в стене ворвались в «царственный город», «новый Рим» (так византийцы называли свою столицу) и рассеялись по городу, вряд ли кто-нибудь из них думал о чем-либо, кроме мародерства и грабежей. Но для византийцев и жителей других христианских государств это была катастрофа космическая. Падение Константинополя символизировало конец тысячелетней истории главной православной державы, чуть ли не конец света, в лучшем случае начало новой и совсем другой, худшей эпохи. Именно этому дню и событиям, непосредственно ему предшествовавшим, посвящено настоящее издание.

Оно подготовлено главным образом студентами отделения византийской и новогреческой филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, и его можно считать результатом учебной работы, в процессе которой студенты учились переводу, редактированию и комментированию исторических текстов.

По первоначальному замыслу готовящаяся книга должна была дать читателю «из первых рук» представление о трагических событиях, потрясших мир 550 лет назад. Однако в процессе работы стал выявляться ее на первый взгляд неожиданный смысл, тесно связанный с современностью.

В конфликт вокруг судьбы Византии и ее столицы, как он отразился в переведенных текстах, оказались втянуты массы людей разных этнических групп, конфессий и социальных слоев: православные греки, «латиняне»-католики, турки-мусульмане и другие. Политические события и военные столкновения вызвали в это время сильнейший всплеск эмоций и «разнонаправленных» настроений, среди которых можно было наблюдать благородную жертвенность наряду с трусливым эгоизмом, широту взглядов наряду с заскорузлым религиозным, скорее даже конфессиональным, фанатизмом, стремление протянуть руку или принять помощь иноплеменника наряду с ксенофобией и готовностью сдаться врагу, лишь бы не «поступиться принципами».

Многие из этих настроений хорошо просматриваются и в новейшей истории, лишний раз доказывая ошибочность хрестоматийной пословицы «Historia est magistra vitae».

Я. З. Любарский