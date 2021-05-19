Уже с самых первых веков христиане вынуждены были защищать Церковь от критики извне. Изначально двумя основными внешними оппонентами христианства выступали язычество и иудаизм. Со второго века мы имеем апологии и полемические диспуты христианских авторов, адресованные к первым (св. Аристид, Афинагор, св. Феофил Антиохийский и др.) и ко вторым (св. Иустин Философ, Паписк), и, в свою очередь, полемику против христианства, отражённую в Талмуде и у языческих философов (Лукиан, Цельс, Корнелий Фронтон).

Начиная с VII в., с момента появления ислама, христианам пришлось защищать веру перед лицом нового религиозного мировоззрения.

Византийские сочинения об исламе - тексты переводов и комментарии

Под ред. Ю. В. Максимова. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.- 229 стр.

ISBN 978-5-7429-0700-8

Перевод с древнегреческого Ю. В. Максимов, Е. И. Ореханова

Византийские сочинения об исламе - тексты переводов и комментарии

Предисловие Прп. Иоанн Дамаскин об исламе Прп. Иоанн Дамаскин. О ересях. Глава 100 Феодор Абу Курра об исламе Иоанн Диакон. Опровержение сарацин епископа Феодора Харранского по имени Абу Курра, в пересказе Иоанна Диакона Феодор Абу Курра. XVIII. [диалог]

XIX. Вопрошание о том, что Мухаммед не есть [посланный] от Бога

XX. Другое вопрошание о том, что Мухаммед был враг Богу и одержим демоном

XXI. Другое [вопрошание] о том, что даже из наиболее слабых пунктов христианскоеучение подтверждается

XXII. Другое вопрошение, доказывающее, что хлеб благословения является Телом Христовым

XXIII. Другой диалог с сарацином, доказывающий, что Христос является Истинным Богом, хотя и стал человеком

XXIV. Другое вопрошание о единобрачии

XXV. Доказательство того, что Бог имеет Сына Единосущного, Собезначального и Совечного

XXXII. Учение, показывающее, что во время страдания испостась Христа не разрушилась

VIII. Вопросы араба к христианину

XVI. Вопрошание неверующего к нему же

IX. [Другое] вопрошание агарянина к нему же

XXXV. Другое вопрошание [о виновнике добра и зла]

XXXVI. Другое вопрошание [о речениях Писания]

XXXVII. Другое вопрошание [о Богородице и о творении]

XXXVIII. Другое вопрошание [о Крещении Христовом]

Прп. Феофан Исповедник об исламе Прп. Феофан Исповедник. Отрывок из «Хронографии», посвящённый Мухаммеду Георгий Амартол об исламе Георгий Амартол. О вожде сарацин Мухаммеде (Хронография. Глава 235) Прп. Григорий Декаполит об исламе Прп. Григорий Декаполит. Историческое сказание, весьма полезное и всячески сладчайшее, о видении, увидев которое, некий сарацин уверовал [и стал] мучеником за Господа нашего Иисуса Христа Варфоломей Эдесский об исламе Варфоломей Эдесский. Обличение Агарянина Свт. Николай Мистик об исламе Свт. Николай Мистик. Письма к халифу: 1. Преславному и знаменитейшему эмиру и возлюбленному другу послание о Крите

2. Ему же [об обмене пленными]

3 (102). Превосходнейшему, всеблагороднейшему, многославному другу нашему, который по замечательному решению Божию получил в удел господство и управление народом сарацинским Св. Самон Газский об исламе Св. Самон Газский. Разговор с Ахмедом Сарацином, показывающий, что от священнодействий иереев хлеб и вино истинно и непреложно становятся телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа Евфимий Зигавин об исламе Евфимий Зигавин. Против сарацин (Догматическое всеоружие. Глава 28) Свт. Симеон Фессалоникийский об исламе Свт. Симеон Фессалоникийский. Против язычников, или мухаммедан (Против всех ересей. Глава 4) Послание в поддержку благочестия, против агарян

Библиография

Византийские сочинения об исламе - тексты переводов и комментарии - Предисловие

Краткий обзор антимусульманской апологетической литературы на сирийском, арабском, греческом и латыни показывает, что литература на этих языках испытывала взаимное влияние, трактаты, написанные на одном языке, нередко переводились на другой, также существовал ряд авторов, кто свободно писал на разных языках. Это позволяет рассматривать данный массив разноязычных апологетических текстов как единую литературу. Однако она возникла в разных условиях и имеет, в связи с этим, одно существенное отличие: арабские и сирийские апологии зачастую вынуждены были смягчать свою позицию из соображений политкорректности по отношению к господствующей религии.

Так, например, на прямой вопрос халифа о Мухаммеде, несторианский патриарх Тимофей отвечает, что тот «шёл путём пророков»; на прямой вопрос мусульманского сановника о том, войдут ли мусульмане в Царство Божие, монах Авраам отвечает, что любой человек, творящий добрые дела войдёт в милость Божию, но не как сын, а как наёмник. Ничего подобного мы не встретим у греко- и ла-тиноязычных авторов, которые были свободны от подобной необходимости, а иногда даже испытывали противоположное давление: так, например, когда византийский император Мануил I Комнин (f1180) решил произвести некоторые смягчения в чине отречения от ислама, то наткнулся на сильное и единодушное противодействие со стороны Церкви.

Также нужно учитывать, что среди арабо-, сиро- и латино-язычных полемистов лишь считанные единицы были православными. А поскольку российского читателя преимущественно интересует именно православная полемика, то первостепенное внимание следует уделить авторам, которые писали на греческом языке и были вовлечены в круг византийской богословской мысли. Необходимо также отметить, что грекоязычные авторы были намного более осведомлены в исламе и намного более адекватно отражали его в своих сочинениях, чем большинство авторов, писавших на латыни и местных языках.

До настоящего времени российскому читателю не было доступно в совокупном объёме византийское наследие VII—XV вв., посвященное исламу, и не было возможности обозреть это наследие целиком. Предлагаемая ныне серия «Византийские сочинения об исламе» призвана восполнить этот пробел.

Учитывая возросший за последние годы в нашей стране интерес к исламу, и те проблемы, которые сегодня переживает христиано-мусульманский диалог, актуальность затронутой темы очевидна. Предполагается, что знакомство с византийским взглядом на ислам может помочь и в современном диалоге. Ктому же тот факт, что многие из византийских авторов, писавших об исламе, были прославлены Церковью в лике святых, делает подобное издание полезным для всех православных христиан, интересующихся святоотеческим взглядом на мусульманскую религию.