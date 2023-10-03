Марцинковский - Пособие при изучении Евангелия от Иоанна

Данное пособие составлено мною в результате работы со студентами по изучению Евангелия Иоанна в библейских кружках Христианского Студенческого Движения в Москве и Праге. Оно написано по образцу известного «Пособия при изучении Евангелия от Марка», по совету его автора Π. Н. Николаи, а также по просьбе моих друзей. участников Христианского Студенческого Движения в России. Пособие предназначается для всех, желающих сознательно и вдумчиво исследовать Евангелие, как единолично, так и в группах. Поистине, маловерием нашего .времени подтверждаются слова Христа: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Многие из нас почитают Евангелие, по не читают его.

Не лучше поступают, конечно, и те. кто читает его, но не почитает. Пособие имеет целью не повязывать те или иные толкования, но побуждать к самостоятсльному мышлению и сознательным заключениям. Этой цели служат наводящие вопросы, большей частью, те самые, которые студенты ставят при групповом чтении Евангелия. Читающий должен отвечать сам на эти вопросы. углубляясь в текст данной книги и в параллельные тексты других частей св. Писания. Центральной те- мой пособия являются не те или иные догматы, отвлеченные положения или спорные теории и толкования, но Личность Иисуса Христа, Бога-Слова, Божественного Логоса: Она, ведь, служит центром Евангелия Иоанна и св. Писания вообще; Она же составляет смысл и всего бытия — всей истории человечества и отдельной истории каждого из нас. «Все через Него начало быть.» Пособие должно служить велико потребности каждого мыслящего человека — приобрести не только познании о Боге, но познание Самого Бога, не только найти сознательную веру в Бога, но и обрести Самого Бога, черев Христа прийти к Отцу, к тому Божественному началу, Которое одно может насытить бессмертную душу человека, утолить его духовную жажду, приобщить его к истинно радостной, творческой жизни.

Оно должно служить то же цели, с какой написано само Евангелие Иоанна: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христов, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20, 21). Цель изучения Евангелия есть оно само, живое Евангелие, благая весть о вечной любви Отца к человеку и миру, воспринятая не в сухом умозрении, а в радостном жизненном опыте. Такую великую цель может осуществить в нас только Дух истины, по внушению Которого написано Евангелие. Он да исправит все несовершенное в этой книге и да на- правит мыс читающего на стези совершенной истины. Я пишу эти страницы в Палестине, на горе Кармиле. Дикие ущелья и скалы вокруг полны воспоминаний об Илии, этом великом пророке огня. Я сижу под широко- лиственной смоковницей, среди гранатовых деревьев. Яркие, пунцовые цветы последних пылают, словно огоньки. среди изумрудной зелени листьев. На дороге тихо позванивают Колокольцев. Это идут верблюды. Они шествуют тихо, важно, неотвратимо, как само время... Недалеко, за горами, расстилается апокалипсическая равнина Армагеддон, навевающая мысли о великих грядущих событиях конца, изложенных в Откровении Иоанна Богослова. Внизу синеет безбрежное море. Европа осталась далеко позади.

Владимир Марцинковский - Пособие при изучении Евангелия от Иоанна

Написано - 1934 год

Издательство Свет на Востоке 177 с.

Владимир Марцинковский - Пособие при изучении Евангелия от Иоанна - Содержание

1. НУЖНО ЛИ ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ?

2. ЧТО ДАЕТ ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ?

3. КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ?

Евангелие от Иоанна