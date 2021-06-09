Владимир Петрович Вихлянцев – Библейский Словарь

Аарон ( אהרן ахарон) (значение слова не известно, но м.б. «последний») — старший сын Амрама, сына Каафа, сына Левия, старший брат Моисея. Был призван Богом в помощь Моисею «как его уста» (Исх 4.16). Ему было 83 года, а Моисею 80 лет, когда они впервые предстали перед фараоном (Исх 7.7). Аарон был первым первосвященником и главой священнического рода Израильского народа после постройки скинии и образования регулярного богослужения (Исх 28.1,43). В Кадесе Моисей и Аарон не проявили достаточной преданности и потому не смогли явить святость Божию (Чис 20.12). За это они не вошли в обетованную землю. Аарон умер на горе Ор, когда ему было 123 года (Чис 20.23-29; 33.39).

Абел-Мехол (3Ц 4.12) — см. Авелмехола.

Абихаил (отец силы) (Есф 9.29) — отец Есфири, дядя её воспитателя Мардохея (в Есф 2.15 назван Аминадав).

Авагфа (счастье, удача) (Есф 1.10) — один из евнухов (вельмож) царя Артаксеркса (число которых было семь).

Аваддон (гибель, разрушение) — (Иов 26.6; 28.22; Пр 15.11; 27.20) — бездна, преисподняя, место смерти, гибели.

Авана (неизменная) (4Ц 5.12) — река (нынешняя Баррада), берущая начало на Ливанских горах и текущая через Дамаск.

Аварим (по другую сторону) (Чис 27.12; 33.47,48; Вт 32.49; Иер 22.20) — горная местность восточнее устья Иордана с вершинами Нево, Фасга, Фегор.

Авациния (Иер 35.3) — один из глав Рехавитов.

Авва (4Ц 17.24) — город в Месопотамии или Вавилонии (точное положение не известно) (в 4Ц 18.34; 19.13; Ис 37.13 назван Ивва). (См. Агава).

Аввакум ( חבקוק хавакук) (значение слова: «объятия») (Авв 1.1; 3.1) — один из пророков. О его происхождении и времени жизни достоверно ничего не известно, хотя можно предположить, основываясь на Авв 1.3,4, что он жил в Иерусалиме и занимал видное положение.

Книга его имени, как видно из характера самой книги, была написана не позднее 606 г. до н.э. — Халдеи уже устремились на запад (Авв 1.6), но ещё не достигли Иудеи (Авв 3.16). В книге предсказывается неотвратимое нашествие их полчищ, но в третьей главе, величественной песне, говорится о грядущем спасении (избавлении) (Авв 3.13). Заключается эта глава, возможно, самым прекрасным во всём Танахе выражением преданности Богу (Авв 3.17-19).

Аввеи (Вт 2.23; Нав 13.3) — одно из древних ханаанских племён, истреблённых Филистимлянами, занявшими их место.

Аввийцы (4Ц 17.31) — жители Аввы. (См. Авва,а).

Аввим (Нав 18.23) — один из городов удела Вениаминова (точное положение не известно).

Авда (раб, слуга, возможно — раб Божий) — а) (3Ц 4.6) — отец (предок) Адонирама;

б) (Неем 11.17) — один из глав поколений левитов, поселившихся в Иерусалиме (1Пар 9.34) (в 1Пар 9.16; Неем 12.25 назван Овадия).

Авдемелех (раб царя) (Иер 38.7,8,10-12; 39.16) — Ефиоплянин, евнух царя Седекии, спасший пророка Иеремию от голодной смерти в яме, в награду за что он сам был спасён от смерти при взятии Иерусалима.

Авденаго (служитель бога Наго) (Дан 1.7; 2.49; 3.12-14,16,19,20,22,23,26,28-30) — см. Азария,ч.

Авдиил (слуга Божий) — а) (1Пар 5.15) — один из предков Ахи;

б) (Иер 36.26) — отец (предок) Селемия.

Авдий ( צבדיה овадья) (значение слова: «слуга», «слуга Божий»)

д) (Авд 1.1) — один из пророков, о происхождении и жизни которого совершенно ничего не известно.

Его книга — самая короткая в Танахе и самая трудная в установлении времени её написания. В книге обличается злорадство Идумеев при одном из поражений Иерусалима и предсказывается их собственное опустошение. В ней вряд ли говорится о нашествии Халдеев в 586 г. до н.э., так как одно место из неё (Авд 1.1-9) цитирует пророк Иеремия (Иер 49.7-16). В таком случае в ней, может быть, повествуется о разграблении Иерусалима при Иораме (2Пар 21.17), и тогда она была написана в 6 в. до н.э., но, может быть, и раньше.

(3Ц 18.3,4-7,16) — начальник дворца Ахава, который скрыл сто пророков от Иезавели и кормил их; (1Пар 6.44) — левит из рода Мерари, один из предков Ефана; (2Пар 29.12) — отец (предок) Киса; (Езд 10.26) — израильтянин (ст. 25) из сыновей (потомков) Елама, имевший жену иноплемёнку; см. выше.

Авдон (рабский) — а) (Нав 21.30; 1Пар 6.74) — один из левитских городов в уделе Асировом;

(Суд 12.13,15) — судья Израиля, известный своим многочисленным семейством; (1Пар 8.23) — один из сыновей (потомков) Шашака из колена Вениаминова, глава поколения; (1Пар 8.30; 9.36) — один из сыновей (потомков) Иеила из колена Вениаминова; (2Пар 34.20) — один из посланных царём Иосией к Олдаме пророчице (в 4Ц 22.12,14 назван Ахбор).

Аведдар (2Ц 6.10-12; 1Пар 13.13,14) — житель (уроженец) Гефа, в доме которого Давид оставил ковчег после смерти Озы. (См. Овед-Едом).

Авел (долина, луг) (2Ц 20.18) — см. Авел-Беф-Маах.

Авел-Беф-Маах (луг дома Мааха) (2Ц 20.14,15; 3Ц 15.20; 4Ц 15.29) — город в северной части удела Неффалимова, куда бежал Савей. Город был сильно укреплён и имел важное значение. (Во 2Ц 20.18 назван Авел). (См. Авелмаим).

Авелмаим (равнина вод, болотистый луг) (2Пар 16.4) — возможно другое название города Авел-Беф-Маах.

Авелмехола (Авел-Мехола) (долина танцев) (Суд 7.22; 3Ц 19.16) — город в уделе Иссахаровом недалеко от Беф-Сана в северной части Иорданской долины (в 1Ц 18.19; 2Ц 21.8 он назван Мехола, а в 3Ц 4.12 — Абел-Мехол).

Владимир Петрович Вихлянцев – Библейский Словарь

Москва – 2020 г. / 556 стр.

ISBN 978-5-904636-18-0

Владимир Петрович Вихлянцев – Библейский Словарь – Содержание

Условные обозначения книг ВЗ

Примечания

Часть 1 («Ветхий Завет»)

Тематический словарь, ч. 1

Условные обозначения книг НЗ

Примечание

Часть 2 («Новый Завет»)

Тематический словарь, ч. 2

Предисловие к Диаграмме

Диаграмма (Вся история Адама)



