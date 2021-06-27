Талмуд и Коран - Выбор веры - Владимир Владимиров

Тема иудаизма и еврейства является чем-то вроде лакмусовой бумажки, по которой можно судить, способен человек самостоятельно мыслить или нет. В наши дни любая попытка объективного изучения этого вопроса неизбежно приводит к обвинениям в «антисемитизме». Но проблема остается! Суть ее состоит именно в существовании такого явления, как антисемитизм.

Владимир Владимиров - Талмуд и Коран. Выбор веры

М.: Алгоритм, 2013. - 272 с.

ISBN 978-5-4438-0321-0

Владимир Владимиров - Талмуд и Коран - Выбор веры - Содержание

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩЕМУ ТАЛМУД

Священные книги иудаизма

Русские переводы, доступные современному читателю

Секретность Талмуда

Терминология

Значение Талмуда и авторитет раввинов

Учение о господстве иудеев над прочими народами

Отношение к женщинам

Отношение к не-иудеям

Отношение к собственности не-иудеев

и деловым отношениям с ними

Отношение к не-иудейскому суду и не-иудейским законам

Отношение к христианству

Смысл противоречивости Талмуда

Другая точка зрения

Заключение о Талмуде

Заключение о еврейском национальном характере

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБРАЗОВАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОБ ИСЛАМЕ

Вступление

Как изучать ислам?

Противоречия в Коране и их объяснение

Общее представление об исламе

Исламская экономика

Отношения полов в исламе

Брачные обычаи мусульман

О том, чему завидуют немусульмане

Из личной жизни пророка Мухаммеда

Мусульманский рай

Всевластие Аллаха и предопределенность судьбы

Ислам — религия насилия

Свобода слова в исламском понимании

Манифест «Вместе против нового тоталитаризма — исламизма»

Консерватизм или застой?

Аллах не любит неверных.

Джихад — это война

Джихад: спор об определениях

Джихад — смысл жизни правоверного

Мусульмане и немусульмане

Патриоты ли мусульмане?

Ислам наступающий

Заключение. Не против мусульман. Против ислама!

Библиография

Владимир Владимиров - Талмуд и Коран - Священные книги иудаизма

Вначале разберемся, что вообще мы считаем здесь «первоисточниками».

Еврейская энциклопедия пишет: «...Тора означает совокупность всех заповедей Божиих, данных народу израильскому через Моисея..» [1]

Иудейское изложение Ветхого Завета называется Письменной Торой, или Писанием. Согласно учению этот текст был дарован Моисею от Бога при их личной встрече на горе Синай. Письменной Торой, однако, дело не ограничилось.

«Когда Святой, благословен Он, собрался даровать Тору, то рассказал ее Моисею (Моше) по порядку: Писание, Миш-на, Аггада, Талмуд... Когда выучил Моисей [всю Тору], сказал ему: «Это тебе и обучи ей Моих сынов». Сказал Ему Моисей: «Владыка мира, запиши ее для сынов Твоих». Ответил ему: «Хотел Я дать ее письменной, но открыто предо Мной, что в будущем народы мира будут властвовать над ними и отнимут ее у них, и будут сыны Мои подобны всем народам мира. Поэтому Писание дай им написанным, а Мишну, Аг-гаду и Талмуд [поведай] изустно»...» (Мидраш Танхума, раздел «Ки тиса» 17)

Таким образом, помимо Торы Письменной с самого начала существовала Тора Устная. Поскольку обе они были даны «в одном пакете», то в случае возникновения противоречия между ними приоритет отдается устным заветам.

Устная Тора все же была в конечном итоге изложена на бумаге. Объем записей поистине грандиозен, и разобраться в их структуре нелегко. Для обозначения всего этого массива информации часто используется слово «Талмуд», однако это не совсем корректно. Читателю, желающему вникнуть в тему, приходится разбираться в отличиях между такими вещами, как «мидраши», «Мишна», «Тосефта», «Талмуд», «Ге-мара» и т. д. Все это составные части Устной Торы, причем разные авторы нередко понимают под этими понятиями совершенно разные вещи. Ниже для простоты изложения под словом «Талмуд» мы будем понимать всю совокупность Устной Торы, если не будет оговорено иное.

Расскажем немного об истории вопроса.

Исторически Устная Тора появилась в виде комментариев к отдельным главам или стихам Ветхого Завета, называемых «мидраши». Примерно в III веке нашей эры был записан первый сборник мидрашей — Мишна. (Впрочем, иногда «...Мишна означает устный закон в противоположность письменному...» [2] С другой стороны, известны мидраши, не вошедшие в Мишну.)

Более ранние сборники, составленные до того, как те или иные нормы стали общепринятыми, известны под названием Мехильта (свой настоящий вид она получила к IV или V веку н. э.). Как пишет «Еврейская энциклопедия», они

«...отнюдь не могут играть роли религиозного кодекса; скорее они представляют собой исследования источников». Существуют также Зифра (или Сифра) — комментарии к книге Левит, Зифре (или Сифре) — комментарии к книге Чисел и Второзаконию.

Помимо общепризнанной Мишны, существуют также тексты, именуемые «посторонними Мишнами» — «Барай-та» или «Барайты».