Протоиерей Владислав Цыпин - Каноническое право

Первоисточником церковного права является Божественная воля Основателя Церкви. Она действовала в Церкви при ее создании — ей Церковь будет подчиняться во все дни до скончания века (Мф 28, 20).

Божественное откровение содержит в себе полноту истины о Боге и человеке. Догматы веры и нравственные заповеди — главное в откровении. Но оно включает в себя также и учение Спасителя об устройстве Церкви, о способах поддержания церковного мира и благочиния, о средствах восстановления попранного церковного порядка. Эта сторона в учении Христа носит правовой характер.

Заповеди Спасителя и постановления, изданные боговдохновенными апостолами (например, о епископах и диаконах — 1 Тим 3, 1-13; об отношении к государственной власти — Рим 13, 1-7), содержащиеся в Священном Писании, составляют, по общепринятой у канонистов терминологии, Божественное право (jus divinum). Но область Божественного права не ограничивается правовыми нормами, содержащимися в Священных книгах. Заповеди, которые хотя и не вошли в Писание, но хранились в Церкви изначально, как откровенная истина, как Священное Предание, правила, которые Церковь получила от апостолов, даже если они переданы ей не в письмени, а устно, хотя впоследствии и они тоже могли быть зафиксированы письменно (в творениях мужей апостольских, отцов Церкви, в постановлениях Соборов), являясь частью Священного Предания, также составляют Божественное право.

Некоторые канонисты ограничивают сферу Божественного права теми нормами, которые имеют абсолютно неизменный характер. Но при такой точке зрения не все правовые заповеди, включенные в Писание, могут быть наделены авторитетом Божественного права. Так, А.С.Павлов писал: «Какой же критерий должно принять для безошибочного суждения о том, что из правил церковно-общественной жизни, содержащихся в Священном Писании, принадлежит к jus divinum и что не принадлежит? Таким критерием может служить только ясно выраженное сознание Вселенской Церкви, что известное правило или установление имеет свой источник в Божественной воле, а не есть только предписание, вызванное исключительно обстоятельствами Церкви первенствующей». В качестве примера он приводит правило апостола Павла: ...епископ должен быть непорочен, одной жены муж... (1 Тим 3, 2), — и сопоставляет его с обязательным по действующему церковному праву безбрачием епископа. На том основании, что эта заповедь апостола не осталась действующей нормой во все века церковной истории и происхождением своим обязана обстоятельствам «Церкви первенствующей», она выводится А.С.Павловым за рамки Божественного права.

Протоиерей Владислав Цыпин - Каноническое право М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 864 с. 2-е изд. ISBN 978-5-7533-0655-5 Протоиерей Владислав Цыпин - Каноническое право - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕРКОВЬ И ПРАВО

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

3. ВЕТХОЗАВЕТНОЕ И РИМСКОЕ ПРАВО

4. ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО КАК НАУКА

ІІ. ФОРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

5. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

6. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ДОНИКЕЙСКОЙ ЭПОХИ

7. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

8. ЗАПАДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

9. КОДИФИКАЦИЯ ВИЗАНТИЙСКИХ ЦЕРКОВНО-ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

10. ЗАПАДНЫЕ СБОРНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

11. ИСТОЧНИКИ И СБОРНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ВИЗАНТИИ X-XV вв.

12. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И СБОРНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ЭПОХИ ТУРЕЦКОГО ИГА И НОВОГО ВРЕМЕНИ

13. ЦЕРКОВНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БАЛКАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

14. ИСТОЧНИКИ ПРАВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА

15. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ

16. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА НОВЕЙШЕЙ ЭПОХИ

III. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ

17. СОСТАВ ЦЕРКВИ

18. ВСТУПЛЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ

19. ИЕРАРХИЯ. ПОСТАВЛЕНИЕ КЛИРИКОВ

20. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ СВЯЩЕНСТВА. ПРЕПЯТСТВИЯ К ПОСВЯЩЕНИЮ

21. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ИЕРАРХИЯ КЛИРИКОВ

22. ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

23. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИРИКОВ

24. МОНАШЕСТВО. МОНАСТЫРИ

IV. ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

25. ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ

26. ЦЕРКОВЬ И ТЕРРИТОРИЯ. ЦЕРКОВНАЯ ДИАСПОРА. АВТОКЕФАЛЬНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ ЦЕРКВИ

27. ОБРАЗОВАНИЕ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВКЙ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

28. ДИПТИХИ

29. ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВАХ

30. ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

31. ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УСТАВУ 2000 г.

32. УСТРОЙСТВО ВЫСШЕГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ

33. САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЦЕРКВИ И ЭКЗАРХАТЫ

34. ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. КАНОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

35. ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УСТАВУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

36. БЛАГОЧИННИЧЕСКИЕ ОКРУГА

37. ПРИХОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. КАНОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

38. ПРИХОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

39. ПРИХОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УСТАВУ

V. ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ

40. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ

41. ВЛАСТЬ УЧЕНИЯ

42. ВЛАСТЬ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ

43. ХРИСТИАНСКАЯ СМЕРТЬ

44. КАНОНИЗАЦИЯ И ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ

45. ЦЕРКОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

46. ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И НАДЗОР

47. ЦЕРКОВНЫЙ СУД

48. ЦЕРКОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ

VI. БРАЧНОЕ ПРАВО ЦЕРКВИ

49. ТАИНСТВО БРАКА

50. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

51. ПРЕПЯТСТВИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА

52. ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА БРАКА

53. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

VII. ЦЕРКОВНОЕ ИМУЩЕСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

54. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЦЕРКВИ

55. ОБЪЕКТЫ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА

56. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ И НЕХРИСТИАНСКИМИ РЕЛИГИЯМИ

57. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ИНОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

58. ЦЕРКОВЬ И НЕХРИСТИАНСКИЕ РЕЛИГИИ

IX. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

59. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ

60. МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

61. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

62. ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

63. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ИСТОЧНИКИ ПРАВА КАТОЛИЧЕСКОЙ И ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ

2. ВЫСШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ

БИБЛИОГРАФИЯ

Протоиерей Владислав Цыпин - Каноническое право - Введение

Богочеловеческая природа Церкви. Являя собой Царство Небесное на земле и имея богочеловеческую природу, Церковь Христова отличается от всех иных человеческих обществ, в том числе и религиозных.

Церковь — это Божественное учреждение, в котором Святой Дух подает людям благодатные силы для духовного возрождения, спасения и обожения. Церковь Христова — это Царство не от мира сего (Ин 18, 36), в то же время это — Царство, видимо явленное в сем мире. С человеческой стороны она представляет собой, по авторитетному определению из Катехизиса святителя Филарета, «общество человеков, соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и Таинствами».

В самом Священном Писании слово «церковь» употребляется: 1) для указания на ее неземную природу: дом Божий, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1 Тим 3, 15), Тело Христово, которое есть Церковь (Кол 1, 24); и 2) для обозначения ее как человеческого общества: говоря о том, что согрешившего брата надо сначала обличить наедине, а если не послушается, то перед свидетелями, затем Господь добавил: Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф 18, 17).

Характерно, что сама этимология слова «церковь» на разных языках проливает свет на оба эти начала — Божественное и человеческое — в природе Церкви. Понятие «церковь» ведет происхождение от двух греческих слов: на славянских и германских языках («црква» — по-сербски, Kirche — по-немецки, church — по-английски) слово «церковь» восходит к греческому словосочетанию кбркжг) oikov (дом Господень), а по-латыни и в языках романских (ecclesia, l'e'glise, chiesa) происходит от греческого слова екккцоха, которое обозначает народное собрание — высший орган власти в греческих полисах.

Как Тело Христово Церковь бесконечно превосходит все земное и никаким земным законам не подлежит, но как человеческое общество она подчиняется общим условиям земного порядка: в частности, вступает в те или иные отношения с государствами и другими общественными образованиями. Уже одно это обстоятельство вводит ее в область права. Однако область права касается не только статуса Церкви в государстве и ее отношений с другими общественными образованиями. Она охватывает и внутрицерковную жизнь, устройство Церкви, взаимоотношения между церковными общинами и институтами, а также между отдельными членами Церкви.

Создатель и Глава Церкви дал ей Свой закон: правило веры и правило жизни по вере, то есть догматы веры и нравственный закон, а вместе с тем Он дал и закон, которым устанавливаются отношения между отдельными частями ее живого организма. Свои основные законы Церковь получила от Самого Христа, другие законы она издавала сама, властью, которую Он вручил ей.

Церковная жизнь многогранна, она включает в себя, в частности, совершение богослужений, келейную молитвенную практику ее чад, научно-богословскую деятельность, но не эти сферы церковной жизни составляют главный объект правового регулирования. Церковное право относится по преимуществу к взаимоотношениям между христианами и христианскими общинами, к структуре Вселенской Церкви, к обязанностям и правам членов Церкви, к статусу церковных учреждений. Нормы и правила, регулирующие как внутреннюю жизнь Церкви, в ее общинно-институциональном аспекте, так и ее отношения с другими общественными союзами религиозного или политического характера, в особенности с государствами, и составляют церковное право. Этими нормами, правилами, законами Церковь оберегает свой богозданный строй.