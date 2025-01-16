Вольф, Фред Алан - Сновидящая Вселенная - Расширение сознания, или Там, где встречаются Дух и Материя

С момента своего зарождения западные культуры буквально очарованы сновидениями. Считалось, что сновидения позволяют предсказывать события или непосредственно видеть будущее. Сновидения, кроме того, использовали для того, чтобы вспомнить забытое прошлое и даже предыдущие реинкарнации. Во многих культурах считается, что душа во время сна покидает тело и путешествует по иным мирам, возможно, посещает иную Вселенную, которую называют имагинальной сферой.

Сны словно избавляют нас от пространственных и временных оков. Библия, например, повествует о вещих сновидениях Иосифа. Кроме того, безусловно существуют сновидения, наделяющие человека творческими способностями. Так, сновидения поэта и философа Уильяма Блейка демонстрируют пророческую и созидательную силу, которой наделены сновидения.

Согласно легенде австралийских аборигенов, возникшая давным-давно вселенная зародилась в непостижимой реальности и явлена нам в виде сновидения Великого Духа. Этот Дух все еще спит и будет спать до конца времен. Ибо, как гласит легенда, в этом сновидении также возникли пространство и время, а все вещи, материальные объекты, все живые существа и растения, — не что иное, как образы этого сновидения, которые Великий Дух наделил жизнью и позволил им совместно существовать в его сновидении. Другими словами, мы — всего лишь сновидческие образы, которые сами могут видеть сны. Мы — сновидцы и плоды сновидения одновременно.

Являются ли сны чем-то большим, чем они кажутся? Указывают ли они на более глубокий смысл жизни и более глубокое понимание сущности вселенной? Если да, то каким могло бы быть это понимание? Возможно, легенда аборигенов и указывает на этот более глубокий смысл. Жизнь—всего лишь сон? Безусловно, она представляется чем-то гораздо большим. А как насчет повседневного мира материи и энергии, который мы все ощущаем вокруг себя? Это тоже только сон?

Может показаться, что между этими бессвязными вопросами и легендой, с одной стороны, и нашим временем, нашим западным мышлением, научными сведениями о вселенной, которую мы видим вокруг, и, в частности, изучением сознания и современной наукой о сне, с другой стороны, — огромная дистанция. Тем не менее, именно пройдя этот путь (что я и попытаюсь сделать в этой книге), мы начнем понимать, насколько сновидение жизненно важно для нашего выживания как вида, и что это — «учебная лаборатория», необходимая для развития нас самих и вселенной. Коротко говоря, материя развивается через сновидения.

Вольф, Фред Алан - Сновидящая Вселенная - Расширение сознания, или Там, где встречаются Дух и Материя

М.: Постум, 2009. — 346 с. — (Серия «Ночь и ветер»)

ISBN 978-5-91478-005-7

Вольф, Фред Алан - Сновидящая Вселенная – Содержание

ОТ АВТОРА

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ: СНОВИДЕНИЕ КАК ТВОРЕЦ НАШЕГО «Я»

ГЛАВА II. ФИЗИКА ФРЕЙДА: ПЕРВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СНОВИДЯЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

ГЛАВА III. ФИЗИКА ЮНГА: СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ - СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕЛЕНСКОГО СНОВИДЕНИЯ

ГЛАВА IV. ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ В ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ

ГЛАВА V. МЕХАНИКА СОЗНАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ БЕНДЖАМИНА ЛИБЕТА

ГЛАВА VI. МЕХАНИКА СНОВИДЕНИЙ, ЧАСТЬ I: СНОВИДЕНИЕ ТВОРИТ ЦЕЛОСТНОСТЬ

ГЛАВА VII. МЕХАНИКА СНОВИДЕНИЙ, ЧАСТЬ II: СБОЙ В СЕТИ

ГЛАВА VIII. МЕХАНИКА СНОВИДЕНИЙ, ЧАСТЬ III: КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД В ЦАРСТВО СНА

ГЛАВА IX. ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ

ГЛАВА X. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СНЫ: НАЧАЛЬНЫЕ ПОИСКИ «Я»

ГЛАВА XI. ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЕ СНОВИДЕНИЯ И ВЫЖИВАНИЕ ВИДА

ГЛАВА XII. ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ: ГРАНИЦА МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ МИРАМИ

ГЛАВА XIII. СНОВИДЯЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ: ТЕЛО СНОВИДЕНИЯ И СНОВИДЕНИЕ НАЯВУ

ГЛАВА XIV. НА ПУТИ К БОЛЬШОМУ СНОВИДЕНИЮ

ГЛАВА XV. ФИЗИКА ИМАГИНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ГЛАВА XVI. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЕ СНОВИДЕНИЕ И СМЕРТЬ

ГЛАВА XVII. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИМАГИНАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО: СНОВИДЕНИЯ В ИСКУССТВЕ, МИФАХ И РЕАЛЬНОСТИ

ГЛАВА XVIII. ДУХ МАТЕРИИ

ГЛАВА XIX. ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БОДРСТВУЮЩЕГО И СНОВИДЧЕСКОГО ОСОЗНАНИЯ

ГЛАВА XX. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СНОВИДЯЩЕГО «Я» ИЗ СЕТИ НЕЙРОННЫХ АВТОМАТОВ

ГЛАВА XXI. СНОВИДЯЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ИЛЛЮЗИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ