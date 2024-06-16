Возрождение возникло в Италии — и само культурное явление, и понятие, его обозначающее. Античность, к которой обратились взоры итальянских писателей, философов и художников, была частью истории Италии. Сама земля, по которой они ходили, была частью этой истории. И уже в первые десятилетия XV века на смену средневековым канонам и принципам приходят заимствования из классической древности — переосмысленные, по-новому понятые, знаменующие зарождение нового мировоззрения и нового искусства.

Однако в это же время вне Италии, к северу от Альп, литература, архитектура и изобразительное искусство по-прежнему развиваются в русле средневековой традиции. В Нидерландах, Германии, Англии и Франции не было такого значительного античного наследия, и сам термин «Возрождение» не может быть применен к ним буквально — что здесь можно было возродить? И все же Северная Европа в эти несколько веков пережила небывалый подъем в области искусства, хотя он начался позже, чем в Италии, и был отмечен ярким своеобразием. Итальянский Ренессанс сказался на процессах, протекавших в культуре северных стран, однако здесь определяющим фактором стало не изучение античных памятников, а христианство и связанные с ним духовные искания, реформы, острые идеологические и социально-политические конфликты.

Традиции готического искусства в Северной Европе были очень сильны, и их влияние отчетливо прослеживается в живописи. Эти принципы и навыки в Северном Ренессансе выразились в тонкой проработке деталей, в реалистичном изображении текстур материалов (драгоценных тканей, меха, камня). Красота человеческого тела, изучение анатомии, восхищение обнаженной человеческой натурой — все это было очень важно для итальянских мастеров, но в северной живописи оставалось на втором плане. В итальянском искусстве человек, понимаемый как всесторонне развитая гармоничная личность, был помещен в центр Вселенной, это был один из основных принципов гуманистического мировоззрения. В Северной Европе человек — создание Бога, он вписан в картину мира наравне с облаками, цветами, камнями, игрой света и воды.

Паола Волкова - От Босха до Брейгеля - Корабль дураков

По лекц. Паолы Волковой ; авт-сост. Мария Плясовских. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 272 с. : ил. — (Искусство в лекциях Паолы Волковой).

ISBN 978-5-17-104599-9

Паола Волкова - От Босха до Брейгеля – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

ГЛАВА 1 Северное Возрождение. Художники и провидцы

ГЛАВА 2 Таинственное послание Иеронима Босха

Глава 3 Альбрехт Дюрер: внутренний мир гения

ГЛАВА 4 Питер Брейгель — рекрут истории

ГЛАВА 5 Маттиас Грюневальд: предчувствие ХХ века

БИБЛИОГРАФИЯ