Настоящее исследование посвящено анализу византийских гомилий и песнопений, имеющих специфическую форму диалога, в двух аспектах: историческом и поэтическом. Прежде всего, необходимо отметить, что диалогическая форма несвойственна, нетипична для византийских церковных текстов. Диалогические песнопения и проповеди, содержащие элементы диалога, имеют ограниченную тематику и строятся вокруг ограниченного числа персонажей Ветхого и - чаще - Нового Завета: «драматический византийский цикл посвящен только нескольким персонажам священной истории: Марии, так как она играла большую роль в воплощении Слова (сцена Благовещения, диалог с Иосифом, с гласом Бога, сцена Рождества и т.д.); Крестителя, который первым возвестил пришествие Царя (сцена крещения, сцена в аду, где Креститель возвестил патриархам, что близится освобождение); Христа, Который усмирил смерть, победил дьявола и ад (сцены Страстей, сошествия во ад, освобождения патриархов и т.д.)».

Таким образом, один из евангельских эпизодов, послуживший и сюжетной, и структурной, и поэтико-богословской основой для византийской диалогической гимнографии, - это эпизод Благовещения. Вполне возможно, выбор именно этого эпизода обусловлен не только его значимостью в контексте всей библейской истории спасения человека, но и тем фактом, что это событие изначально диалогично: в Евангелиях (не только канонических, но и апокрифических, например, в Протоевангелии Иакова) в лаконичной форме воспроизводится диалог, произошедший между архангелом Гавриилом, возвестившим непорочное зачатие и рождение Христа от Девы, и Марией, которая вначале усомнилась в возможности этого, а затем приняла Благую весть.

Объектом исследования являются гомилии и песнопения, написанные в особой диалогической форме, а именно - посвященные событию Благовещения Пресвятой Богородицы. Предметом исследования является история развития диалогических благовещенских гомилий и песнопений, а также особенности их поэтики. Целью исследования является проследить историю диалогических гомилий и песнопений восточнохристианского (византийского) поэтического творчества, а также проанализировать их поэтику и, в некоторых случаях, место в богослужении. Достижение цели предполагает решение конкретных задач:

Волкова Анна - «Радуйся, Мария»: византийские диалогические проповеди и песнопения на Благовещение - история и поэтика

Калуга: ИП Лазарев ДА., 2016. 144 с.

ISBN 978-5-93821-141-4

Волкова Анна - «Радуйся, Мария»: византийские диалогические проповеди и песнопения на Благовещение - история и поэтика - Содержание

Введение

Глава 1. Источники текстов диалогической византийской гимнографин

§ 1. Благовещение в Священном Писании: Новый Завет (по Матфею и по Луке), ветхозаветные «благовещения». Диалогизм события. Благовещение в апокрифических евангелиях

§ 2. Благовещенские сирийские диалоги

§ 3. Краткая история праздника Благовещения

§ 4. Источники диалогических византийских текстов на Благовещение (круг анализируемых текстов)

Глава 2. Диалогические гимны на Благовещение в сирийской литературе

Глава 3. Византийские благовещенские гомилии в форме диалога

Глава 4. Внзаийтиские благовещенские песнопения в форме диалога

Заключение

Библиография