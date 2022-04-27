Ради лучшего понимания космологических символов в Апокалипсисе я решил предпослать его комментируемому тексту краткие разъяснения к первым главам библейской Книги Бытия, а также текст и комментарии к раннекаббалистической Книге Творения, некоторые идеи которой развились из тех же корней, что и структуры, составляющие композиционную основу Откровения.

День первый. Слово ”да будет”, на иврите ихи (Йод-Хе-Йод) в связи с концепцией сакральности текста и его элементов - слов и букв интерпретировалось как имя Божие, ибо состоит из букв, входящих в тетраграмму Священного Имени Яхве (Йод-Хе-Вав-Хе). Таким образом сочетание ”да будет свет” (ихи ор) приобретает смысл: слово ”ихи” есть свет, а весь стих по семантике становится очень близким к вступлению к Евангелию от Иоанна, отождествляющему Бога, Слово и свет.

День второй. Отделение воды от воды. Речь идет о процессе отделения верхней, живой, небесной, животворящей, сладкой, пресной воды от нижней, земной, не пригодной ни для питья, ни для орошения, соленой воды. Известный природный феномен - роса, стекающая на рассвете со шкуры шатра, связывает твердь, небо, разделяющее воды, с натянутой палаткой кочевника. Через семантику кожи и выделываемого из нее пергамента литургическим аналогом тверди небесной становится свиток Закона, в котором заповеди ’’отделяют” чистое от нечистого и живое от мертвого.

День третий. Третий День завершает создание общих сущностей, интерпретируемых как триады стихий: суша, море, небо; или, т. к. суша - это натуралистически восток и потому - свет, - свет (т. е. эфир), вода, твердь; что равнозначно триаде ’’Сефер Иециры”: эфир, вода, огонь, ибо небо считалось огненным. В последующие дни будут созданы конкретные формы: светила - на огненной тверди, водные твари и обитатели суши.

День четвертый. Светила. Подразумеваются, прежде всего, семь подвижных небесных тел: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн и Меркурий. Их движение относительно неподвижных (в смысле годовых перемещений) звезд позволяет вести счет времени. Солнце определяет дни, Луна - недели и месяцы, общие перемещения эклиптики - годы. Сочетания планет дают ’’знамения”.

День пятый. Воды, в особенности морские, ассоциировались с бездной и хаосом, поэтому некоторые из тварей Пятого Дня суть порождения и обитатели бездны. Сюда причислялись также души умерших, и тем самым представление о бездне связывалось со смертью и с судом над душами.

День шестой. Сотворение человека связывается с насаждением рая в Эдеме через историю сотворения человека в 2:7 -8.

День седьмой. В седьмой день Бог вернулся в свой “покой” (мир, “шалом”), и Суббота оказывается тем состоянием покоя, совершенства и полноты (также выражаемых словом “шалом”), которое предшествовало творению света. В этом смысле Суббота - предвечная заря (Шалимму) и связана с Иерусалимом (“городом Шалимму”), его Храмом и его небесным прообразом. Как и город, Суббота соединена с Богом или с Мессией узами любви, поэтому она - Жена и Невеста, а также Царица Небесная.

Анри Волохонский - Бытие и Апокалипсис. Комментарий к книгам Бытия, Творения и Откровения Иоанна

Иерусалим.: Магазин русской книги «Малер», 1984. - 192 с.