Святейший патриарх Никон (1605—1681) продолжает вызывать острые споры, в которых участвуют не только профессиональные историки, но и публицисты, широкая общественность, высказывающие подчас противоположные суждения. В историографии XVII— XXI вв. прослеживается тенденция противопоставления идеологических систем и воззрений староверия и никониан. При этом идейные позиции и особенности богословия лидеров старообрядчества становятся предметом научного изучения намного чаще, чем воззрения (система взглядов, образ мыслей, концептуальная картина мира) патриарха Никона. С 60-х гг. XIX в. наблюдается выстраивание образа равнозначности фигур патриарха Никона и протопопа Аввакума, причем с обозначением культурно-идеологического комплекса старообрядческих произведений. Протопоп Аввакум рассматривался не только как «мученик раскола», но и как крупнейший идеолог этого общественного движения XVII в., патриарх Никон в свою очередь представлялся не как идеолог, а как организатор реформы, вызвавшей раскол не только в церкви, но и в обществе. Раскол церкви и старообрядчество не являются предметами нашего исследования, тем не менее даже краткое соотнесение библиографии трудов по истории раскола и работ, посвященных патриарху Никону, доказывает, во-первых, наличие пропагандистской системы противопоставления «героя — антигероя», во-вторых, востребованность такой схемы со стороны общества в силу ее простоты и мифологичности. При этом литературное наследие патриарха Никона практически полностью игнорируется либо оценивается как незначительное, за основу берутся положения, высказанные Паисием Лигаридом. Воробьева Наталия - Богословские воззрения патриарха Никона СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 208 с. ISBN 978-5-86007-853-6

Воробьева Наталия - Богословские воззрения патриарха Никона - Содержание

Введение

«Возражение или Разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы»: исследование Заключение Словарь терминов Список источников и литературы Список сокращений Указатель имен

Воробьева Наталия - Богословские воззрения патриарха Никона - «ВОЗРАЖЕНИЕ ИЛИ РАЗОРЕНИЕ СМИРЕННОГО НИКОНА

Рассмотрим предысторию создания «Возражения или Разорения» и роль в этом митрополита Газского Паисия Лигарида. 10 июля 1658 г. Патриарх Никон покинул престол. Отметим, что существует две традиции объяснения ухода патриарха Никона с престола: 1) в пылу гнева и неудовольствия царем Никон покидает патриарший престол, чтобы воздействовать на царя (Η. Ф. Каптерев); 2) уход как мера архипастырского воздействия, акт исповедничества (М. В. Зызыкин). Исторические свидетельства об этом периоде находятся в Российском государственном архиве древних актов, но были частично опубликованы и введены в научный оборот — судное дело патриарха Никона в «Деле о патриархе Никоне» [Дело, 1897] и Н. А. Гиббенетом в приложениях к его работе «Историческое исследование Дела патриарха Никона» [Гиббенет, 1882—1884]. Материалы «Судного дела», пусть и в сокращенном варианте (2/3 материалов по единицам «Дела» и лишь 1/3 по документам), становились предметом исследования. «Судным делом» пользовались отечественные и зарубежные исследователи, из 531 документа, касающегося «судного дела» патриарха Никона, не опубликованы 363 (68 %) на 1999 г., но если считать по единицам «Судного дела» — из 468 опубликованы 311 (66 %) [Шмидт, 1999].

10 июля 1658 г. царь Алексей Михайлович не пришел на божественную литургию в Успенский собор, несмотря на настойчивые приглашения патриарха. От царя к патриарху пришел князь Юрий Ромодановский и сказал, что царь гневается на патриарха за то, что он называет себя «великим государем». В патриаршей Крестовой палате перед всенощной собрались архиереи и долго ждали выхода патриарха Никона, но он не появился, вместо этого послал к ним своего ризничего диакона Иова с приказанием, чтобы все шли в Успенский собор и служили всенощную. Перед литургией патриарх Никон приказал диакону Иову принести посох святого Петра, Никон служил литургию в Успенском соборе. По принятии святых Тайн у престола он написал письмо царю и отослал его с Иовом, но царь письмо возвратил. Патриарх Никон велел закрыть двери, не выпускать народ из храма, так как он будет говорить поучение.

Причем свидетельские показания расходятся в интерпретации последней проповеди патриарха Никона в Успенском соборе 10 июля 1658 г., когда иподиакон Феодор Трофимов и митрополит Питирим цитаты из речей Златоуста приняли за речь самого патриарха Никона: «...ленив я был учит вас; не стало меня на это; от лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам патриархом». Причетник Гаврилка и подьячий Петр Федоров считали, что патриарх Никон полностью воспроизводил нравоучения Иоанна Златоуста, но некоторые части его проповеди у Иоанна Златоуста отсутствуют, т. е. часть свидетелей, напротив, не выявила собственную никоновскую проповедь. М. Ю. Люстров делает следующий вывод: «Источником информации об оставлении Никоном патриаршества являются не очень точные показания свидетелей (фрагменты этой речи приводятся самим Никоном в его возражениях на вопросы боярина Стрешнева и ответы Паисия Лигарида), однако их достоверность можно оценивать столь же критически, как и данные свидетелей» [Люстров, 2000. С. 450]. Связывая свое выступление с беседой свт. Иоанна Златоуста, патриарх Никон создает единый текст, состоящий из нравоучения святого и своей речи, который, как мы видим из свидетельских показаний, аудитория даже не могла адекватно воспринять.