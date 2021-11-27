Воробьёва Наталия - Проблема отношений христианской церкви и государства в Римской империи

С появлением на исторической арене христианской церкви возникает проблема ее отношений с государством. Как носительница идей абсолютной и исключительной религии, как институт самодовлеющий, устремленный к идеалу Царства Божьего, она противостояла нормам и законам Римской империи, не допускавшим религии и институтов, отделенных от государства. На протяжении I–IV вв. характер церковно-государственных отношений меняется от нейтралитета к непримиримому противостоянию до установления «союза властей», ставшего религиозно-политическим фундаментом христианской империи. Христианские мыслители первых веков усматривали в Римской империи эпохи принципата, как объединительном начале человеческого рода, Божий замысел, открывавший возможность вселенской проповеди Евангелия (Лк. 2, 1; 3, 1). По словам Григория Богослова, «с успехами христиан возрастало могущество римлян, с пришествием Христовым явилось у них самодержавие, никогда ранее не достигавшее совершенного единоначалия». Апологеты первых веков видели в преследовании христианства со стороны римского государства трагическое недоразумение, борьбу империи с собственным Божественным законом. Под этим углом зрения обращение Константина Великого и христианизация империи представлялось осуществлением провиденциального предназначения Рима. Единство, вселенскость, порядок – его основные элементы стали неотделимы от интересов и ответственности Христианской Церкви. Историки ХХ в. в сближении церкви и римского государства находили, как правило, действие политического фактора, проявившегося на фоне кризиса империи III в., успешно разрешенного созданием монархической государственности на почве религиозного монизма.

Несмотря на очевидные разногласия, религиозная и научная точки зрения согласуются в признании того, что именно изменение характера церковно-государственных отношений в Римской империи I–IV вв. сыграло определяющее значение для судеб мировой истории. На протяжении всего средневековья принципы церковногосударственных отношений, сложившихся к концу IV в., определяли специфику христианских государств Запада и Востока. Византия в свое время стала образцом христианской государственности для Руси, что обусловило внимание отечественной гуманитарной мысли и к историческому наследию первых веков христианства. Не случайно его наиболее интенсивное изучение в отечественной науке приходится на период второй половины ХIХ – начала ХХ в. Во-первых, это время расцвета светской и церковной историографии в России, когда создаются самые значительные труды, посвященные проблемам истории древней христианской церкви, раннего христианства, Византии. Во-вторых, в начале ХХ в. тема церковно-государственных отношений в России приобрела особую актуальность. На фоне политического кризиса и разрабатываемых государственных реформ в общественно-политической, религиозно-философской мысли обсуждались исторические образцы и перспективы церковно-государственного строительства. Как следствие, проблема отношений церкви и государства в эпоху позднего Рима и ранней Византии заняла одно из центральных мест в сфере научных интересов двух направлений отечественной историографии – церковно-исторического, сформировавшегося на базе духовных академий (Московской, Санкт-Петербургской, Казанской и Киевской) и византиноведческого, развивавшегося в императорских университетах.

Воробьёва Наталия - Проблема отношений христианской церкви и государства в Римской империи I–IV вв. в освещении отечественной историографии второй половины ХIХ – начала ХХ в.

Учебное пособие

Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 216 с.

ISBN 5-7779-0585-4

Воробьёва Наталия - Проблема отношений христианской церкви и государства в Римской империи I–IV вв. в освещении отечественной историографии второй половины ХIХ – начала ХХ в. - Оглавление

Введение

Глава 1. «Церковь гонимая» в исторической концепции отечественной историографии второй половины ХIХ – начала ХХ в. 1. Причины возникновения гонений на христиан в Римской империи 2. Положение христианства в Римской империи на протяжении I – первой половины III в. 3. Эпоха «великих гонений» (вторая половина III – начало IV в.) и ее итоги

Глава 2. Создание союза церкви и государства при Константине Великом и его оценки в исследованиях отечественных историков второй половины ХIХ – начала ХХ в. 1. Обращение Константина Великого в христианство 2. Религиозная политика Константина Великого 3. Союз церкви и государства при Константине Великом в оценках историков второй половины ХIХ – начала ХХ в.

Глава 3. Религиозная политика христианских императоров и формирование церковно-государственных основ христианской империи в IV в. в освещении отечественной историографии второй половины ХIХ – начала ХХ в. 1. Положение христианской церкви в 40–70-е гг. IV в. и религиозная политика преемников Константина Великого 2. Религиозная политика Феодосия Великого и ее роль в становлении православной христианской империи 3. Итоги церковно-государственных отношений IV в. в оценках историков конца ХIХ – начала ХХ в.



Заключение

Вопросы для промежуточной аттестации по курсу «История древней христианской церкви»

Рекомендательный библиографический список