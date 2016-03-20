Начало XX в. оказалось сопряжено с экстатическим подъемом в мироощущении и творчестве поэтов, художников, философов, в свою очередь, связанным с убежденностью в том, что все они принимают участие в духовном обновлении России.

Значение культуры поднимается на неизмеримо высокую ступень, может быть, и не всегда соразмерную ее настоящей значимости. Не случайно этот период получит название Серебряного века русской культуры. Подъем в культуре России совпадает с возвратом интеллигенции к религиозному мироощущению. Рождение символистско-декадентского направления в культуре с его обращением к образам сакрального мира подводит Д. Мережковского к мысли о сакральном же ее назначении.

Именно с вопроса об освящении культуры начинает писатель свою общественную «проповедь» о новом направлении христианства.

Оценивая значение культуры в данном контексте, Д. Мережковский поверяет творческую значимость поэта и писателя критерием религиозности: в творческой среде рождаются те одинокие личности – религиозные гении, «делатели» культуры, питающиеся из Божественного источника, а значит – двигающие вперед богочеловеческий процесс. Добровольным участием в богочеловеческом процессе эти деятели оправданы перед Богом. В работе «Мистическое движение нашего времени» он определяет культуру как взаимодействие поколений для достижения «цели мистической, религиозной».

В этом смысле религия и культура становятся у Д. Мережковского дополняющими и взаимозаменяющими друг друга понятиями. Д. Мережковский заявляет, что культура заменит собой религию, займет ее место, т. е. сама станет религией, настолько сильна в ней сегодня мистическая составляющая. Задачей культуры всегда было отражение жизни человеческого духа, культура была для Д. Мережковского той областью, где действовал «гений», являвшийся, по НРС, мировой скрепой процесса созидания богочеловечества, тот творец, гениальность которого, по Н. Бердяеву, должна была быть признана «святостью».

Воронцова Ирина - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века

Москва; 2008, ПСТГУ, стр. 320

ISBN 978-5-7429-0370-3

Воронцова Ирина - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века - Содержание

Введение

О структуре данного исследования

Глава 1 Д. С. Мережковский. Религиозная доктрина «обновления» церковного христианства

Кружок Мережковских

Религия и культура

Д. Мережковский, ПРФО (1901–1903) и проблема «плоти» и «духа»

Д. Мережковский о поле в системе НРС

Проблема метафизики «плоти» и «духа» и тринитарный вопрос

Самодержавие, Церковь, Православие

Революция как «религиозное» движение

Силы «религиозно-революционного» движения

Интеллигенция и «новая религиозная общественность»

Глава 2 Н. А. Бердяев, В. В. Розанов и их вклад в «новое религиозное сознание»

Участие в НРС Н. Минского и А. А. Мейера

«Религия искупления» и «христианский гнозис» Н. Бердяева

«Антроподицея» Н. Бердяева

Церковь и государство

Н. Бердяев и мережковцы. Противостояние

В. В. Розанов и его корреспонденты. Пропаганда идей «нового религиозного сознания»

В. В. Розанов и Д. В. Философов

Темы НРС в письмах В. В. Розанова и письмах его корреспондентов

Письма к В. Розанову епископа Никона (Рождественского)[563]

Письма монашествующих к В.В. Розанову

В. В. Розанов и профессор М. М. Тареев

В. В. Розанов по письмам профессора СПбДА Н.Н.Глубоковского

«Мэонизм» и «новое религиозное сознание»

А. А. Мейер

Еженедельник «Век» как пропагандист «нового религиозного сознания» и церковного обновления

Петербургское религиозно-философское общество 1907–1917 гг. Доклады и выступления

Глава 3 Отношение представителей Русской Церкви и общественности к религиозному движению «неохристиан». Поиск форм церковного обновления

Эволюция общественно-политических и реформаторских настроений в среде духовенства и религиозной общественности в первой половине XX в

Общество любителей духовного просвещения

Церковная интеллигенция о «новом религиозном сознании»

Епископ Феодор (Поздеевский) и НРС

Самаринский Кружок. Деятельность М. А. Новоселова

Кружок ищущих христианского просвещения

Глава 4 НРС развитие внутрицерковного движения за реформы и «живоцерковное» обновленчество

О церковной реформе со страниц периодической печати 1905–1916 гг.

1912–1916 годы

НРС и год 1917-й

Послеоктябрьский период обновленчества. «Живая» Церковь [1439]

Глава 5 Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Н. Бердяев, А. Карташев, С Булгаков и другие в эмиграции

От автора

Библиография

I. Источники

II. Литература

Иллюстрации

Воронцова Ирина - Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века - От автора

Проводя исследование истории русского христианского модернизма, автор ставила себе целью, изучив его в религиозно-философском контексте, включить это общественное движение в новейшую историю церковно-государственных отношений XX в. Поставленная задача, с точки зрения автора, выполнена. Монография показывает, что христианско-модернистское общественное движение явилось неотъемлемой частью истории России первой половины XX в.: в движении и событиях, связанных с ним, участвовали видные общественные, культурные, государственные и религиозные деятели, сами являющиеся частью российской истории. Как историческое явление русский христианский модернизм в ходе пропаганды идей религиозного обновления и на Петербургских религиозно-философских Собраниях (1901–1903), и в Петербургском религиозно-философском обществе (1907–1917) обрел сторонников в среде духовенства и академпрофессуры. Эволюция движения проходила с соответствии с этапами историко-политического развития предреволюционной России начала XX в.; направления его общественной активности зависели напрямую от событий церковной истории первой четверти XX в.

Большинство авторов, писавших в эти годы по поводу радикальных церковных реформ, были многолетними членами ПРФО: профессор-протоиерей В. П. Соколов, священники К. М. Аггеев и П. И. Лахостский, протоиерей С. А. Соллертинский, профессор-протоиерей Н. Г. Попов, И. Трегубов (обновленец) и др. В лице основных своих деятелей движение приветствовало февральскую революцию 1917 г.; также удалось установить исторический прецедент использования религиозных положений НРС в реформаторских программах обновленчества в 1922–1923 гг. Основателями НРС (В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский, Н. Минский, Д. В. Филофосов, 3. Н. Гиппиус) были культурные деятели, известные в России и за рубежом. Активное участие в движении за обновление христианства приняли и популярные в начале XX в. церковные деятели (А. В. Карташев, священник Г. Петров, епископ Антонин (Грановский), архимандрит Михаил (Семенов), В. Свенцицкий и др.), что не могло не сказаться на распространении идей учения. В течение 17 лет с той или иной долей успешности велась пропаганда обновленческой доктрины «нового религиозного сознания». В результате этой работы у движения НРС сложились определенные и выраженные в документальном подтверждении исторические связи, позволяющие изучать историю этого религиозного движения в контексте общей истории церковно-государственных отношений начала XX в. Эволюция модернистского движения за «новое религиозное сознание и общественность» закончилась его постепенным идеологическим распадом в эмиграции.

Объем данной темы и необходимость полноты ее исследования потребовали немало времени как на изучение религиозно-философской доктрины НРС в религиоведческом контексте, так и на отбор фактов и анализ исторических связей и эволюции движения. За 5 лет работы над монографией и ее публикацией вышло немало новых изданий (в том числе опубликованных архивных материалов), которые могли бы послужить существенным дополнением к данному исследованию. По мере возможности они были упомянуты в этой книге как сопутствующие теме исследования. Часть документов из находившихся в работе архивов была опубликована мной в статьях, часть архива Петербургского религиозно-философского общества, относящаяся к 1901 – 1903 гг., была опубликована группой историков РГГУ при переиздании «Записок Санкт-Петербургского религиозно-философского общества»; вышла книга протоиерея Православной Церкви в Америке М. Аксенова-Меерсона, с главой, посвященной религии Д. Мережковского. (Тема «Третьего Завета» захватила и религиозный самиздат, который включил ее в ряд эзотерических, весьма далеких от христианства неодоктрин.) Ввиду публикаций, под различными предлогами реанимирующих доктрину НРС, и в ряду последних изданий, ссылающихся на влияние христианского модернизма в XX в. (в том числе на литературу Серебряного века), данная монография призвана существенно расширить представления о месте и значении христианского модернизма в истории России начала XX в.