«Возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату» (Исход 2:9). С такими словами обратилась дочь фараона к матери Моисея. Едва ли стоит говорить вам о приведших к этому обстоятельствах. Нет необходимости напоминать, что вскоре после рождения будущего вождя израильского народа его родители, под давлением жестокости египетского царя, были вынуждены, положив его в корзинку, оставить в тростнике у берега реки Нил.

Там он был найден дочерью фараона. Крик младенца настолько сильно пробудил в ней сочувствие, что она решила не только спасти его из водяной могилы, но и усыновить и воспитать как собственного сына. Его сестра Мариам, которая, оставаясь незамеченной, на расстоянии наблюдала за его участью, подошла к дочери фараона, как ничего не знающая о произошедшем, и, услышав о намерении принцессы, предложила привести евреянку, которая позаботилась бы о нем, пока он достигнет того возраста, когда сможет предстать пред ее отцом. Получив согласие на это предложение, она немедленно пошла и позвала мать ребенка, заботе которой он и был поручен дочерью фараона словами нашего текста: «Возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату».

С подобными словами, друзья мои, Бог обращается к родителям. Каждому, кого Он благословляет детьми, Он говорит в Своем Слове и гласом Своего Провидения: «Возьми младенца сего и воспитай его для Меня, и Я дам тебе плату». Поэтому, воспользовавшись этим отрывком, мы можем показать, что подразумевает воспитание детей для Бога. Прежде всего, воспитание детей для Бога1 подразумевает осознание и сердечное убеждение, что они скорее принадлежат Ему, нежели нам, и являются Его детьми. Он поручает их нашей заботе на время, и только с целью воспитания, как и мы поручаем их заботе земных учителей с той же целью.

С каким бы вниманием мы ни относились к воспитанию своих детей, мы все же не сможем воспитывать их для Бога, если не будем верить, что они принадлежат Ему; потому что, если мы верим, что они принадлежат исключительно нам, мы будем воспитывать их для себя, а не для Него. Знать, что они принадлежат Ему, означает иметь глубокое и действующее убеждение2, что Он имеет суверенное право распоряжаться ими по Своей воле и взять их от нас, когда Ему угодно. То, что они принадлежат Ему и что Он обладает этим правом, явствует из бесчисленного количества мест Священного Писания. В нем мы находим, что Бог является Творцом нашего тела и Отцом нашего духа, что мы — Его род, и что, соответственно, мы не свои, но Его.

Воспитание Детей для Бога: Сборник проповедей

Перевод с английского – Максим Сидак

Издательство – «Христианское просвещение» – 72 с.

Одесса – 2018 г.

Воспитание Детей для Бога: Сборник проповедей – Содержание