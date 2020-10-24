В городе были открыты двенадцать терм: Агриппины, Нерона, Тита, Веспасиана, Домициана, Антонина, Александра, Гордиана, Севера, Диоклетиана, Аврелиана, Константина и Новация. Мы укажем, насколько это возможно, где стояли термы, но вначале объясним, для чего их строили. Прежде всего, слово «термы», заимствованное из греческого языка, обозначает нечто горячее. Поэтому, как известно, латиняне называли термами места, отведенные для мытья и потения, где была горячая вода, или сами сводчатые помещения без воды, обогреваемые огнем.

Привычка мыться почти ежедневно сложилась у римлян, возможно, еще в период Республики благодаря присущей ей строгости нравов, либо этот обычай вошел в употребление в эпоху принцепсов: он хорошо известен всем, кто внимательно изучал римскую историю. Если богатые граждане могли иметь в частных домах собственные бани, то для простого народа строились общественные бани, доступные всем. Сохранилось письмо Марка Цицерона, в котором он просит свою жену Теренцию узнать, есть ли в бане купальня. Сохранились его же письма к брату Квинту, проконсулу Азии, в которых он велит ему поточнее узнать о банях, построенных в Арпине. Как пишет в книге IX Валерий Максим, Сергий Ората еще во времена республики был первым, кто построил «висячие» бани. Затем, когда в эпоху императоров стала распространяться роскошь, из всех поступков принцепсов римлянам более всего нравилось то, что принцепсы мылись в бане вместе с простонародьем.

Воссозданный Рим

Впервые переведенные с латинского языка редчайшие средневековые тексты с описаниями римских древностей и фундаментальный труд ренессансного ученого Флавио Бьондо, заложившего основы научного изучения памятников античного Рима.

Перевод, комментарии, вступительная статья и подбор иллюстраций: И.В. Кувшинская

Москва, Издательство Францисканцев, 2020 г. - 480 с.

ISBN 978-5-89208-147-4

Воссозданный Рим - Содержание

И.В. Кувшинская. Воссоздание Рима

NARRATIO MAGISTRI GREGORII DE MIRABILIBUS URBIS ROMAE. Рассказ Магистра Григория о чудесах города Рима

MIRABILIA URBIS ROMAE, Мирабилии, или Чудеса города Рима

BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS. ROMAE INSTAURATAE LIBRI III. Флавио Бьондо из Форли. Воссозданный Рим в трех книгах

Notitia Regionum Vrbis XIV Описание четырнадцати районов Города. Описание четырнадцати районов Рима из «Хронографа 354 г.»

Комментарии

Библиография

Список сокращений

Воссозданный Рим - Стены и ворота Рима

В Средние века паломникам, прибывавшим в Рим, открывалась поразительная панорама города, во много раз превышавшего размером другие города Европы. На плане Рима первой четверти XIII в. из рукописи исторического сочинения монаха-францисканца Паолино да Венеция представлен обнесенный стеной город, семь его холмов, пересекающая Рим река Тибр и множество построек - храмы, укрепленные палаццо с башнями, акведуки - что особенно удивительно - достопримечательности Латеранского дворца, описанные Магистром Григорием: бронзовый всадник и голова колоссальной статуи императора Константина, которую считали изображением Колосса Солнца. В дальнейшем на планах и панорамах Рима XV в. неизменно будут присутствовать Пантеон и Колизей, мраморные Диоскуры и конная статуя Марка Аврелия, обелиски и триумфальные колонны - чудеса Рима, упомянутые в «Мирабилиях» и составляющие славу Вечного города в наши дни. Особое впечатление производили на приезжающих в Рим стены великого города со множеством башен, ворот и мощных фортификационных сооружений. Их значение хорошо понимали средневековые авторы, неизменно стремившиеся пересчитать все увиденное и перечислить названия всех ворот. Этой традиции отдает дань и Флавио Бьондо, посвящая описанию римских ворот значительную часть своего сочинения. Для ренессансного историка стены Рима, которые веками не могли захватить враги - это прежде всего память о войнах и победах римского оружия, известных ему по книгам античных авторов. Однако Бьондо, изучавший топографию Рима по описаниям Тита Ливия, часто приписывал древние названия более поздним постройкам императорского времени.

Известия о том, как складывались границы древнего города, сохранились в сочинениях знатока римских древностей Варрона (116-27 до н.э.), историков Тита Ливия (59 до н.э. - 17 н.э.) и Корнелия Тацита (50-е - ок. 120 н.э.). Знаменательны слова Ливия: «Когда описываешь столь глубокую древность, то и правдоподобное принимаешь за правду». Тацит объяснял, что основанный Ромулом город был совсем невелик. Историк пишет: «Но как бы то ни было, я считаю, что нелишне знать, как возник этот город и какие пределы установил для него Ромул. Итак, борозда для обозначения черты города была начата от Бычьего рынка, от того места, где мы теперь видим бронзового быка (ибо этих животных впрягают в плуг), в таком направлении, что большой жертвенник Геркулесу остался по эту сторону от нее; далее, на известном расстоянии друг от друга, были установлены камни, шедшие от подножия Палатинского холма до жертвенника Консу, Старых курий; небольшого святилища Ларов и Римского форума; согласно преданию. Форум и Капитолий были включены в черту города не Ромулом, а Титом Татием. В дальнейшем город Рим расширялся по мере роста римской державы». Так, по легенде, 21 апреля 753 г. до н.э. был основан Рим и определена священная граница города - Померий. Согласно религиозным установлениям этрусков, под влиянием которых формировались обычаи римлян, только внутри священной территории авгуры могли совершать ауспиции - предсказания по полету и поведению птиц, определявшие важнейшие общественные начинания. Все погребения должны были находиться за чертой Померия. Внутри Померия не разрешалось носить оружие, поэтому полководцы не имели права пересечь его границу с вооруженными легионами и дожидались разрешения на триумф за его пределами.