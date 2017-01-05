Восстание Бар-Кохбы - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Настоящий курс посвящен одной из важнейших эпох в истории еврейского народа, фактически завершающей так называемый "период Второго Храма". В нем рассказывается о восстании Бар-Кохвы - последней попытке восстановления еврейской государственности, и о последующем превращении Страны Израиля в страну, где евреи оказались этнонациональным меньшинством. Курс охватывает широкий круг тем, связанных с восстанием Бар-Кохвы: исторический фон восстания, его причины, действующие факторы и проблема лидерства, непосредственные результаты и дальнейшие последствия. Авторы курса ставят перед собой задачу развить у студентов навыки аналитического чтения исторических источников и исследовательской литературы.

Восстание Бар-Кохвы, происходившее в 132-135 гг. н. э., было последней реальной попыткой еврейского населения Страны Израиля сбросить иго римского владычества и добиться независимости. Это восстание фактически явилось последним звеном в цепи возмущений

и восстаний против Римской империи в эпоху Второго Храма. В этом курсе мы попытаемся осветить основные темы, связанные с этими историческими событиями: обстоятельства, предшествовавшие восстанию, ход восстания, состав его участников, руководство восстанием и его последствия.



Обсуждение этих тем будет вестись посредством анализа источников того времени и с помощью разнообразных толкований этих текстов в современной научной литературе.

Восстание Бар-Кохбы - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение

Открытый университет Израиля

Кампус Дороти де

Ротшильд, Раанана 43107, п/я 808, дерех а-Университа, 1. Открытый университет Израиля.

Отпечатано в Израиле, 2009 г.

Восстание Бар-Кохбы - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение - Содержание курса - 5 томов/частей Часть 1: Ситуация перед началом восстания и причины восстания

Часть 2: Подготовка восстания, его территориальный охват и состав участников документ PDF

Часть 3: Руководители восстания

Часть 4: Последствия восстания. "Законы уничтожения" и реакция на них

Часть 5: Последствия восстания - из Иудеи в Галилею