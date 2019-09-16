Вниманию читателя представляются Материалы конференции, прошедшей в Москва 16-18 апреля 2014 года. Данная конференция проводилась в рамках работы по проекту «Традиции и новации в представлениях о Восточной Европе и домонгольской Руси в античном и средневековом мире» по программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI чтение - Материалы конференции

Издательство Институт всеобщей истории РАН, 2014. — 315 с.

ISBN 978-5-94067-408-5.

Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI чтение - Материалы конференции - Содержание

Аликберов А.К. К вопросу о роли и значении религии в процессах общественной трансформации

Андрейчева М.Ю. Корсунский «сценарий» изгнания Перуна в «Повести временных лет»

Арапов Д.Ю. Хутба как форма идеологического обеспечения мусульманской государственности

Артамонов Ю.А. Монашество и монастыри в свете христианизации Древней Руси (XI – начало XII в.)

Арутюнова-Фиданян В.А. Христианизация и Армянское государство в IV в.

Ауров О.В. «Beneficio christianae religionis» (Oros. 1.16.4): к вопросу о роли христианства в становлении ранней государственности вестготов (IV – середина VI в.)

Бибиков М.В. Плифон и возрождение олимпизма в палеологовской Византии

Бондарь А.Н. Проникновение христианства на территорию Черниговской округи во второй половине X – начале XI в. (по данным погребальных памятников на пути из Любеча в Чернигов)

Бубенок О.Б. Сведения ал-Мас‘уди об огнепоклонниках в стране кашаков и археологические реалии

Вилкул T.Л. Период княжения Владимира Святославича в «Повести временных лет»: стык эпох и нарративов

Вин Ю.Я. Византийская традиция о русалиях

Виноградов А.Ю. Абхазские цари X в. как борцы с язычеством и ересью

Ганина Н.А. Судьба Святовита: реликты и трансформация индоевропейского мифа на Рюгене

Гвоздецкая Н.Ю. Восприятие язычества и образ язычника в «Церковной истории народа англов» Беды Досточтимого

Гимон Т.В. Крещение Нортумбрии у Беды Достопочтенного и крещение Руси в «Повести временных лет»

Гиппиус А.А. Низвержение кумиров в начальном и новгородском летописании: литературные источники и происхождение текста

Глазырина Г.В. Противостояние язычников и христиан накануне альтинга 999/1000 г.

Джаксон Т.Н. «Прядь о Блод-Эгиле» в составе «Саги о Кнютлингах»

Домбровски Д. Христианские и языческие мотивы в повести Якуба Суши об основании Холма

Домский М.В. Древнесаксонская поэма «Спаситель» как пример адаптации христианского текста к языческой среде

Злобин П.С. К вопросу о применимости некоторых источников в реконструкции образа Велеса/Волоса

Измайлов И.Л. Роль ислама в становлении Булгарского государства (VIII–X вв.)

Калинина Т.М. Буртасы – мусульмане?

Каштанов Д.В. Языческая реакция и возобновление христианства: насколько верна реконструкция событий конца IX в. в Болгарии

Кляшторный С.Г. Древнетюркская религия в миссионерском свидетельстве жития епископа Исраэля

Козлов С.А. Кульминация славянского язычества: балканские походы Святослава и традиции воинских сообществ в славянском мире

Конявская Е.Л. Образ половцев в раннем летописании

Копылов И.А. Совет арианских епископов как свита вандальского короля: к вопросу о роли арианства в идеологическом оформлении власти

Короленков А.В. Сулла и Юпитер

Котляр Н.Ф. Дохристианская Русь: к вопросу о государственности

Котышев Д.М. «Языческое капище» «города Владимира»: историографические мифы и архивные материалы

Кузнецов А.А. Крещение карел в контексте военно-политических практик Новгорода и Владимирского княжества

Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Христианские имена половецких язычников

Литовских Е.В., Щавелёв A.C. Территория Руси и Норвегии в первой половине X в. (к сравнению двух ранних языческих государств)

Лукин П.В. Новгородский волхв и поморские жрецы

Мартынюк А.В. Когда схизматики стали язычниками: к генезису стереотипа восприятия средневековой Руси

Матузова В.И. «…И непокорные выи склонили перед верой…»: христианизация Пруссии в XIII–XIV вв.

Мельникова Е.А. Правитель-христианин в языческом мире: княгиня Ольга и Хакон Добрый

Мишин Д.Е. Монотеисты в Сасанидской державе (III–VII вв.)

Могаричев Ю.М. Крымская Готия: от язычества к христианству

Никольский И.М. Как язычники превратились в варваров: образ врага у христиан эпохи заката Римской империи (по данным De mortibus persecutorum Луция Фирмиана Лактанция)

Панкратова М.В. Почему церковное право исчезает из «Ландслова»?

Петрухин В.Я. Выбор веры: нарратив и история

Петряшин С.С. Изгнание Перуна: мифоритуальный контекст религиозно-политического акта

Подосинов А.В. Скифские генеалогические легенды и их связь с греческим пантеоном: некоторые наблюдения

Радивилов Д.А. Критика крайних хариджитов в ибадитских сирах: о неверных и многобожниках

Рашковский Б.Е. Распространение монотеизма в Восточной Европе глазами иракского еврейства X в.

Скржинская М.В. Роль жрецов Аполлона в формировании и развитии Боспорского царства и Ольвийского государства VI–I вв. до н. э.

Сорочан С.Б. «Народ фульский»: язычники или христиане?

Стефанович П.С. «Наши князи добри суть»: о сакрализации и десакрализации княжеской власти на Руси в X–XII вв.

Суриков И.Е. Влияние языческой политеистической религии эллинов на процессы политогенеза в архаической Греции

Суровенков Д.И. Странствия героя на чудесный остров (к вопросу о мотивах путешествия Александра Македонского в оазис Сива)

Темчин С.Ю. Особое (легендарное) житие Владимира Святославича и библейские сюжеты

Тишин В.В. Служители культа у древних тюрков VI–II вв.: основные проблемы исследований

Флёров B.C. Иудаизм, христианство, ислам в Хазарском каганате (к состоянию изучения по археологическим данным)

Франчук В.Ю. Илья Ярославич: поиск родового имени

Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А. Зихская епархия и попытка христианизации зихов

Шинаков Е.А. О сакральной санкции права смертной казни

Шувалов П.В. Бесписьменные языческие государства?

Ярцев С.В. Языческий монотеизм на варварской периферии Боспорского государства (по материалам городища Белинское в Восточном Крыму)

Список принятых сокращений

Сведения об авторах

Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза. XXVI чтение - Материалы конференции - Е.А. Шинаков -О сакральной санкции права смертной казни

Право смертной казни в отношении подданных является одним из самых существенных показателей степени развития власти государства над обществом. В славянских странах (Чехии) об этом свидетельствует «спровоцированный» Болеславом I Жестоким конфликт со старой патриархальной верхушкой общества (демонстративная казнь одного из ее представителей). До казни (точнее, убийства) их мнение было следующим: «Мы, которые являемся голосом народа, и держим в своих руках знаки власти, мы не согласны с твоей прихотью, мы не умеем и не желаем сделать то что ты повелеваешь. Да и отцы наши нечего подобного не делали» (Козьма Пражский 1962. С. 61). После казни точка зрения правовых оппонентов князя кардинально изменились: «Мы будем повиноваться всем твоим приказаниям, мы сделаем даже больше того, чем ты захочешь, не будь только с нами слишком жесток» (Козьма Пражский 1962. С. 62).

Этот пример подчеркивает особую роль «страха», т.е. угрозы применения насилия со стороны нарождавшегося государства в становлении ранней государственности.

Права государственного аппарата, правящего слоя, государя на применение крайней степени внутреннего насилия на фазе становления ранней государственности требовало санкции, обоснование которой в эпоху Средневековья могла дать только религия. Недаром и в Древнерусском государстве, и в отдельных княжествах «удельного периода», где действовали нормы «Русской Правды», формальное право этой меры наказания не знало. Такая «незавершенность» одной из важнейших сфер действия, функций государственного аппарата может быть вызвана стадией развития государственности - раннегосударственный этап (Шинаков 2011).

В правовых традициях, так называемой мононорматике ру-сов-язычников, смертная казнь как право власти отсутствовала. Само наказание смертью было, но в форме кровной мести разных масштабов. Нормы «Закона Русского» отчасти (наряду с византийскими и «особыми») отражены в договорах Руси с греками X в. Подлинность самих этих документов, особенно договора 944 г., в последние годы не ставится под сомнение, однако, в свою очередь, подчеркивается синкретичность, «литературность», а иногда и несоответствие реальности отраженного в них права (Никольский 2002).

Это отразилось, в частности, на «тройственной» интерпретации единственной статьи «договоров», косвенно указывающей на наличие смертной казни.