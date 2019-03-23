Согласно Платону, образованный человек, способный взять на себя ответственность за других людей или заниматься какой-либо деятельностью на благо государства, должен был пройти полный курс обучения, который можно было бы назвать «начальным, средним и высшим образованием». «Начальное образование — гимнастика, музыка, грамматика — длилось до двенадцати лет, среднее образование, длившееся с двенадцати до тридцати лет, охватывало науки: арифметику, геометрию, астрономию, музыкальную гармонию». Изучив таким образом окружающий его мир по частям, с разных точек зрения, человек переходил к синтезу накопленных знаний и с тридцати до тридцати пяти — сорока лет изучал философию, которая должна была показать ему, что в многообразии есть единство, неизменное и вечное.

Платону вторит Аристотель: по его мнению, основой для познания мира должны были служить чтение и письмо, гимнастика, музыка и рисование, причем и гимнастику, и музыку Аристотель считал весьма важными. Если вспомнить учение Боэция о трех видах музыки, восходящее к Античности, то связь музыки и гимнастики очевидна: ритм движений человеческого тела должен находиться в гармонии с ритмом музыки, которую производят музыкальные инструменты. Мировая гармония достигается тем, что движение Вселенной и человека — под музыку или без нее — связано единым ритмом. К рассматриванию Вселенной с четырех точек зрения, при помощи грамматики, музыки, гимнастики и рисования, прибавлялись математические науки и диалектика. Таков был минимум образования «среднестатистического свободнорожденного человека» в эпоху эллинизма.

Возлюблю слово как ближнего: Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье: исследование состава школьного канона III—XI вв.

сб. научн. статей и переводов под общей ред. М.Р. Ненароковой

М.: «Индрик», 2017. 944 с.

Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 19

ISBN 978-5-91674-460-6

Возлюблю слово как ближнего: Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье: исследование состава школьного канона III—XI вв. - Содержание

Предисловие (В.Г. Безрогов)

ПРИБЛИЖЕНИЕ К КОНТЕКСТУ

Л. Дель Корсо. Школьные учебники и пособия в античном мире. Пер. А.В. Голубцовой

К. Крумайх. Начальная школа и обучение грамматике в эпоху поздней Античности. Пер. В.А. Брун-Цехового под ред. М.Р. Ненароковой

РЕЧЬ И СМЫСЛЫ УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ АНТИЧНОСТИ

Н.А. Рубцова. Менандр Лаодикейский и его сочинение «О торжественном красноречии»

Менандр Лаодикейский. Разбор видов торжественного красноречия

Е.М. Штаерман. Дионисий Катон и его «Моральные дистихи»

Моральные дистихи Катона. Пер. Е.М. Штаерман

Н.Б. Баранникова, В.Г. Безрогов. Обучение словам через разговор: греко-латинские диалоги на переходе от Античности к Средневековью. Диалоги из учебника Псевдо-Досифея. Пер. Н.Б. Баранниковой, В.Г. Безрогова

Басни из учебника Псевдо-Досифея. Пер. М.Л. Гаспарова

М.С. Петрова. «Ars grammatica» Доната как учебный текст

Элий Донат. Краткая наука о частях речи. Пер. М.С. Петровой

Элий Донат. Большая наука грамматики. Пер. М.С. Петровой

Приложение: Элий Донат. Малая грамматика Пер. Д.В. Бубнова

В.М. Тюленев. Марциан Капелла и его наставление в грамматике

Марциан Капелла. Бракосочетание Филологии и Меркурия. Пер., комм. Ю.А. Шахова

Марциан Капелла. Кн. 3. О грамматике. Пер., вст. ст. и комм. В.М. Тюленева

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПРАГМАТИКА

М.Р. Ненарокова. Школьная культура в раннее Средневековье: итоги первых столетий после перехода

В.М. Тюленев. Флавий Кассиодор: Виварий и «Наставления в науках божественных и светских»

Предисловие. Пер. П.С. Карамитти. Часть первая (I–IX). Пер. В.М. Тюленева

М.С. Петрова. Учебные тексты раннего Средневековья: на примере риторико-грамматических сочинений Беды Досточтимого

Беда Досточтимый. О правописании. Пер. М.С. Петровой

А.А. Павлов. Исидор Севильский и его «Этимологии»

Исидор Севильский. Этимологии. Книга 1. Пер. и комм. А.В. Гараджи

М.Р. Ненарокова. Учебные диалоги Алкуина как развитие традиции жанра

Алкуин. Энхиридион, или О грамматике. Пер. Д.С. Боровкова (под ред. М.Р. Ненароковой), В.О. Никишина

Н.А. Рубцова. Дидактический характер «Риторики» Алкуина

Алкуин. Диалог мудрейшего короля Карла и Альбина, учителя, о риторике и добродетелях. Пер. Н.А. Рубцовой

М.Л. Гаспаров. Алкуин

Алкуин. Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком. Пер. М.Л. Гаспарова, М.Р. Ненароковой

М.Р. Ненарокова. «Для вас, маленькие дети»: Эльфрик Эйншамский как автор учебников латинского языка

Эльфрик из Эйншама. Беседа для упражнения мальчиков в латинской речи, составленная впервые Эльфриком, а затем распространенная его учеником Эльфриком Батой. Пер. И.И. Варьяш

М.Р. Ненарокова. «Латинские беседы» Эльфрика Баты: к вопросу о начальном образовании у англосаксов (X–XI вв.)

М.Р. Ненарокова. Эльфрик Бата

Эльфрик Бата. Латинские беседы. Пер. М.Р. Ненароковой

Более трудные беседы Эльфрика Баты

М.Р. Ненарокова. «Бернские схолии» к «Буколикам» Вергилия: основы филологического анализа текста в раннесредневековой школе

Бернские схолии к «Буколикам» Вергилия. Пер., комм. М.Р. Ненароковой

Н.А. Ганина. Труды Ноткера Немецкого как учебные тексты

Ноткер. Комментарии к «Утешению философией» Боэция. Пер., вст. ст. и комм. Н.А. Ганиной

ПОЗНАНИЕ МИРА ЧИСЛОМ И МЕРОЙ

Ю.А. Шахов. Марциан Капелла об арифметике: седьмая книга «Бракосочетания Филологии и Меркурия»

Марциан Капелла. «Бракосочетания Филологии и Меркурия». Книга седьмая «Об арифметике». Пер. Ю.А. Шахова

М.Р. Ненарокова. Сборник «Задачи для изощрения юношеских умов» и античное математическое наследие

Алкуин. Задачи для изострения юношеских умов. Пер. М.Р. Ненароковой

А.Ю. Тоскин. «Учиться, учить и писать»: Беда Досточтимый и школьное образование в раннесредневековой Британии

Беда Досточтимый. О святых местах. Пер. А.Ю. Тоскина

О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА: ПОСОБИЯ ДЛЯ ВРАЧУЮЩИХ ТЕЛО

И.В. Пролыгина. Гален Пергамский и его время

Гален. Протрептик. Пер. и комм. И.В. Пролыгиной

М.Р. Ненарокова. Англосаксонский монах — садовник и врач (основы медицины в раннесредневековой школе по «Англосаксонским беседам» Эльфрика Баты)

Пособия ученикам лекарей: Псевдо-Апулей. Пер. М.Р. Ненароковой

Травник (фрагменты)

Англосаксонский травник (фрагменты)

«Целебные снадобья» (фрагменты)

Заключение

М.Р. Ненарокова. Учебный текст в раннесредневековой школе: единство в многообразии

Предметно-именной указатель. Сост. М.Р. Ненарокова

Возлюблю слово как ближнего: Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье: исследование состава школьного канона III—XI вв. - Предисловие

Магн Феликс Эннодий, человек знатного рода, в прошлом ритор, а ныне, в начале VI века, служитель церкви (прошел путь от чтеца до епископа), пишет назидательное письмо двум юношам, отправляющимся в Рим завершать свое образование. Раскрывая перед ними список основных добродетелей, которые надо стремиться вырабатывать в себе, и перечень примеров досточтимых людей, примеру которых нужно следовать, Эннодий говорит в письме и о том «усердии в свободных искусствах», которое должны проявить юноши, дабы грамматика и риторика привели их к воспитанию в себе сияния праведности и закалили в них духовное вооружение воина Христова через любовь к страстной в своей суровости «мужской латинской речи». Конечно, Эннодий, как человек и античного мира, не мог не упомянуть власть над «царствами земными», которую дает риторика, но эта черта (при осторожном к ней отношении) лишь дополняет для него основное предназначение двух первых школьных наук — воспитывать истинного, убежденного и сильного внутренним трезвением человека. «Семя книжного знания» рождает тех, в ком «страсть не пленяет благородные души».

Будущий епископ города Тицина сформулировал то понимание школьных наук и пособий по ним, которое определило концептуальное к ним отношение в переходную эпоху от античного космоса к средневековому обустройству. Eruditus peccator, образованный грешник, имеет шанс удостоиться благодеяний Божиих и обрести Небесное Царство через свою учебу и постижение праведного пути посредством чтомого, почитаемого, воспитывающего, призывающего и ведущего Слова. «Наука, образование» выступали средством обращения не только жителей Италии, но и — возможно, даже в большей степени — населения всех лежавших к северу стран, поскольку несли еще и обращение в истинную веру. По мнению англосакса Беды Досточтимого (672–735), единственного богослова и церковного писателя раннесредневековой Англии, причисленного к Отцам Церкви, именно применение науки этимологии привело папу Григория I к идее ускорить и расширить христианскую миссию к англам («ангелам»). Получение образования становится путем достижения истинной веры. Образцом для такой роли обучения стал для Беды Сам Бог: Он выступает Писцом, выводящим имена людские на небесах (Лк 10:20: «радуйтесь, что имена ваши вписаны на небесах»). Главным становится чтение и пение Божественных глаголов. Счет и особенно письмо не столь важны, а иногда даже опасны своей соревновательностью с Божественным. Укорененные в традиции слова важнее и главнее изобретенных и впервые записанных.Ирландские монахи и миряне, окружавшие епископа Айдана, «обязывались размышлять о чем-либо (упражняться, подготавливаться, учиться)», что в понимании Беды не случайно прежде всего означало: «либо читали Писание, либо заучивали на память псалмы» (HE, III, v).

Характерное для Античности выражение «тренированные уши» (Donati Ars maior III. 1), применявшееся для обозначения образованного человека, отличавшего не только в письме, но и на слух «правильные, красивые язык и речь» на фоне варваризмов, солецизмов и многих других ошибок, в раннее Средневековье становится, по сути, еще более важным в силу резкого сужения сферы применения навыков письма и сакрализации сферы письменных текстов. Уже сам алфавит, как полагали, обладал воспитательной силой, его знание и понимание символического значения как всего азбучного ряда, так и отдельных букв могло удерживать человека в рамках добродетельного, добропорядочного и достойного поведения. Поэтому даже одно изучение элементарной грамотности воспринималось как постижение мудрости мира, необходимое и для высшего, трансцендентного мира, и для посюстороннего, для полного использования в нем дарованных (скорее, отданных человеку в пожизненную аренду) при рождении благ, для осознания в полной мере ценностей, правил и целей жизни в этом и следующем веках. Прагматику и аллегоричность, повседневные умения и их нравственный смысл, земное и небесное стремились так или иначе соединить в одновременно мировоззренчески значимых и важных для социума познаниях.