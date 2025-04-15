Врата закона - Повседневные правила иудаизма

Еврей начинает свой день с того, что, проснувшись, произносит молитву «Благодарю тебя», а заканчивает тем, что читает перед сном Шма. Между этими двумя моментами он исполняет множество разных заповедей Всевышнего.

Делая то, что предписано Торой, и избегая того, что запрещено, мы исполняем волю Всевышнего и выполняем свое жизненное предназначение. Кроме того, соблюдение заповедей и изучение Торы — лучшее средство духовного роста, к которому каждый должен стремиться.

Одна из важнейших задач заповедей и молитв—укрепить нас в вере и постоянно напоминать, что мы стоим перед Царем царей, как сказано: «Представляю Господа пред собой всегда». В этом стихе описан тот духовный идеал, к которому каждый из нас должен стремиться.

Рабби Шломо Ганцфрид, автор Кицур Шульхан аруха, одного из самых популярных компендиумов еврейских законов, пишет:

«Представляю Господа пред собой всегда!) — это основа законов Торы и совершенства праведников, выполняющих все желания Всевышнего. Ведь когда человек один в доме, он сидит, ходит и работает не так, как перед великим царем, и в окружении семьи он разговаривает и выражает свои желания не так, как в присутствии царя. Тогда он следит за правильностью каждого своего слова, каждого жеста! Тем более если человек будет знать, что Царь царей, наполняющий всю землю Своей славой, наблюдает за ним и видит его дела, как сказано: «Возможно ли, что спрячется человек в укрытие и Я не увижу его? Ведь и небо, и землю Я наполняю». Тут уж, несомненно, придут к нему трепет и смирение от страха перед Богом, и станет он стыдиться Его.

Осознание, что мы всегда находимся перед Царем царей, —лучший способ изменить к лучшему свое поведение и избежать греха.

1.1. Пробуждение

Свой кодекс еврейских законов рабби Шломо Ганцфрид начинает следующими словами Мишны: «Будь дерзок, как леопард, и легок, как орел, быстр, как олень, и могуч, как лев, исполняя желание Отца твоего. Который на Небесах»1. Поэтому служение Всевышнему начинается, как только еврей просыпается и открывает глаза. Еврей омывает руки, подобно священнику в Храме, освящающему руки для служения Творцу, надевает одежду со специальными кистями (цицит) и, наконец, покрывает голову в знак уважения к Всевышнему.

Еврей должен постараться встать пораньше, чтобы прочесть утреннюю молитву в синагоге вместе с общиной.

Врата закона - Повседневные правила иудаизма

Сосг. Е. Левин. Москва : Книжники, 2025. — 704 с.

ISBN 978-5-9953-0949-9

Врата закона - Повседневные правила иудаизма – Содержание

Содержание

От составителя

ЧАСТЬ 1. РАСПОРЯДОК ДНЯ

1.1. Пробуждение

1.2. Молитва: краткое введение

1.3. Благословения перед молитвой

1.4. Подготовка к молитве, миньян, синагога

1.5. Цицит

1.6. Тфилин

1.7. Утренняя молитва

1.8. Послеполуденная молитва (минха)

1.9. Вечерняя молитва

ЧАСТЬ 2. БЛАГОСЛОВЕНИЯ

2.1. Общие законы благословений

2.2. Омовение рук и благословение на хлеб

2.3. Благословение после трапезы

2.4. Благословения получающих удовольствие

2.5. Завершающие благословения

2.6. Разные благословения

ЧАСТЬ 3. СУББОТА

3.1. Подготовка к субботе и зажигание свечей

3.2. Ночь с пятницы на субботу

3.3. День субботы

3.4. Исход субботы

3.5. Тридцать девять запрещенных субботних работ

3.6. Субботние запреты

3.7. То, что желательно приготовить до субботы

ЧАСТЬ 4. ЕВРЕЙСКИЙ ГОД

4.1. Законы праздников

4.2. Законы новомесячья

4.3. Рош га-Шана (Новолетие)

4.4. Законы общественного поста; пост Гедальи

4.5. Десять дней раскаяния

4.6. Йом Кипур

4.7. Суккот

4.8. Шмини ацерет, Симхат Тора

4.9. Ханука

4.10. Месяц адар

4.11. Месяц нисан׳, законы квасного

4.12. Песах

4.13. Счет амера

4.14. Шавуот

4.15. 17 тамуза и 9 ава

ЧАСТЬ 5. ДИЕТАРНЫЕ ЗАКОНЫ

5.1. Кашрут

5.2. Заповеди Земли Израиля

5.3. Отделение халы

ЧАСТЬ 6. РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКОНЫ

6.1. Бритье

6.2. Мезуза

6.3. Изучение Торы

6.4. Законы, касающиеся когенов

ЧАСТЬ 7. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

7.1. Вступление в брак

7.2. Супружеская жизнь

7.3. Законы семейной чистоты

7.4. Дети

7.5. Развод

ЧАСТЬ 8. ЗАКОНЫ ПОГРЕБЕНИЯ И ТРАУРА

8.1. Смерть и похороны

8.2. Траур

ЧАСТЬ 9. ЗАПОВЕДИ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНИМ

9.1. Помощь ближним

9.2. Имущественные отношения

Источники и литература для дополнительного чтения и изучения